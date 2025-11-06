Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？

針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
近日有網民於社交平台Threads發帖，指散水餅文化假惺惺，認為此習慣應該要喺呢一代終結，帖文引起網民熱議，即睇內文：
近日有網民於社交平台Threads發帖，分享自己選擇「裸辭」離職當日並未準備散水餅，直指「散水餅文化應該要喺呢一代終結」！帖文一出即掀起熱烈討論，廣大打工族留言表示對此感同身受，認為散水餅文化早已失去意義，只剩「例行公事」。
散水餅文化應該要喺呢一代終結？
樓主發帖指，「今日last day，無買散水餅，夠鐘就走人，唔想影啲無謂嘅合照，唔想見到啲人假惺惺嘅樣」，認為「散水餅文化」早該消失。帖文迅速引來大批打工仔留言共鳴，不少人分享，「我打過幾份工，都冇買過散水餅，做嘢都唔係咁開心，袛有出糧係最真。」亦有網民覺得要「應該針對人去做」、「笑住走就買，嬲住走就唔買」方為上策，有人則直言，「如果份工好嘅話就唔會走啦，份工唔好點解仲要買嘢畀佢食呀」。從留言可見，大部分人都認為，若公司氣氛差、離職原因不快，再花錢買餅反而顯得諷刺。
呢種行為都要停止？
除了散水餅文化，討論更延伸至另一項職場習慣，就是派旅行手信。有網民突破盲點留言，「除左散水餅，仲有去完旅行嘅手信都應該取消。大家嚟做嘢嘅，買乜X手信」，亦有部分人表示只會私底下送給熟絡同事，「實不相瞞，我旅行完都唔會買手信（零食）翻公司，我覺得我去旅行做咩要掛著佢哋。frd地幾個先會私底下塞小小俾佢哋。」留言區討論非常熱烈，除了「00後整頓職場」的影響，其實有不少非「00後」的打工仔都抗拒假惺惺的職場文化。說到最尾，派散水餅又好，旅行手信又好，只要不是被迫的「例行公事」，而是真心分享就絕對算不上假惺惺文化。
圖片來源：Threads@been.positive
