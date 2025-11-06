Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？

近日有網民於社交平台Threads發帖，分享自己選擇「裸辭」離職當日並未準備散水餅，直指「散水餅文化應該要喺呢一代終結」！帖文一出即掀起熱烈討論，廣大打工族留言表示對此感同身受，認為散水餅文化早已失去意義，只剩「例行公事」。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

散水餅文化應該要喺呢一代終結？

樓主發帖指，「今日last day，無買散水餅，夠鐘就走人，唔想影啲無謂嘅合照，唔想見到啲人假惺惺嘅樣」，認為「散水餅文化」早該消失。帖文迅速引來大批打工仔留言共鳴，不少人分享，「我打過幾份工，都冇買過散水餅，做嘢都唔係咁開心，袛有出糧係最真。」亦有網民覺得要「應該針對人去做」、「笑住走就買，嬲住走就唔買」方為上策，有人則直言，「如果份工好嘅話就唔會走啦，份工唔好點解仲要買嘢畀佢食呀」。從留言可見，大部分人都認為，若公司氣氛差、離職原因不快，再花錢買餅反而顯得諷刺。

廣告 廣告

大批打工仔留言共鳴

大批打工仔留言共鳴

大批打工仔留言共鳴

大批打工仔留言共鳴

有網民持相反意見

呢種行為都要停止？

除了散水餅文化，討論更延伸至另一項職場習慣，就是派旅行手信。有網民突破盲點留言，「除左散水餅，仲有去完旅行嘅手信都應該取消。大家嚟做嘢嘅，買乜X手信」，亦有部分人表示只會私底下送給熟絡同事，「實不相瞞，我旅行完都唔會買手信（零食）翻公司，我覺得我去旅行做咩要掛著佢哋。frd地幾個先會私底下塞小小俾佢哋。」留言區討論非常熱烈，除了「00後整頓職場」的影響，其實有不少非「00後」的打工仔都抗拒假惺惺的職場文化。說到最尾，派散水餅又好，旅行手信又好，只要不是被迫的「例行公事」，而是真心分享就絕對算不上假惺惺文化。

不少人認同旅行嘅手信都應該取消

不少人認同旅行嘅手信都應該取消

不少人認同旅行嘅手信都應該取消

不少人認同旅行嘅手信都應該取消

不少人認同旅行嘅手信都應該取消

圖片來源：Threads@been.positive

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死

結業潮2025｜深水埗泰菜「泰基隆」宣布將於11月13日正式結業 店主：受到好多部門關愛

關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！

結業潮2025｜土瓜灣即叫即製創意漢堡外賣店「鳩砌」宣布結業 平民價客製漢堡畫上句號

Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念

飲啖水就減到肥？日本Suntory新出「特水」稱研究顯示可減少內臟脂肪

結業潮｜灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」分店結業 前米芝蓮中菜館總管主理 招牌燒鵝皮脆肉嫩

香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家

港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知

漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？