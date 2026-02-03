市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
Threads友招「第三者」？為享情人節自助餐買2送1優惠 人均$378起歎煎羊扒/蜂蜜烤全鴨抵到笑！網民教路一招避開「電燈膽」尷尬
為享買2送1情人節自助餐優惠，Threads友網上招第三者？紅磡都會海逸酒店情人節自助餐3人同行，人均$378起歎香煎羊扒、芭堤雅蜂蜜烤全鴨！詳情即睇：
2月14日的情人節，向來是情侶專屬的二人世界，然而今年情人節，卻因一個餐廳優惠打破傳統，變成奉旨的三人行？原來，紅磡都會海逸酒店Promenade西餐廳推出的情人節「買2送1」自助餐優惠，低至人均$378起，但規定「總人數至少3人且為3的倍數」，為了享用優惠，甚至有網民啲社交平台徵「第三者」！
二人前三人行 情人節新玩法
2月14日當然要和有情人二人世界過一個浪漫情人節，卻想不到竟然會有人為了飲食優惠，公開相約網友做「臨時」第三者，一同歎情人節大餐？網友開帖招人：「下星期情人節想同crush食自助餐，但個場要3個人咁去，有冇人想join埋一齊食？」原來有餐廳竟然推出【買2送1】情人節及新年國際美食自助午餐，條款說明，如要使用此優惠必須「總共至少3人，總量必須是3的倍數人數。」
情人節「攞正牌」要三人行？網友立即大唱鄧麗欣的經典金曲《電燈膽》回應：「節日約我三位一體的慶祝。」「能承認嗎 我故意 當那電燈膽」 ，也有人笑言：「買兩扎花個位男士啱用喎！」、「呢個餐係咪設計俾項少龍同兩位老婆？」
買2送1情人節優惠 網民教路一招避開「電燈膽」尷尬！
原來突破性的買2送1情人節優惠出自位於紅磡都會海逸酒店的Promenade西餐廳，餐廳向來以精緻國際自助餐聞名，新鮮海鮮、誘人甜點與即場烹調的美食，是視覺與味覺的雙重盛宴。2026年情人節期間，餐廳決定推出「蜜意愛語」主題自助餐，以甜蜜蜂蜜為創意，目的當然是締造難忘的浪漫約會！這場情人節盛宴精心打造多款蜂蜜入饌的特色美饌，每一道都演繹著甜蜜與細膩的完美平衡。香煎羊扒外皮焦香、內裡多汁，搭配自製蜜糖芥茉汁，香氣層次豐富；芭堤雅蜂蜜烤全鴨外皮酥脆，浸潤著蜂蜜的濃郁甜香，入口油潤不膩；桂花蜜汁照燒鰻魚串則融合了桂花的清雅與蜂蜜的醇甜，每一口都回味無窮。除了特色主菜，餐廳還準備了豐富時令美食與精緻甜品，更為每對情侶獨家贈送「紅寶石朱古力慕絲伴紅桑子燴白桃蛋糕」，搭配兩杯氣泡酒，讓甜蜜在舌尖蔓延。
但，重點，令人心動又激動的是餐廳竟推出買2送1優惠，2月14日情人節當日一組僅需$1,334，人均只需$448起即可享受浪漫盛宴；2月16日「補祝」更低至人均$378起！帖文中說有人利用「理智線」認真計算回覆：「老師，我識答：設情侶＝2人。 要滿足人數係3嘅倍數，下一個啱嘅倍數係6、正確答案係6 、屈你哋三對情侶一齊訂」、「買兩份，搵多2 pairs做埋table for 6」，似乎需要用各種方法搶到優惠 ！
當時也有不少「為食」之人自薦做的「電燈膽」，更誓言「盡忠職守」、「暗淡無光」：「我做免費果個，最多我幫你做埋攝影師 記錄低crush 變couple 既一刻。」、「可以請埋我？我一句聲都唔會出，同埋可以頻繁地去攞嘢食。」承諾將三人行的氣氛好好維持和諧！
【買2送1】情人節及新年國際美食自助午餐
優惠價：$448 起｜
原價：$588
無限暢飲指定餐酒、啤酒、果汁或汽水
用餐日期：2026年2月14-19日
恒生信用卡滿額輸入【HASE300】減$300
【買2送1】情人節及新年自助晚餐
優惠價：$608 起｜
原價：$878
無限暢飲指定餐酒、啤酒、果汁或汽水
用餐日期：2026年2月14-19日
恒生信用卡滿額輸入【HASE300】減$300
西餐廳 Promenade
地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓西餐廳（紅磡港鐵站C2出口)（地圖）
