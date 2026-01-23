Threads爆紅食法！7仔推限時「脆友優惠」網民大讚Marketing識玩

再次證明Threads（又名脆）的世界真的是無奇不有！事緣有Threads友在去年12月出Post力讚將牛角包夾住健達繽紛樂時世界級美味，其後引起大批Threads友回應。原本事情應告一段落，但想不到7-Eleven（7仔）都有留意到，更為一眾Threads友推出特別優惠！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

一個月前爆紅

在原本樓主的帖文並沒有指名用的是哪個品牌的牛角包，反而著重在健達繽紛樂朱古力當中，樓主更溫提大家「大家如果真係試嘅話，記得入微波爐或者焗爐」，當時引起Threads上熱烈討論，超過9千人讚好，有不少Threads友表示樓主識食，亦有人表示不少外國Cafe都有類似的配搭，值得一試。

廣告 廣告

有Threads友在去年12月分享用朱古力夾牛角包食法。（圖片來源:Threads@tony1125）

有Threads友跟足做法，亦力讚好食。（圖片來源Threads@ellen.wyc）

突發推出「脆」友推介

相隔約一個月，7仔在1月21日突然在社交平台出Post，推出「脆」友推介優惠，「由即日起至1月27日，凡買任何 7-SELECT麵包+$8即配健達繽紛樂兩條裝 1 件」，令到此Post在1月再次爆紅！原來細看樓主出帖文中，選用的牛角包正正是7仔出品，此舉一出立即引起一眾Threads友大讚品牌Marketing轉數快！大家又會不會一試這個「脆友推介」組合？

相隔近一個月，7仔突發推出「脆」友推介

Threads友大讚7仔Marketing跟得貼。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

麥當勞2026｜My Melody & Kuromi利是封開搶！加推黃金菠蘿雞堡$39歎招財牛堡＋McCafé紫薯麻糬特飲

胡杏兒同老公甜蜜放閃撐枱腳！熱捧尖沙咀雲南過橋米線新貴「銀米」大讚好食夠晒熱

實試益力多全新「青提味」！全港首發 原產地非香港？一文睇清價錢+供應地點

網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味

逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播

Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？