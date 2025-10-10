張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
Thom Browne「外星人」怪誕美學來襲！招牌四間條紋設計，超現實從「外星」登陸地球
時裝大騷就是讓一眾時裝設計師發揮天馬行空想像的好時機！Thom Browne這位以顛覆傳統西裝剪裁而聞名的設計師，就在今期巴黎時裝週上演一場「外星人入侵地球」的2026春夏大騷！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Thom Browne 2026春夏系列的故事背景設定在外星艦隊降落、船員如被凍結迎賓，將品牌宇宙全面科幻化，成為本季最具戲劇張力的焦點場面之一。
系列以「放大／縮小」的比例遊戲改寫品牌語彙：從鑲亮片外星頭顱、觸手與誇張延伸的手臂腿部結構，到加長領帶、放大學院制服與條紋西裝，打造異界生物般的剪裁輪廓。
走秀編排以號碼牌標示造型，綠頭顱外星人穿上放大的招牌條紋剪裁開場，隨後銀色頭顱生物展示彩繪網紗軀幹，球形裙掠過拼布制服與超大比例外套，最終以奢華銀色禮服與金屬質感網球套裝收尾，完成一段從登艙至返航的敘事旅程。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Matthieu Blazy執掌下的「人間CHANEL」是這樣：Jennie、Nicole Kidman、竇靖童演繹不同風格的香奈兒
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
Emma Watson言論紛爭後亮相Miu Miu時裝大騷，同場有張員瑛、Ella@Meovv如公主般現身
Jennie、Rosé淺藍色「內衣外穿」穿搭成熱話：剛起床的「人間香奈兒」vs準備睡覺的「人間YSL」，時尚迷會follow嗎？
其他人也在看
韓國LEMEME是什麼？秒殺手袋連韓星Nana、Wendy都加持的小眾品牌
去韓國玩，購物清單堪稱是旅程的靈魂所在！今天要給大家介紹一個近期狂韓國人氣飆升的的小眾品牌LEMEME！Yahoo Style HK ・ 1 天前
天氣報告｜日間炎熱 最高氣溫約32度
【Now新聞台】本港今日(10月11日)天氣預測，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，吹和緩偏東風。 展望未來兩三日，有幾陣驟雨，下周中後期天色好轉。#要聞now.com 影音新聞 ・ 8 小時前
香港好去處｜動漫聯動祭空降銅鑼灣！集結《鬼滅之刃》《怪獸8號》《DAN DA DAN膽大黨》等過千款產品
動漫迷注意！官方授權動漫主題店Microworks ACG動漫聯動將於10月10日起在銅鑼灣皇室堡舉行一年一度「動漫聯動祭」，出售過千款產品，有全新發售的，亦有早前動漫節火速售罄的精品，場內特設5大人氣動漫大型打卡位、兩大抽卡機，以及全港首度登場的《DAN DA DAN膽大黨》高速婆婆吉祥物見面會，喜歡《鬼滅之刃》、《怪獸8號》、《我獨自升級》、《藥師少女的獨語》等動漫的粉絲，即睇以下活動詳情及購物優惠吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
半價入手 B&O Beoplay EX 真無線降噪耳機，史低 HK$1,560 免運購頂級格調耳機｜Amazon Prime Day 2025
Bang & Olufsen Beoplay EX 是丹麥奢華音響品牌推出的真無線降噪耳機，融合北歐設計美學與頂級聲學技術，一向是重視美感的音樂愛好者追求的佳品。現在趁著 Amazon 的 Prime Day 優惠，你只要花半價就能購入這款產品。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
美國電商下架數百萬件被禁中國電子產品 涉及華為、中興等
外電報道,美國聯邦通訊委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr)周五接受採訪時表示,美國主要在線零售平台已下架數百萬件被禁售的中國電子產品,這些產品屬美國被禁設備清單或未經 FCC 授權,涉及來自華為、海康威視、中興通訊(00763)和大華股份等公司的家用安全攝像頭和智能手錶等產品。卡爾指出,在 FCC 的監管之下,各公司正建立新的流程,以防止未來被禁的產品再次上線,當局將持續推進相關工作。FCC 發布新國家安全通知,提醒企業注意包括視頻監控設備在內的被禁產品。卡爾稱,這些設備可能使中國監視美國民眾、干擾通訊網絡,甚至威脅美國國家安全。近年來,美國多個政府機構已針對中國科技公司採取一系列行動,涉及電訊、半導體、汽車等引發國家安全擔憂的領域。FCC 此前將華為、中興通訊、中國移動(00941)和中國電信(00728)等公司列入「受限清單」(Covered List),禁止其新設備獲得 FCC 授權進口或銷售。其將於10月28日投票,決定是否禁止含有「受限清單」零部件的設備獲得授權,並在特定情況下撤銷已授權設備的銷售許可。(BC)infocast ・ 1 小時前
Zalora過千件手袋低至16折！Tory Burch水桶包38折入手、Chloé經典Woody系列$3XXX買到、Coach爆紅款Tabby Bag折上折
踏入年尾，各大網上購物平台開始進行一波又一波的優惠促銷，當中一向大受歡迎的Zalora 10.10購物節載譽歸來。今年近10萬款男女裝、配件飾物、手袋鞋子等全方位大減價，每日帶來不同驚喜放送，另更特設清貨專區激減低至1折，讓你盡情血拼。今篇專為手袋迷而設，精選各大牌包括Coach、Tory Burch、Chloé等百搭款式，最平$583買到Michael Kors，即睇內文吧！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
碧咸進駐小紅書一日吸粉絲逾11萬 講普通話力拓中國市場
「萬人迷」碧咸(David Beckham)昨日正式開通小紅書帳號，並以普通話短片積極推廣他的BOSS品牌新品。此舉迅速引發熱烈迴響，其帳號在短短一日內粉絲數便突破11.5萬，至今已發布兩段影片及一篇圖文帖文，成功掀起話題。am730 ・ 22 小時前
UNIQLO x JW Anderson聯名10.17登場！5款英倫復古優雅風單品必鎖定，隨便搭都穿出高級感
UNIQLO x JW Anderson聯名於10月17日回歸！這個與英國設計師品牌JW Anderson合作的系列，來到2025年秋冬聯名以經典英倫風格為基礎，重新詮釋冬日必備單品。系列既有剛擔任Dior創意總監的Jonathan Anderson設計感，又保持UNIQLO實用舒適與親民價的聯名，根本就是秋冬衣櫥救星！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美中角力升溫 稀土股應聲大漲
與稀土相關的股票周五 (10 日) 在美股盤中大幅走高，美國總統川普在 Truth Social 發文，指控中國以嚴格的出口管制「挾持世界」，並揚言將祭出重大關稅等財務反制措施。市場認為，稀土在美中角力中戰略地位再度凸顯，帶動投資鉅亨網 ・ 16 小時前
Lululemon低至半價「這裡買」再平啲？Jennie同款Sports Bra低至$3XX、修腿提臀Leggings低至$4XX
有Lululemon的粉絲嗎？即使市面上多了瑜珈服品牌的競爭，但有「瑜珈界愛馬仕」之稱的Lululemon地位還在頂流，近期更被Yahoo購物專員留意到有低至半價優惠，Jennie同款Sports Bra折後低至$315！趁還有碼數就買定離手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
佐敦恆豐酒店自助餐限時51折起！人均$268起豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕
恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、夏日榴槤祭「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，最平只是44折，人均才$268起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤美食，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？立即上KKday入手優惠！Yahoo Food ・ 1 天前
網上熱話｜巴士三大媽同一時間除鞋「飛象過河」 乘客一招解決
乘坐公共交通工具需意注意個人禮儀，一名港人近日乘坐巴士時，同一時間竟遇到三名「大媽」脫鞋，並將雙腳放在對面座位。乘客以一招解決，促使「大媽」們立即放下雙腳。 事主將照片放上社交平台Threads，首先看到走廊另一旁的兩名「大媽」脫鞋，把雙腳放在對面座位。怎料連「樓主」旁邊的「大媽」也有樣學樣。「樓主」隨即指向車上am730 ・ 2 小時前
Goyard「飯盒包」Vanity為何爆紅？多種配色＋2種尺寸，這款新手袋太懂女生了
Goyard全新飯盒包真的太懂女生需求了！不僅帶來多種繽紛配色，更推出2種不同尺寸，從日常必備物品收納到小物件整理，幾乎能滿足女生對包包的所有期待，難怪一登場就吸引不少目光！Yahoo Style HK ・ 1 天前
海洋公園買一送一優惠！人均只要$264起 入園睇熊貓家姐、細佬＋大玩Halloween「哈囉喂」
自熊貓家姐「加加」和細佬「得得」出世、大熊貓新成員「安安」和「可可」遷入海洋公園後，在本港掀起一股熊貓熱潮，吸引一眾熊貓粉絲入園跟牠們見面！探熊貓外，10月當然要大玩「哈囉喂全園祭2025」，入6個不同主題鬼屋試試膽量啦～海洋公園門票推出買一送一優惠，2張標準門票原價$528起，折後人均只要$264起，十分划算！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
華漢馬來西亞遇害 藏屍行李箱棄置
【on.cc東網專訊】馬來西亞北海安邦惹惹組屋區周四（9日）發生行李箱藏屍案，警方證實死者為一名31歲華裔保險從業員，他周二（7日）起失蹤。on.cc 東網 ・ 3 小時前
90年代回憶殺！「小畫家」實體化變成鏡子，LA設計師創意家品掀熱潮
提到「小畫家」你會想到什麼？其實當你知道「小畫家」是什麼時，都已經不經意曝露了年齡了！90後都會認識的經典Windows程式變成了一面鏡子，由洛杉磯設計師推出的一款家品，回憶殺之餘，放在家裡相當IGable。各位對「小畫家」有情意結的朋友，會否想入手這面鏡子呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
夏天好易燥底熱氣如何清熱氣？中醫教超簡單又好飲養生食療，痱滋、暗瘡、痔瘡out｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
夏天好熱，令人好易燥底，甚至生痱滋、暗瘡、痔瘡。這些症狀是「熱氣」嗎？註冊中醫師楊明霞博士，為大家講解「熱氣」是什麼，同時柝解熱氣其實都分外熱和內熱，當中的症狀你隨時都會中。想解決「熱氣」，為大家帶來簡單又好味的清熱氣養生食療湯水，幫大家緩解燥熱！醫言窈窕 ・ 3 個月前
搞懂這9件事「讓愛情更長久」：愛不是消耗，而是滋養你的養分
戀愛初期總讓人戴上濾鏡，把缺點看成可愛的特質。但要讓感情長久，理智與清醒缺一不可。以下9個提醒，幫你更懂得經營關係。姊妹淘 ・ 1 天前
鄭志剛:亞洲新一代富豪出現明顯知識缺口
新世界發展(00017)前行政總裁、香港財富傳承學院(HKAWL)主席鄭志剛接受 Tatler Asia 訪問。他表示,目前亞洲新一代富豪擁有者出現明顯的知識缺口。鄭志剛指出,中國及印度的超高淨值人士快速增加,以及預期至2030年將有家族財富傳承達5.8萬億美元,這突顯繼承人往往缺乏獲得持續財富管理的當地專業知識的渠道。他稱,西方模式忽略亞洲特有的細微差異,導致在法規、家族治理和慈善事業方面缺乏針對性的指引,但 HKAWL 通過創建同儕學習、人脈拓展和知識共享的平台解決這個問題,賦予繼承人以負責任的方式傳承遺產。HKAWL 根據亞洲情況調整有效的策略,鞏固香港作為全球財富中心的地位,並在整個地區推廣具有文化相關性和影響力的財富管理。鄭志剛表示,在「一國兩制」框架下,香港與粵港澳大灣區的融合確保其無縫銜接中國經濟和全球市場的渠道。HKAWL 亦透過其 Impact Link 計劃,連結家族,培育充滿活力的慈善生態系統,幫助他們在該地區創造持久的社會遺產。另外,鄭志剛指出,Impact Link 計劃鼓勵家族從被動的慈善捐贈,轉向以系統性變革為目標的策略性慈善。HKAWL 協助家族確立清晰infocast ・ 1 天前
市區納米樓百分百蝕讓！用家「2球」入手開放式戶 樓價8年急插24%｜二手樓成交
二手樓價雖見回升，惟市區納米樓業主仍要蝕讓離場。市場消息指，深水埗AVA 61高層D室，實用面積約150方呎，開放式間隔，最新獲用家以約253.8萬元承接，呎價約16,920元，屬市價成交。 據悉，新買家考慮到物業位鄰近港鐵站，單位銀碼細，樓齡較新，且區內發展成熟，生活配套完善，故決定入市自住。原業主於2017年am730 ・ 1 天前