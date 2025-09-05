Threads 推「文字附件」功能，可加入 10,000 字長文本

Threads 也可以發佈長篇文章囉！今日 Meta 推出新版本，引入了名為「文字附件」的新功能。在點擊發文或回覆介面內的對應按鈕後，你就可以添加多達 10,000 字的長文本。官方亦提供了簡易的編輯器，內含粗體、斜體、底線、刪除線選項。當內容中包括連結時，「文字附件」的尾端會顯示該連結的預覽。

Threads 推「文字附件」功能

在長文發出之後，「文字附件」會在手機 app 內全螢幕顯示，桌面網頁裡則會有單獨視窗。不過已發佈的內容無法再編輯，你也不能提前設定「文字附件」發送的時間。總的來說，這項功能目前仍比較基礎。它不支援多媒體，也很難美化版面，而且內容也不可共享至 fediverse。但 Meta 已承諾會持續改進，所以各位用家不妨就再多給他們一點耐心囉。

