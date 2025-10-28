Threads 推「幽靈貼文」：限時 24 小時、回覆及讚數不公開

Threads 今日增加了名為「幽靈貼文」（Ghost Post）的新功能，它允許用家發佈限時 24 小時的貼文，時效過後內容會從主頁消失並轉為封存狀態。「幽靈貼文」發佈期間會以灰色對話泡泡的形式出現在動態消息頁面中，與其相關的回覆及讚數都不會公開顯示，只有原作者能透過訊息收件匣看到。Meta 希望這項新功能的推出可以讓使用者在「沒有永久保存或修飾內容壓力」的情況下，盡量分享「最直接、新鮮的想法」。

若想要發佈「幽靈貼文」，只要在普通的撰文介面點擊全新的幽靈圖示即可。需要注意的是，在你關閉訊息要求的前提下，非追蹤者是無法給你的「幽靈貼文」留言的。Threads 的這次更新很顯然是想在體驗上與 X 形成競爭，除了「幽靈貼文」以外，Meta 也開放了長文附件，讓用家可分享長達 10,000 字的內容表達更多想法。

