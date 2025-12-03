宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
近日，日本一款朱古力奶在 Threads 爆紅，不少人大推這款「神級」朱奶，有人則開始比較及推介其他幾款朱奶，即睇內文：
近日，日本 Moriyama 守山乳業推出的可可朱古力奶突然在 Threads 掀起熱議，憑住其濃厚口感及強烈可可香氣成功俘虜一班朱奶愛好者。不少人發現香港有售就馬上入手又紛紛分享試飲後感大推這款「神級」朱奶！另一邊廂，有人則覺得其味道未符期望，甚至開始比較及推介其他幾款朱奶，引起網民熱烈討論。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
網民推介加奶/冰飲
守山乳業的朱古力奶以濃稠可可粉製成，入口滑順又香濃，獲不少嗜甜人士推介而爆紅，但因為每 100g 就含有 10.6g 糖分，味道確實是偏甜，部分人就建議不同飲法以平衡甜度，「我覺得好好飲，但一定要雪凍加冰等佢冇咁甜」、「加鮮奶之後都係另一個世界」。有人亦大讚，「好出色喎， 日本朱古力奶你有幾可飲到咁濃郁。」可見此款朱奶之所以話題不斷，正是因應不同飲法可以配合不同人的口味。
「神級」朱奶香港都買到
據網民分享，這款朱奶雖曾出現於優品360、大生超市、Citysuper等超市，但通常極速售罄，網民提醒想試的網友見到有貨要立即入手！同時，大批網民亦留言力推香港維記特濃朱古力奶，有人更以「一生推既朱奶」來形容，有人就貼圖留言指，「點解竟然冇人提起子母奶！」亦有人推薦另一日本品牌的朱奶直言，「冇人可以打敗佢」。有人則推介紐西蘭才買到的朱奶，有識貨之人更回應指「呢個brand真好飲，好rich好creamy」。如果你也是朱奶控，不妨跟住網民的精選清單，試勻幾款「神級朱奶」。
圖片來源：Threads@foodiedaily.hk、守山乳業株式会社網站
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識
Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
坪洲人形物體海面漂浮 人員撈獲遺體身份待查
【on.cc東網專訊】坪洲有人遇溺亡。今日(4日)早上11時55分，有坪洲居民報案，指發現一具人形物體在坪愉徑直升機坪對開海面漂浮。人員接報到場在海面撈起一具遺體送回岸上，死者身份及墮海原因有待調查。on.cc 東網 ・ 16 小時前
宏福苑五級火｜鄭曦琳 Ellie Yuen 表明不再發表評論 港府及國安公署發文防「惡意抹黑」｜Yahoo
大埔宏福苑五級火成為國際事件，不少網民、意見領袖（KOL）以及外媒都以文字、圖片、影片等方式整合事件經過，甚至製作外語版本讓外國人都能夠了解詳情。不過，持續跟進事件的城大學生鄭曦琳（Hailey）昨晚（3 日）就表示，因為收到「非常準確的情報」，「我應不會再繼續發表任何關於火災的留言，也不會再接受任何媒體訪問」，又指因為得知政府擔憂「市民的言論或被外國勢力曲解，我已主動告知所有國際媒體，暫勿引用或報導我在大埔火災相關訪問中的發言」。至於跟進事件的另一人 Ellie Yuen 就在 Threads 發聲明，指「本人就宏福苑火災的所有相關新聞工作早已結束，基於顯然易見的不可抗力因素，並無進一步評論、補充或其他相關工作。」Yahoo新聞 ・ 18 小時前
德國狼狗負傷躺村屋旁留血路 晶片揭來自場主早前離世繁殖場
【動物專訊】一隻受傷德國狼狗昨日躺在粉嶺東閣圍一村屋旁，下身一直流血，血路更延伸至遠處垃圾站，義工救起後由浪浪協進會接收，現時已在獸醫診所留院治療。浪浪協進會潘潘表示，狗狗的晶片登記人是一繁殖犬舍的員工，惟該員工稱3年前已離職，並非狗狗照顧者，而該犬舍更在早前因場主突然離世而結業，場內多隻狗狗亦曾在網上尋家，令這狗狗的來歷更耐人尋味。 潘潘表示，昨日上午收到求助，指一隻德國狼狗躺臥在一戶人家的屋旁，下半身一直滲血，追蹤血路一直伸延至遠處的垃圾站，而該狗狗躺了約6小時沒有離開。 狗狗由義工送到獸醫診所，晶片資料顯示狗狗名叫Malaysia，年齡是6歲，而登記人是一間以繁殖德國狼狗聞名的犬舍工作人員，但該晶片登記人對義工表示早在3年前已經離職，自己並非狗狗主人。由於該登記人表示自己無力照顧狗狗和承擔狗狗的醫療，因此已簽棄養書，將狗狗轉到浪浪協進會名下。 潘潘表示，狗狗來自的犬舍，早前因狗主突然離世而結業，亦有人在網上為場內多隻德國狼狗尋家，惟未知道這狗狗是否為那些尋家狗狗之一，亦不知道狗狗為何會流落到粉嶺。 他表示，浪浪協進會將接手狗狗的治療，並希望知道這狗狗背景的人士，與義工聯絡。 Th香港動物報 ・ 15 小時前
羅霖晒29歲大仔香港大學碩士畢業照 被女同學包圍大讚兒子魅力四射
1991年亞洲小姐冠軍羅霖自1996年與富商前夫劉坤銘結婚，低調淡出娛樂圈；2013年，羅霖選擇離婚並獨力撫養三個兒子：大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan），透露離婚背後涉及家暴和第三者插足嘅辛酸。日前，羅霖29歲嘅大仔Nathan已順利取得香港大學碩士學位，Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆
現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
大埔火災成電騙新招！偽冒 GovHK 發短訊 聲稱「誤點廣告即扣款」騙取銀行密碼
大埔宏福苑 5 級火災牽動全港市民的心，正當各界紛紛伸出援手之際，騙徒卻趁火打劫，利用市民的同情心進行網絡詐騙。HKCERT（香港網絡安全事故協調中心）發出最新警示，發現有騙徒冒充「GovHK」發送欺詐短訊，聲稱市民因點擊廣告已「自動捐款」，藉此誘騙市民進入假網站輸入銀行密碼「退款」。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
黑白朱古力點揀？朱古力不只有熱量！一文看清三大種類朱古力優劣、每日建議份量與選購技巧｜營養師Kathy NG
朱古力是全球流行的甜食，製作的方法和原材料都各有不同，適當進食可以平衡味蕾的享受及健康。Yahoo Food ・ 1 天前
2025韓國娛圈「年輕富婆」大盤點：張員瑛137億全款買豪宅、「這位女演員」竟擁兩幢大樓逆襲成「房產女王」
2025 五大韓國年輕富婆盤點！本年度不少韓國 Idol 入手房產登上富婆之列，當中包括「偶像天花板」IVE 成員張員瑛，三代女團 TWICE 成員 Momo 更與韓韶禧成為鄰居，一起來看看你最愛的偶像有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
38歲紋身師認旺角警署外牆塗鴉「8964」囚2個月 官稱刻意挑戰執法機關
38 歲紋身師涉今年 10 月，在旺角警署外牆塗鴉「8964」，被控一項「刑事損壞」罪。被告早前認罪，周四（4 日）在西九龍裁判法院判囚 2 個月。法庭線 ・ 12 小時前
孫藝真IG曬健身實況！43歲背肌雕成女戰士等級 蜜桃臀曲線完美到不科學
而除了背部，大批粉絲也被她完美的「蜜桃臀」驚呆。從照片中可以看到她長期訓練累積的臀腿曲線結實飽滿，完全展現產後媽媽最夢寐以求的肌肉狀態。網友忍不住大讚：「背肌狠、臀部更狠」、「玄彬真的娶到寶」。...styletc ・ 15 小時前
47歲吳建豪暴瘦！陸網瘋傳「4個月瘦20kg」 他親曝原因：還挺明顯
47歲的吳建豪12月2日在社群上曬出一張自拍照，暴瘦模樣立刻引發討論。身高180公分的他，在照片中臉頰明顯凹陷、脖子變得細瘦，不少粉絲直呼「變得太瘦了」，意外掀起熱議。姊妹淘 ・ 14 小時前
7.14沙田｜受傷警向兩示威者索償、稱患創傷後壓力症等 官裁可獲賠49.5萬元
2019 年 7 月 14 日，沙田新城市廣場發生衝突，兩名示威者被指毆打警員，早前承認暴動罪被判監。事件中受傷警員郭兆恒循民事向兩人索償，法官羅麗萍周四（4 日）在區域法院，判郭兆恒可獲 49.5 萬元賠償，兩人另須付利息及訟費。法庭線 ・ 12 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」
昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
日本第一長壽村都吃這些食物 全部看起來都好好吃啊！
「永生」當然是不可能實現的神話，但注重保養，想要長壽還是有希望的。日本沖繩是世界聞名的長壽區，這裡的「大宜味村」則是個名副其實的長壽村，這個村子約有3500人口，90歲以上的就有80人，這表示他們的老年人普遍身體硬朗，讓人非常羨慕。Japhub日本集合 ・ 1 天前
張敬軒私下派巨額慰問金予宏福苑粉絲 被形容「黐線佬」暖心舉動感動網民
大埔宏福苑五級大火發生後，唔少中港藝人都伸出援手捐款，韓國藝人亦響應，希望讓受影響之居民獲得實際支援，張敬軒嘅低調善舉更加如冬日暖陽般感動人心。日前，有宏福苑居民於社交平台發文指張敬軒係「黐線佬」，原來佢向居住於宏福苑嘅歌迷會會員作出慰問，信封內塞滿多疊千元現金。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
湯水食譜｜蕃茄三文魚頭湯
味道很甜很濃,完全沒有腥味Cook1Cook煮一煮 ・ 21 小時前
「人間芭比」BLACKPINK Lisa的芭比公仔亮相！藝術家還原Lisa粉紅Labubu造型，推出16吋OOAK公仔
BLACKPINK Lisa眼睛大而水亮，加上脹卜卜飽滿權骨以及甜美笑容，令她有著「人間芭比」之稱。近日，越南藝術家RimDoll，更精心製作16吋OOAK（One of a Kind）芭比公仔，將BLACKPINK Lisa於「DEADLINE」巡演倫敦站的粉紅Labubu毛絨造型完整呈現。Yahoo Style HK ・ 18 小時前
日本超重大的文化改變！ 他們竟然吃剩菜了？原因是⋯
日本文化中在外用餐時普遍不能將剩菜打包帶走，主要是怕會有食安疑慮，但日前日本的餐廳卻出現「打包熱」，原因是？Japhub日本集合 ・ 12 小時前
日本超市驚現完整毛熊掌！ 5萬5555日圓右手最甜？
一位女網友在Threads貼出照片，肉品冷凍櫃裡不是豬腳雞翅，而是一整排黑熊前掌，毛、爪、肉墊全留Japhub日本集合 ・ 16 小時前
銀行出手攔截改地址騙徒 「災民證」點解係權威證明？
政府及社會各界全力為宏福苑災民提供援助，但有騙徒想「混水摸魚」，到銀行試圖改地址為騙取援助鋪路。多間銀行均作出應對方式攔截騙徒，其中「災民證」就成為認證身份關鍵。Yahoo財經 ・ 12 小時前