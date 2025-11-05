THEORY返工衫劈價低至4折！返工百搭Tee折後$5XX、斷貨王「總裁裙」快閃75折｜雙11優惠2025

【Now新聞台】中大醫院調整收費，逾1000個醫療項目減價，減幅由百分之二至雙位數。院方希望減價及提高透明度，增加就診人次，改善醫院財務狀況，解決向政府還款問題。中大醫院分階段調整收費，首階段已於本月開始，逾300個項目凍結收費及13項加價，而1011個減價項目涵蓋高使用量專科服務，包括泌尿外科、眼科、病理科、放射診斷及內視鏡服務。以胃鏡檢查為例，包含鎮靜麻醉、切除息肉及活組織檢查，減價4%至13100元，較其他私家醫院介乎約1.4萬至1.6萬元，收費相對便宜。三款疫苗接種有較大減幅，包括「生蛇」疫苗、HPV子宮頸疫苗及呼吸道合胞病毒疫苗。手術室收費原本每晚6時後會收附加費，現時推遲至晚上10時後才要付，可省卻約一半手術室費用。第二階段價格調整將於下個月推出，涵蓋乳房外科、婦科、骨科及化療服務，全部減價項目收費下調百分之二至雙位數。院方以私家病房及假日醫療服務附加費為例，認為收費不合理，希望今次減價至市價水平。香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮：「以往用乘數，即是附加費再乘附加費，我們在未來兩個附加費中只收一個相對高那個附加費，避免市民有些個別項目產生一些很不合理，一拿出去全世界都不會認同

now.com 新聞 ・ 1 天前