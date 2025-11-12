專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
41歲Theresa傅穎改名傅寶誼，社交媒體轉型分享身心靈日常：只要唔上心，無人可以傷害你
41 歲 Theresa 傅穎改名為傅寶誼，轉型分享身心靈日常，更指自己單身 8 年，更已於若禪寺皈依帶髮修行！傅穎早前缺席 Cookies 演唱會合體，再度引起粉絲們的關注，近日回港現身活動外，更舉行兩場粉絲見面會。除了凍齡顏值讓大家眼前一亮，成熟而情緒穩定的狀態亦引起熱議，她的社交媒體亦轉型分享身心靈日常！
對於工作，作為「前偶像女團成員」的 Theresa 近年放慢腳步，更專注自己於內地的事業發展，不強求過多的曝光及爆紅。曾受「鍵盤俠」追擊而在幕前痛哭，現在的她不再理會旁人一直將她與其他成員作比較，心境更為成熟，更專注於自己的生活節奏。
「每個人的時間表都唔一樣，唔需要隨波逐流，要有自己嘅節奏。」 －傅寶誼
「最緊要自己唔會上心，其實無人可以傷害我哋。」 －傅寶誼
對於愛情，近年傳出與經理人刷出愛火，又曾疑似前男友暴力對待的她，Theresa 於見面會中直言自己已單身 8 年，現時人生規劃完全沒有生小朋友或結婚的想法，希望更專注於自己的身心靈健康及平靜生活，孤身一人也能好好的過好生活。
「所以感情都係緣起緣滅，緣聚緣散。對於身邊嘅人唔需要太過執著，分分合合係世界常態。」 －傅寶誼
至於社交媒體，Theresa 曾被「鍵盤俠」攻擊，讓她對社交媒體產生恐懼。而近年她將社交媒體當成「分享身心靈正能量」的途徑，化「惡」為「善」，過好自己的小日子。不得不說 Theresa 由內而外散發平靜的「仙氣」，完全看不出老化痕跡，而且現在更從容不逼，成為更好更成熟的自己！
「當我們可以看到別人身上醜陋的一面，這一面其實我們自己本身都具備著。同樣，我們可以見到別人美好的一面，我們自己也有。」 －傅寶誼
