Threads友大推九龍灣「貓咪雞蛋仔」蛋香味濃雞蛋仔＋大過拳頭雪糕球 網民：唯一缺點就係太好食太香太多人排隊

近日，九龍灣一間雞蛋仔小店 「貓咪雞蛋仔」 在社交平台Threads上爆紅！有網民發帖大推稱「所有人都要去食呢間雞蛋仔」，帖文迅速引起熱烈討論，不少網民試過之後一致大讚，紛紛留言力證小店出品「平、靚、正」，更有食客直言自己不想推介給其他人，深怕愈多人知道排隊的人龍會比現時更長。

原味雞蛋仔見真章

有網民發帖力推，表示「雞蛋仔一定要食原味，先試到蛋漿嘅真章」，而該店原味雞蛋仔只售 $14，價錢相當親民。由於人龍不斷，雞蛋仔全部即叫即整，等候時間約半小時，但樓主表示拎到上手即刻覺得值得，熱辣辣的雞蛋仔、外皮超脆，用手一搣即聽到「卡卡聲」，而且每粒雞蛋仔內芯都呈金黃色，食落蛋香味極濃郁！雖然店內亦有多款創意口味選擇，但不少食客都認同原味已經贏晒。

網民大讚原味雞蛋仔足以證明小店實力！

每粒雞蛋仔內芯都呈金黃色！

有網民推開心果口味，肉眼可見非常足料！

脆卜卜雞蛋仔配超巨型雪糕球

除了原味雞蛋仔，店內的雞蛋仔配雪糕同樣成為話題焦點。有網民形容雪糕「大過個拳頭」，份量誇張到「好似食極都食唔完」，雞蛋仔加兩球雪糕只需 $29，性價比高到令人懷疑人生。有食客留言笑指「食個雪糕連埋窩夫包你飽足三日三夜！重點真係價錢抵，野食大份又好食」，亦有人指出唯一缺點就是「太好食、太香、太多人排隊」。不過，正因為小店的出品誠意與實力兼備，才令網民齊聲呼籲要「推俾更多人睇」，讓這間九龍灣雞蛋仔小店被更多人認識。

網民大讚CP值極高！

網民表示雪糕球大過拳頭！

格仔餅配雪糕球亦是不少人的選擇

圖片來源：Threads@wwciy_、Threads@hkeatgdwest、OpenRice

