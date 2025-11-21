脆友私心推爆的MUJI寶藏！梳子清潔刷、睫毛夾、削皮刀、指甲刀...回購率100%，真的是「相見恨晚」生活小物

（圖／取自 muji_global IG、取自無印良品官網）

每次走進MUJI無印良品，面對琳瑯滿目的商品，你是不是也常常只拿了筆記本或化妝棉就結帳了？其實在那些簡約的貨架上，藏著許多不起眼卻超級好用的「寶藏神物」！這些小物或許不是主打商品，卻因為超高的實用性與貼心設計，在網路上累積了滿滿的好口碑。今天就幫大家整理了5款網友激推、用過就回不去的必買清單，從90元的清潔刷到超順手的削皮刀，保證讓你下次逛MUJI時更有目標！

網友激推！無印良品必買生活小物：梳子救星｜山毛櫸髮梳清潔刷

網友心得：「這支真的是相見恨晚！以前清梳子上的頭髮都要拿牙籤挑半天，還清不乾淨。這支刷子硬硬的刷毛一刮，纏在梳子底部的頭髮、灰塵全部被勾出來，超級療癒！重點是才90元，質感還很好，真的每個女生都要有一支！」

無印良品 山毛櫸髮梳清潔刷／90元（圖／取自無印良品官網）

網友激推！無印良品必買生活小物：剪指甲不亂噴｜不鏽鋼指甲刀

網友心得：「這把指甲刀真的神！刀口非常鋒利，剪下去是『喀』一聲很俐落的那種，指甲邊緣完全不會有毛邊。最讚的是它旁邊有防飛濺的設計，剪完指甲不用再滿地找指甲屑，倒出來就好，超級貼心。雖然比外面貴一點，但一支可以用好幾年，CP值很高！」

無印良品 不鏽鋼指甲刀／290元（圖／取自無印良品官網）

網友激推！無印良品必買生活小物：廚房備料神器｜不鏽鋼削皮器

網友心得：「用過無印的削皮刀就回不去了！它的刀片真的很利，削皮的時候超順滑，完全不會卡卡，而且削出來的皮很薄，不會浪費果肉。握把的不鏽鋼很有質感，拿起來很順手。旁邊還有挖芽眼的設計，處理馬鈴薯超方便，是廚房必備好物！只是要注意不要削到手會流血。」

無印良品 不鏽鋼削皮器／269元（圖／取自無印良品官網）

網友激推！無印良品必買生活小物：塌睫毛救星｜攜帶睫毛夾

網友心得：「這款睫毛夾真的是我化妝包裡的常駐嘉賓！滑蓋設計扁扁的超好收納，完全不佔空間。重點是它雖然小，但夾出來的捲翹度超驚人！很適合眼頭眼尾這種細節，輕輕一夾就飛天翹，而且不會夾到眼皮。150元還附替換膠墊，便宜又好用！」

無印良品 攜帶睫毛夾／150元（圖／取自無印良品官網）

網友激推！無印良品必買生活小物：垃圾桶不再倒｜再生聚乙烯垃圾袋

網友心得：「原本覺得垃圾袋有什麼好介紹的？結果一用驚為天人！它的底部是圓形的，放進圓形垃圾桶裡超級服貼，不會像一般垃圾袋那樣底部空空的容易倒。材質也很堅固，塞滿垃圾也不容易破。雖然是再生材質做的，但完全沒有異味，設計真的太聰明了！」

無印良品 再生聚乙烯垃圾袋／49元（圖／取自無印良品官網）





