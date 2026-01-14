Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Thom Browne男女裝快閃低至2折！低至$10XX入手男裝返工衫／經典白色四間條設計冷衫、西裝35折

Thom Browne一向被視為現代男士衣櫥中的奢華象徵，品牌以美式經典與創新輪廓見稱，標誌性的「四條紋」、高級感單色調設計以及對傳統西裝剪裁的重新詮釋奠定了品牌在時尚界的地位。最近Yahoo購物專員發現The Outnet男女裝減價區竟有大量Thom Browne產品，當中不乏Thom Browne的經典款式，部份更低至2折，想入手經典、紅白藍冷衫或西裝單品的話一定要捉緊今次機會！

售價不菲 男士奢華象徵

設計師Thom Browne來自美國賓夕法尼亞，於2001年創立同名品牌，最初僅以五套西裝在紐約一家小型服裝店開啟他的時尚生涯。 品牌最廣為人知的特色是其獨特的「四條紋」設計，經常出現在服飾袖口和配飾上，低調而鮮明，極具辨識度。 紅、藍、白三色條紋的設計靈感源自美國傳統理髮店的旋轉燈柱，寓意傳統與現代的結合，也是品牌一直強調的訊息，不求潮流，重塑經典。

Thom Browne擅長將經典西裝進行現代化重塑，透過獨特的剪裁、合身的版型以及及踝西褲的設計，創造出既復古又前衛的風格。 他顛覆傳統男裝比例，以「短版西裝」聞名，將西裝這件傳統男士制服轉化為一種時尚態度。如今Thom Browne已擴展至女裝、眼鏡、鞋類、配飾以及香水等，即使類別多元，設計一直忠於其精緻與規矩之中見創意的時尚風格。

男女裝/四條紋/經典款上衣都有平！低至2折入手

Thom Browne定位高檔，衣品售價不菲，The Outnet減價區難得有齊男女裝產品優惠，最平低至2折，心思思想入手的朋友不妨趁着這次優惠掃貨。過百件男女裝特價，先來介紹女裝抵買產品，女裝折扣最強勁產品就是Thom Browne百摺裙，折後低至2折，由原價$20,800大減至$4,160。想買返工冷衫的話，Thom Browne cashmere冷衫低至3折，深灰色冷衫配Thome Browne經典白色四間條設計，非常百搭又耐看，重點3折就可以入手！男裝方面，必買Thom Browne名物西裝外套，折後低至35折入手，不過數到最平，一定是Thome Browne 4-bar T-shirt，折後竟低至$1,080就可以買到，平時極少見到的低價，一於趁有平多買幾件新衫新年拜年著！

Thom Browne減價女裝優惠推介：

THOM BROWNE Poplin-paneled pleated Prince of Wales checked wool mini skirt

2折特價：$4,160｜ 原價：$20,800

SHOP NOW

THOM BROWNE Poplin-paneled pleated Prince of Wales checked wool mini skirt

THOM BROWNE Striped cashmere cardigan

3折特價：$4,621｜ 原價：$15,402

SHOP NOW

THOM BROWNE Striped cashmere cardigan

THOM BROWNE Striped cotton-poplin shirt

36折特價：$2,099｜ 原價：$5,828

SHOP NOW

THOM BROWNE Striped cotton-poplin shirt

THOM BROWNE Thom John patent-leather point-toe flats

35折特價：$2,594｜ 原價：$7,411

SHOP NOW

THOM BROWNE Thom John patent-leather point-toe flats

Thom Browne減價男裝優惠推介：

THOM BROWNE Striped stretch T-shirt

3折特價：$1,080｜ 原價：$3,600

SHOP NOW

THOM BROWNE Striped stretch T-shirt

THOM BROWNE Jacquard-knit silk and cotton-blend bomber jacket

3折特價：$7,525｜ 原價：$25,081

SHOP NOW

THOM BROWNE Jacquard-knit silk and cotton-blend bomber jacket

THOM BROWNE Striped cotton-twill blazer

35折特價：$6,484｜ 原價：$18,524

SHOP NOW

THOM BROWNE Striped cotton-twill blaze

THOM BROWNE Striped waffle-knit cotton sweater

32折特價：$2,964｜ 原價：$9,262

SHOP NOW

THOM BROWNE Striped waffle-knit cotton sweater

