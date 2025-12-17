宏福苑五級火︱一文盤點大維修四大異常
THEi高科院前講師向學生收賄款保合格 判囚8個月
THEi高科院前兼任講師向學生索賄兩萬元，以確保該學生畢業專題研習合格。他早前承認一項「代理人接受利益」罪。主任裁判官張志偉今日(17日)於東區裁判法院判刑時指，考慮到事件對學生、校方及相關專業學位認受性的影響，被告處心積累犯案及所造成的公害，最終判囚8個月。辯方其後為被告申請保釋等候上訴遭拒。
被告吳瑞庭(68歲)，承認一項「代理人接受利益」罪。案情指，被告負責指導土木工程（榮譽）工學士課程學生的畢業專題研習，去年11月起與學生定期會面，多次向該學生表示不會給予合格成績，並以此施壓索取金錢，他起初要求學生支付4萬元，承諾該學生可獲B+評分，在另一學期更可獲A級成績。被告當時又表明學生沒有能力取得好成績，不必再努力，最終在去年12月10日收取該學生2萬元現金。被拘捕時身上有涉案2萬元現金，錄影會面時亦承認向學生索賄4萬元，正式收取2萬元。
因家庭承受沉重精神壓力
辯方早前求情指被告多年來教書及貢獻社會，他的其中一名孫子患有自閉症，因治療費用承受沉重精神壓力。辯方進一步求情指，知道法庭關注案件對學校和學生的影響，以至案件引來師生和家長的負面看法，但仍希望法庭考慮緩刑或非監禁式刑罰。法庭為被告索取的精神報告建議門診，被告已在政府註冊及排期。
張官判刑時指，除了涉案學生受傷害，本案牽涉到學校在社會上，以及相關學位在專業方面的認受性。家庭並不可以成為犯案的特別理由，而且他明知該學生不合格，卻仍因私利而把其送出社會、成為註冊工程師，又曾向學生表示毋須努力、指其不可能合格，使學生幾乎無可選擇，即使學生選擇告發，仍難免遭到間接傷害。綜合所有情況，被告並非案例中所指的特殊情況或公眾會十分同情的情況，因此不考慮緩刑或非監禁式刑罰。
案件編號：ESCC1494/2025
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/thei高科院前講師向學生收賄款保合格-判囚8個月/628947?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
