中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示臉上「剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。
Theresa貼岀親身示範的影片，並謂：
「是的，剛動了兩個地方
1） 畫了唇綫
2） 改了眉型
#化妝就是玩兒 #明星不止AB面 #無聲仿有聲 #iphone原相機 」
帖文引來大量留言，有網民說：「其實你已經很美，沒有必要為迎合現在的潮流，把嘴唇畫岀界。。。上唇畫完真的很奇怪。」、「我很喜歡目前階段的Theresa，相由心生。目前更像是一種很平靜，看得很通透的感覺，應該是用如沐春風來形容」、「老實說啊，第一眼覺得你素顏還更漂亮，這個妝不適合你，上唇不要畫過界，眉毛也不要畫太近，覺得港女妝或是日系妝更適合你」、「明顯沒有開濾鏡 太喜歡這種真實美了！」
其他人也在看
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
大埔寶鄉里嚴重車禍 貨車私家車相撞釀一死三傷 途人被夾燈柱｜Yahoo
大埔發生一宗奪命車禍，今日（6日）下午 3 時許，一輛客貨車與私家車於寶鄉里對開相撞，導致一死三傷。網上圖片顯示，客貨車剷上行人路，行人路上有人被蓋上白布。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
MOISELLE太子爺陳柏熹2年前遇車禍毀容 花逾2百萬做6次手術回復舊貌
時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹Harris與不少圈中人稔熟，並不時活躍於社交圈，但2年前陳柏熹突然鮮有露面，直到周六晚佢舉行38歲生日晚宴，先自揭原來2023年喺內地因車禍毀容，2年間歷經6次手術先至令外表回復8成。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
網民聲稱評張蔓姿走音後即被封鎖：乜而家啲明星唔接受人批評
近來不少網民都會將自己的個人意見，在threads大膽表達，今日就有一則貼文，直指女歌手張蔓姿走音，事後更被對方封鎖，批評對方不接受意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
193向Lolly Talk送月餅被打回頭現「羅生門」 出PO質疑：呢個世界真係有咁多黐線嘅人
成軍3年嘅女團Lolly Talk近日驚傳財困，有報道指投資者決定唔再投資，再加上團隊支出大，導致入不敷支，成員們已經半年冇糧出，兼被通知倒欠公司20萬元。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
特朗普精神狀況受質疑 被指言行怪異 接連講錯國家名、轉發 AI 造假影片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普近日一連串異常言行引起國內外關注，無論在社交平台還是公開場合，均出現令人費解的情況。他不僅在 Truth Social 上多次轉發 AI 造假影片，內容涉及虛構政策及具爭議的種族描繪，更在多場發言中言語混亂，甚至錯認國家。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
簡約公屋再出事 「安保俊和聯營」3項目被揭安裝結構問題 建築署成立調查專隊｜Yahoo
「安保俊和聯營」在小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街 3 個「簡約公屋」，被政府發現現場安裝的結構裝置問題。建築署署長成立了獨立調查專隊，署長將直接向房屋局及發展局報告。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 1 天前
張智霖內地綜藝節目突落淚嚇親在場人士 坦言憶起錯過兒子人生重要時刻
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），18歲嘅魔童已於早前往英國留學，並由袁詠儀暫時放下工作，陪同到當地升學。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
南韓「秋夕」假期長達 7 日 警方憂家暴個案激增 父權習俗助長暴力事件︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓今年迎來長達 7 日的「秋夕」連假，是近年最長的一次。當地警方及婦女團體擔心，節日期間家庭暴力及伴侶暴力個案將顯著上升。警方數據顯示，每逢家人長時間團聚的傳統節日，家庭及親密關係間的衝突往往增加，而深植社會的父權習俗亦被指加劇緊張氣氛，不少女性在節日準備與家庭儀式中承受過大壓力，令爭執更易爆發。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
英國擬將中國國安部列外國勢力「加強級別」 與俄同級 衛報：中方警告可能報復｜Yahoo
英國《衛報》早前報道，英方考慮將中國國安部等機構納入「域外影響登記計劃」（FIRS）的「加強級別」名單當中；《衛報》最新獨家報道就引述消息指，中國官員已經按照報道內容警告英國外交部，指如果英方作出上述決定，雙方關係將會產生負面影響，而中方亦可能會就此報復。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
天文台：三號風球將至少維持至中午12時
【Now新聞台】三號強風信號繼續生效。天文台表示，三號信號將至少維持至中午12時。 天文台表示，颱風麥德姆正於本港西南面300公里外掠過，其外圍雨帶為珠江口帶來狂風驟雨及猛烈陣風。現時本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號將至少維持至今日中午12時。澳門則在凌晨2時發出8號風球。當局指，今日早上正值天文大潮，部分低窪地區將出現輕微風暴潮水浸，呼籲市民盡快完成防風及防水浸措施。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
中秋節2025｜六合彩金多寶8000萬掀熱話 網民奇招教中獎 有人出「呢招」中9次？
六合彩中秋金多寶將於今晚(6日)攪珠，若以10元一注獨中，頭獎彩金預計高達8,000萬元。這筆巨額獎金引發全城投注熱潮，社交平台上連日來湧現各種投注攻略，從傳統的「膽拖腳」技法到新興的AI預測，各種創新方法引發熱烈討論，更有網民聲稱用「一種方法」中獎多達9次。 六合彩｜中秋金多寶頭獎8000萬 今晚攪珠 (附十大am730 ・ 5 小時前
宣萱「暫托失敗」領養14歲老狗 狗狗終可在家過中秋
【動物專訊】今日為中秋節，人月兩團圓，宣萱都身體力行支持領養，在阿棍屋領養了一隻已達14歲之齡、被人遺棄的比高犬細佬，好讓狗狗在年老的時候也可重拾有家的幸福，獲主人的愛。其實，宣萱是一個非常愛動物的人，她更曾接受本報訪問時，分享她多次拯救動物的故事。 宣萱日前在社交媒體宣布家中多了一個新成員「宣細佬」，她的家中現有3狗3貓一同生活。她早前出席劇集宣傳時，便對記者透露「暫托失敗」，領養了宣細佬。她於超強颱風「樺加沙」襲港時，主動聯絡阿棍屋將其場地兩隻14歲老狗帶回家暫托，愛動物的她和兩狗建立了感情，打算在颱風後領養兩狗，惟其中一隻狗已經找到領養人，所以她最終領養了餘下的老狗，就是宣細佬。她當時亦提到希望以身作則，影響更多人願意領養狗狗。 宣細佬原名「細佬」，身世十分可憐，他是一隻大型比高犬，卻在年老時慘遭前主人遺棄。阿棍屋負責人Ivy表示，細佬於2024年12月因前主人移民，他被遺棄後來到阿棍屋。Ivy說細佬起初也有不開心，但幸好他非常為食，很快便「悲憤為食量」，心情變回開朗的小狗。她形容細佬是一隻溫馴、喜歡食東西及超懂事的狗狗，「他是一隻從來不與小狗爭執，從來不會亂吠的狗狗。」 這麼老香港動物報 ・ 6 小時前
黃翠如新節目體驗賣魚生活，曾分享小時打風要用蓆蓋窗擋風：家窮令我覺得人生很珍貴
有些藝人在結婚生子後就像變了另一個人，在黃翠如最新參與的節目《家傳之「保」》中，體驗賣魚生活。在結婚和生子後，儘管少了拍攝她最拿手的旅遊節目，但在這樣的生活體驗節目中，她的魅力仍然不減。她對生活的觀察、對人的好奇心和關懷，加上當記者和主持時訓練的應變能力，讓今個月迎來44歲生日的她，成為因貼地而吸引力不變的靚媽。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 9 小時前
招聘啟事｜Now新聞台誠聘以下職位
【Now新聞台】Now新聞台現誠聘以下職位：1. Senior Reporter2. Anchor / Reporter3. Sub-editor (International News)4. Online News Editor5. Finance Reporter/Anchor(now Business News Channel)6. Finance Reporter/Anchor – Features (樓市每日睇) (now Business News Channel)7. Senior Finance Reporter/Anchor (now Business News Channel)8. Senior Producer (now Business News Channel)9. Program Assistant (Part-time)10. Assistant Program Director (Full-time Contract)11. Engineer/Broadcast Officer12. Engineer (Field)13. Network Engineenow.com 新聞 ・ 10 小時前