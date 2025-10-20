楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
Threads爆紅將軍澳美食廣場鴨蔥拉麵 $68起平均需排一小時
將軍澳美食廣場最近新開一間主打日式鴨蔥拉麵的本地小店，開業不久即在Threads引起話題，幾乎每天都大排長龍，即睇內文：
將軍澳美食廣場「木馬工房」最近引入一間主打日式鴨蔥拉麵的本地小店，標榜用原隻米鴨熬湯，意外在threads引起話題，幾乎每日都大排長龍，平均要等近一小時才吃到。
湯底原隻米鴨熬製八小時
主打的鴨蔥拉麵，湯底採用原隻米鴨天然熬製八小時，入口清甜帶鴨鮮味。 招牌鴨蔥拉麵（$78），鴨肉和蔥份量十足，一碗足有10片慢煮鴨肉，店員會以火槍炙燒，肉質軟嫩帶焦香，奉客前還會加入少量黑松露醬，香氣更濃郁。另一款鴨蔥醬油拉麵 （$68）， 醬油湯底味道清爽甘甜，鴨肉份量同樣大方。
自家製麵 價錢親民抵食
小店以自家製麵掛帥，麵質煙韌爽彈，雖微帶鹼水味，但以$68起跳就食到足料鴨蔥拉麵而言算是非常親民抵食，難怪一開店就引起熱潮。除了招牌鴨蔥拉麵，亦有供應慢煮雞胸雞白湯拉麵、松露雞白湯拉麵，另有各款丼飯和小食，如鴨蔥松茸丼飯、福岡月見和牛漢堡丼、日式煎餃、唐揚炸雞等。目前平均排隊時間近一小時，時間成本甚高，且地點位於將軍澳，如想跨區前往一試記得要有耐心等候及售罄的心理準備。
將軍澳木馬工房 - 鴨蔥拉麵
地址：將軍澳唐俊街18號The Parkside Mall 1樓 (地點在此)
圖片來源：Threads@kong.food.kee、gulugirl102、laishuenw
文：Amy
