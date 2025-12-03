Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

近日，日本 Moriyama 守山乳業推出的可可朱古力奶突然在 Threads 掀起熱議，憑住其濃厚口感及強烈可可香氣成功俘虜一班朱奶愛好者。不少人發現香港有售就馬上入手又紛紛分享試飲後感大推這款「神級」朱奶！另一邊廂，有人則覺得其味道未符期望，甚至開始比較及推介其他幾款朱奶，引起網民熱烈討論。

網民推介加奶/冰飲

守山乳業的朱古力奶以濃稠可可粉製成，入口滑順又香濃，獲不少嗜甜人士推介而爆紅，但因為每 100g 就含有 10.6g 糖分，味道確實是偏甜，部分人就建議不同飲法以平衡甜度，「我覺得好好飲，但一定要雪凍加冰等佢冇咁甜」、「加鮮奶之後都係另一個世界」。有人亦大讚，「好出色喎， 日本朱古力奶你有幾可飲到咁濃郁。」可見此款朱奶之所以話題不斷，正是因應不同飲法可以配合不同人的口味。

日本 Moriyama 守山乳業推出的可可朱古力奶

「神級」朱奶香港都買到

據網民分享，這款朱奶雖曾出現於優品360、大生超市、Citysuper等超市，但通常極速售罄，網民提醒想試的網友見到有貨要立即入手！同時，大批網民亦留言力推香港維記特濃朱古力奶，有人更以「一生推既朱奶」來形容，有人就貼圖留言指，「點解竟然冇人提起子母奶！」亦有人推薦另一日本品牌的朱奶直言，「冇人可以打敗佢」。有人則推介紐西蘭才買到的朱奶，有識貨之人更回應指「呢個brand真好飲，好rich好creamy」。如果你也是朱奶控，不妨跟住網民的精選清單，試勻幾款「神級朱奶」。

這款朱奶於優品360、大生超市、Citysuper等超市有售

大批網民力推香港維記特濃朱古力奶

網民另外大推的幾款朱奶

網民另外大推的幾款朱奶

網民另外大推的幾款朱奶

網民另外大推的幾款朱奶

圖片來源：Threads@foodiedaily.hk、守山乳業株式会社網站

