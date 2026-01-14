跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
Threads友大推九龍灣「貓咪雞蛋仔」蛋香味濃雞蛋仔＋大過拳頭雪糕球 網民：唯一缺點就係太好食太香太多人排隊
近日有網民在社交平台Threads上大推九龍灣一間雞蛋仔小店，大讚性價比極高，帖文引起網民熱議，即睇內文：
近日，九龍灣一間雞蛋仔小店 「貓咪雞蛋仔」 在社交平台Threads上爆紅！有網民發帖大推稱「所有人都要去食呢間雞蛋仔」，帖文迅速引起熱烈討論，不少網民試過之後一致大讚，紛紛留言力證小店出品「平、靚、正」，更有食客直言自己不想推介給其他人，深怕愈多人知道排隊的人龍會比現時更長。
原味雞蛋仔見真章
有網民發帖力推，表示「雞蛋仔一定要食原味，先試到蛋漿嘅真章」，而該店原味雞蛋仔只售 $14，價錢相當親民。由於人龍不斷，雞蛋仔全部即叫即整，等候時間約半小時，但樓主表示拎到上手即刻覺得值得，熱辣辣的雞蛋仔、外皮超脆，用手一搣即聽到「卡卡聲」，而且每粒雞蛋仔內芯都呈金黃色，食落蛋香味極濃郁！雖然店內亦有多款創意口味選擇，但不少食客都認同原味已經贏晒。
脆卜卜雞蛋仔配超巨型雪糕球
除了原味雞蛋仔，店內的雞蛋仔配雪糕同樣成為話題焦點。有網民形容雪糕「大過個拳頭」，份量誇張到「好似食極都食唔完」，雞蛋仔加兩球雪糕只需 $29，性價比高到令人懷疑人生。有食客留言笑指「食個雪糕連埋窩夫包你飽足三日三夜！重點真係價錢抵，野食大份又好食」，亦有人指出唯一缺點就是「太好食、太香、太多人排隊」。不過，正因為小店的出品誠意與實力兼備，才令網民齊聲呼籲要「推俾更多人睇」，讓這間九龍灣雞蛋仔小店被更多人認識。
圖片來源：Threads@wwciy_、Threads@hkeatgdwest、OpenRice
更多近期熱話
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
