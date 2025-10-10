Thom Browne「外星人」怪誕美學來襲！招牌四間條紋設計，超現實從「外星」登陸地球

時裝大騷就是讓一眾時裝設計師發揮天馬行空想像的好時機！Thom Browne這位以顛覆傳統西裝剪裁而聞名的設計師，就在今期巴黎時裝週上演一場「外星人入侵地球」的2026春夏大騷！

Thom Browne 2026春夏系列的故事背景設定在外星艦隊降落、船員如被凍結迎賓，將品牌宇宙全面科幻化，成為本季最具戲劇張力的焦點場面之一。

系列以「放大／縮小」的比例遊戲改寫品牌語彙：從鑲亮片外星頭顱、觸手與誇張延伸的手臂腿部結構，到加長領帶、放大學院制服與條紋西裝，打造異界生物般的剪裁輪廓。

走秀編排以號碼牌標示造型，綠頭顱外星人穿上放大的招牌條紋剪裁開場，隨後銀色頭顱生物展示彩繪網紗軀幹，球形裙掠過拼布制服與超大比例外套，最終以奢華銀色禮服與金屬質感網球套裝收尾，完成一段從登艙至返航的敘事旅程。

