龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦！這幾款超有台灣味，小巧好攜帶，台灣人也想收
【文／Beauty美人圈．Letisha】
Threads網友熱議「送外國人的伴手禮」你第一個想到的是什麼？扣除掉義美泡芙、鳳梨酥、茶葉等食品相關的，其實還有超多選擇！本篇統整出Threads網友的分享，盤點出呼聲最高、連台灣人都想收藏的伴手禮，哪一款你也想收呢？
Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦1.唯美透明平安符／海棠台灣香火袋
唯美的透明香火袋！這款以壓克力製成，並將台灣早期常見的海棠花窗切割成台灣島嶼的形狀，同時結合民間信仰，象徵著平安、保佑的「香火袋」形式，從裡到外，方方面面都完整結合與台灣相關的意象，此外，細看會發現，每一個海棠花的取樣皆不同，通通獨一無二、絕不撞款，收藏價值極高！
更棒的是，包裝附有籤詩刮刮卡，可刮出專屬的運勢預測，充滿巧思又小巧好入手，目前在左翌設計旗下品牌小島誌授權販售。
Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦2.京都奈口金包 茄織果物系列小口金包
你知道台灣傳統常見的「茄芷袋」來自台南後壁菁寮嗎？品牌「京都奈口金包」以全手工方式編織出尼龍包體與電繡圖案雙材質打造，可愛的是，該系列圖案皆選以台南在地具代表性的水果，像是西瓜、鳳梨、芒果等。
目前除了在PINKOI、品牌官網可買到，想摸摸實體的朋友，也可到台南林百貨逛逛喔！
Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦3.LOKOSOKO 海海人生環保杯套
台灣的「手搖提袋」文化令世界各地驚豔！不少網友分享到國外旅遊時，只要一拿出手搖提袋，就會獲得當地人的讚賞與搭訕，無形中成為台灣人的認證標籤！而坐落於大稻埕永樂市場中的LOKOSOKO，將袋米米袋材料重新應用，搭配清爽好看的配色，讓台灣傳統稻米袋，搖身一變成方便、不怕濕的台灣味伴手禮。
Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦4.老桂坊 金屬皮夾
台灣創新的全新材質！位於大稻埕的「老桂坊」，以鐵結合皮革，可車縫彎折成形，甚至兼具輕量、堅固與防止信用卡被側錄盜刷，是目前全世界絕無僅有、找不到類似款的獨特產品，此外，外觀上更是台灣獨有的花紋，工藝滿點，拿來送禮自用都適合！
Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦5.文資再生所 小綠人行李吊牌/吊飾(2D動圖)
台灣的小綠人號誌同樣具有標誌性！文資再生所將其打造成行李吊牌與吊飾，搭配2D動圖，透過擺動，讓小綠人真的有「走起來」的感覺，同時配上TAIWAN字樣，對外國朋友來說，是既輕巧又很好隨身攜帶的伴手好禮。
Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦6.安達窯 粉-免丟陶瓷餐具
台灣傳統辦桌文化時常出現的紅塑膠碗、梅花杯、龍鳳盤等塑膠餐具，由於環保趨勢鄭逐漸消失中，不過，這些免洗器皿特別的外型和圖樣在台灣飲食文化記憶中佔有重要的一席之地，令人驚豔的是，賴總統國宴的合作台灣陶瓷品牌「安達窯」讓這份文化有了新的延續方式！
「安達窯」與RE：LAB聯手合作，用陶瓷重現免洗餐具形狀，從免洗到免丟，讓它們重現在餐桌上，創造新意義。精緻又極具台灣文化感的作品，甫推出便引起討論，除了線上購買，還可前往鶯歌窯廠感受其高水準的燒製工藝。
安達窯 粉-免丟陶瓷收藏版-對碗，NT.920 安達窯 粉-免丟陶瓷收藏版-醬料碟，NT.250 安達窯 粉-免丟陶瓷收藏版-龍鳳盤，NT.1100 安達窯 粉-免丟陶瓷收藏版-梅花對杯，NT.1080
Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦7.Mao's樂陶陶 花見臺灣-顯影醬油碟禮盒組
喜歡瓷器的人，這組也很值得入手！以花朵造型傳達相聚的美好景象，同時透過花朵的造型來傳達文字祝福。當醬油倒入碟中，便會在碟底以深淺交錯的凹凸層次中浮現文字，當然，除了作為醬料碟，還可當作甜點盤、飾品小物盤、寵物零食食器，實用度高。
Threads熱議「送外國人的伴手禮」推薦8.HEY SUN嘿森設計 注音符號零錢包
ㄅㄆㄇ是拼音、圖像，更是專屬台灣人的學習回憶。HEY SUN嘿森設計透過「絹印」工法將ㄅㄆㄇ排列在錢包上，好握好拿的大小，搭配塑鋼材質的拉鍊，好拉又耐用，內層設計無夾層，零錢、卡片一目瞭然，方便拿取。
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
《延伸閱讀》
外國人瘋搶！MIT台灣面膜推薦Top10，這幾款寶雅超熱賣、連台灣人也愛囤貨(beauty美人圈)
台南手作帆布包推薦！「合成帆布行、永盛帆布行、廣富號」高品質耐用還可客製化！(beauty美人圈)
其他人也在看
網絡熱話｜高市早苗令「名古屋天婦羅蝦餅」爆紅！銷量即增4倍！
高市早苗再次點石成金？日本首相高市早苗較早前參拜伊勢神宮，期間於近鐵電車內享用「名古屋天婦羅蝦餅」引起網絡熱話。事後更令這款首相都食用的蝦餅人氣急算，銷售額激增4倍！Yahoo Food ・ 1 天前
何文田朗賢峯單位冒濃煙起火 消防爆門救熄10人自行疏散
何文田朗賢峯發生火警。今日（9日）中午12時07分，何文田忠孝街1號朗賢峯5B座一個單位突然起火，冒出大量濃煙直衝上天台，驚動多名市民報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，消防破門而入，證實屋內無人，約半小時將火救熄，火警期間約10人自行疏散，無人受傷。消防正在調查起火原因。am730 ・ 1 天前
Galaxy Ring 發脹夾手指事件調查公佈，Samsung 堅稱個案，產品無安全問題
文章來源：Qooah.com 關於 2025年 10月 Galaxy Ring 智能戒指鼓包導致用戶就醫的事件，Samsung 官方於 2026年 1月8日公佈調查結果，明確此次事件的誘因是裝置內部封裝層開裂，且該款產品無普遍性電池安全風險。 這起事件的當事人是科技博主丹尼爾（@ZONEofTECH）。事發時他正準備登機，手指上佩戴的 Galaxy Ring 突然發生電池鼓包，不僅引發劇痛，還導致戒指無法取下，最終被拒絕登機並前往醫院，經醫護人員消腫後才取下戒指。他分享的照片顯示，戒指內側外殼已出現分離，此事引發公眾對該產品電池安全的廣泛擔憂。 Samsung Galaxy Ring 電池發脹，卡住手指脫不下，這下尷尬了 事件發生後， Samsung 立即啓動調查，調查過程既包括內部分析檢測，也邀請了獨立第三方機構進行專項審查，雙方得出一致結論。 Samsung 在給丹尼爾的官方聲明中強調，客戶安全是首要原則，Galaxy Ring 以耐用性為核心設計理念，專為日常佩戴場景打造。不過， Samsung 目前尚未確定內部封裝層開裂的根本原因。Qooah.com ・ 1 天前
懶人必學！睡覺也能「偷偷變美」的3個方式！把夜晚變成你的修護加速器
想把夜晚變成高效率保養時段，臉部一定是第一步。來自肌研的「極潤金緻保濕晚安精華凍膜」，就是專為夜間修護設計的懶人型保養！洗臉後薄擦一層就能直接睡，凝露質地會在肌膚表面形成鎖水膜，搭配品牌經典的8重玻尿酸配置，讓補水與鎖水在整個睡眠過程中持續進行；隔天醒來，...styletc ・ 1 天前
英倫音質走進日常生活 Cambridge Audio L/R 系列
英國音響老字號 Cambridge Audio，推出 L/R 系列主動式立體聲揚聲器，讓高質音樂體驗不再侷限在客廳大音響，而是直接融入書桌、臥室或廚房檯面。系列由音樂人視角出發，結合倫敦工程團隊的頂尖聲學技術、直覺連接和大膽設計，無論小空間還是想沉浸式聽歌，都能捕捉每首歌的情感細節。系列分三款型號 L/R X、L/R M 和 L/R S，從旗艦磅礴到親民桌面款，目標是把 Cambridge 的英倫音色變得更易入手。 L/R X：旗艦書架式 媲美座地喇叭 L/R X 是系列的王牌，專為音樂和電影發燒友設計，外型優雅如書架式喇叭，內裡卻藏著全新 28mm Torus™ 高音單元、雙 5 寸低音單元及雙 6 寸被動輻射器，由 800W D 類擴大機推動，總功率達 1 匹馬力，帶來深沉動態、低失真的聲場，聽感完全不輸傳統大喇叭。 內置 StreamMagic Gen 4 平台，支援 Wi-Fi/乙太網路串流 TIDAL Connect、Spotify Connect、Qobuz、Amazon Music 等，還能透過 Google Cast 或 AirPlay 2 做多房間播放。...men’s Reads ・ 1 天前
馬杜洛下台後新局 美國啟動評估重建對委外交關係
（法新社華盛頓/卡拉卡斯9日電） 美國官員表示，美國高階外交官員今天前往委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），就2019年關閉大使館以來的重啟事宜進行評估。美國官員依慣例要求匿名表示，駐哥倫比亞的美國最高外交官麥納瑪拉（John McNamara）及其他人員「前往卡拉卡斯，針對可能分階段恢復關係進行初步評估」。法新社 ・ 1 天前
跑分首超 M4 Max！Snapdragon X2 Elite Extreme 實測曝光，咸魚翻身?
文章來源：Qooah.com 現在 Windows on Arm 陣營出現了性能可以正面對抗 MacBook Pro 的頂級處理器，Snapdragon X2 Elite Extreme 在 Geekbench 6.5 的實測中跑出單核 4072分、多核 23611分。 此次 Snapdragon X2 系列包括多個 Elite 和 Elite Extreme 型號，最多核心達到18核，主頻最高可提升至5.0GHz，主要面向高性能 Windows on Arm 裝置。 X2E‑80‑100、X2E‑84‑100 為12核配置，而 X2E‑88‑100、X2E‑90‑100 和 X2E‑96‑100 為18核配置，最高 TDP 達到 82W。 Alex Ziskind 在獲得早期參考機後，陸續公佈多款 Snapdragon X2 處理器在 Geekbench 6.5 的跑分截圖。Windows Latest 將其分數與 Apple M 系列處理器進行對比。 入門定位的 X2E‑80‑100 為12核心，單核約 3850分，多核約 16171分。從跑分來看，該處理器已經全面壓制AppleQooah.com ・ 1 天前
川普再提格陵蘭 稱美不論簡單或困難方式將處理
（法新社華盛頓9日電） 美國總統川普今天再度暗示不排除動用武力奪取格陵蘭（Greenland），無視丹麥對這座北極自治島嶼的主權。中俄兩國近年來在北極地區提升軍事活動，但都未對這塊廣大冰封島嶼提出主權聲索。法新社 ・ 1 天前
新年好去處｜黃埔天地逾200個燈籠打造「幸福緣定桃花園」 必影5米高巨型桃花樹彩燈拱門｜Yahoo活動街
今個新春，黃埔天地將璀璨呈獻【幸福緣定桃花園】活動，以逾200個繽紛花燈及無數閃爍燈飾把黃埔號打造成4大迷人熱鬧、日夜皆醉的打卡花海，亮點包括5米高巨型桃花樹彩燈拱門，以及由130個幻彩燈籠組成的絢麗燈海。適逢今年是丙午馬年，黃埔天地以融合傳統文化與現代美學設計、以栩栩如生為主角的祥馬作為「駿馬獻瑞利是封」的主角，為大家送上新春佳節的喜慶與祝福。Yahoo 活動街 ・ 1 天前
【《旭茉JESSICA》Trailblazers Award 2024/25】以智慧創新促進大眾視力健康｜Optical Easy及EyeComfi創辦人 陳益慧 Aggie Chan
眼睛是靈魂之窗，清晰的視力對我們的生活尤為重要，對於兒童的成長和學習更是影響深遠。擁有十多年兒童教育工作經驗的陳益慧（Aggie）亦深明此道，她於2021年進軍眼鏡行業，在銅鑼灣開設Optical Easy O2O眼鏡環保概念店，今年更創辦EyeComfi，與各方合作，推廣結合中醫養生與護眼教育的嶄新理念。JESSICA ・ 1 天前
爆一爆｜「楚撚記」老闆 引導投資者晋身發展商 慘！（Louise）
近日報章報導樂風集團（Lofter Group）老闆周佩賢（Carol）被一眾投資者「插」。 呢班專業投資者爆seed都算爆得遲了。地產市場上嘅波仔、倫仔、File湯、以至受哥及岳少早已被磚頭砸到抖唔到氣，何況樂風旗下地產項目係靠呢班持份者集資呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
中環美食｜任食木糠布甸！Casa Lisboa「Taste of Portugal」回歸
中環的葡萄牙餐廳 Casa Lisboa 走入第 17 個年頭，依然堅持「真正葡萄牙人味道」，由來自葡萄牙的總廚 Rodolfo Vicente 主理，將當地常見的家常菜與傳統風味帶進鬧市。 迎接 2026，新一輪「Taste of Portugal」晚市菜單載譽歸來，由即日起至 2 月 26 日逢星期一至四供應，每位只需 $398，便可以一次過試勻 6 道葡萄牙傳統菜，還可以無限追加國民級甜品「木糠布甸」！ 6 道菜晚餐：4 前菜＋1 主菜＋任食甜品 「Taste of Portugal」晚市菜單，全枱先共享 4 款前菜，其後每人從 5 款主菜中自選一道，再以任食木糠布甸作結尾。 餐廳亦提供 Sangria、House Wine 和幾款無酒精雞尾酒，以優惠價配搭晚餐，大家可以一邊小酌，一邊慢慢認識葡萄牙味道。 前菜部份相當有代表性，以蒜蓉和橄欖油烹煮的八爪魚上枱時油面仍在微微冒泡，蒜香與海水氣息一同升起，是葡菜餐廳常見的經典開場。傳統炸馬介休球則用上六成馬介休，入口能吃到一絲絲魚肉纖維，加上芫荽和自家製蒜蓉蛋黃醬，鹹香中帶點清新。...men’s Reads ・ 1 天前
【MINISO】MINISO FRIENDS店旺角開業 送爆谷、$15優惠券
香港首間MINISO FRIENDS店將於1月10日在旺角 T.O.P開幕！由即日起至1月12日，去尖沙咀、旺角、佐敦分店消費滿 $100即送TOP新店$10現金券，註冊成為新會員仲有額外買滿$100減$10優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
日本青森冬季睡魔祭一日遊｜每位$367！睡魔花燈＋煙花＋玩雪＋DIY迷你金魚睡魔
青森睡魔祭於8月初舉行，每年吸引大批遊客到訪，然而想睇睡魔花燈不用等到夏季，冬季一樣睇到！為紀念青森開港400年，當地於即日起至2月15日期間舉行「青森冬日仙境」主題活動，以睡魔祭、燈光、美食、音樂為主題，帶來多個精彩節目，如冬季睡魔祭展示、煙花表演、冬季祭典、青森夜市等，別有一番風情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
施曼尤投「城」：一切都是世界級
【Now Sports】曼城周五成功在施曼尤爭奪戰中勝出，以6500萬鎊買斷這名翼鋒在般尼茅夫的合約。施曼尤（Antoine Semenyo）與曼城簽下一份為期5年半的合約：「非常榮幸能夠加盟。過去10年，我一直關注著哥迪奧拿執教下的曼城，他們不僅是英超的統治者，還在歐聯、英足盃和英聯盃中，都取得令人矚目的成就。」與曼城爭奪施曼尤的還有利物浦、曼聯和熱刺，但這名加納翼鋒一直屬意投曼城，而藍月亮也願意支付其合約內在今月10日便到期的6500萬鎊違約金：「他們（曼城）樹立了極高的標準，這間球會擁有世界級的球員、設施以及像哥迪奧拿這樣史上最偉大的領隊之一。」施曼尤在般尼茅夫效力了3個球季，今季已在英超射入10球，包括剛替球會完成了對熱刺的告別戰中，射入致勝一球助球會以3:2結束11場不勝。曼城周末會在英足盃第3圈對英甲球隊埃克塞特，估計施曼尤有機會替球隊處子登場，但一切仍要視乎哥迪奧拿稍後出席的記者會，以作證實。now.com 體育 ・ 1 天前
港人遊日買手信「重色輕友」 逾半人旅行必買手信
日本 OMIYAGE 振興會公布亞洲遊客購買伴手禮（手信）行為及習慣調查結果，發現港人較著緊買手信予另一半，買手信「筆直」亦跑贏台灣及韓國，有逾半受訪港人表示去旅行必定會買手信。Yahoo財經 ・ 1 天前
【屈臣氏】全場無門檻88折+送高達$140優惠券
屈臣氏今個星期五、六（1月9-10日）進行易賞錢會員限時驚喜，門市及網店全場無門檻88折（網店優惠碼「12OFF」）！YAHOO著數 ・ 1 天前
《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊 一女星片酬係林峯8倍
電影《尋秦記》票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港票房冠軍紀錄。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一位演員以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是零片酬演出，引起熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
華漢西澳潛水捕龍蝦失蹤 疑遇鯊襲頭顱沖上沙灘
【on.cc東網專訊】內媒周五（9日）報道，一名中國男子上周四（1日）元旦在澳洲西澳省一個海灘潛水捕撈小龍蝦時失蹤，數日後頭顱被沖上另一海灘。警方排除刑事案件，懷疑他遭鯊魚襲擊。on.cc 東網 ・ 22 小時前
江欣燕面容扭曲出席宣傳活動 網民極擔心其健康狀況 曾患甲抗自爆已停藥
江欣燕早前傳出健康出問題，及後佢承認患上甲狀腺亢進症，需要長期食藥以控制病情。江欣燕仍積極工作，包括參加賀歲大戲《粵劇特朗普4.0》記者會；江欣燕於賀歲檔中飾演日本首相高市早苗「街市早苗」，郭啟輝則飾演烏克蘭總統澤連斯基。於劇中有出浴戲嘅江欣燕笑指唔想界人發現佢係真正嘅玉女，表示自己冇底線，粵劇、舞台劇、電視台都唔會去得太遠。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前