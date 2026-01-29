Threads爆紅「人人汽水」實測！秘魯聖木都能做汽水？天然檸檬咖啡梳打、首創低糖Tonic Water很吸引

最近打開Threads，大家有沒有被這罐設計簡約的汽水洗版？這是100%香港製造的精品手工汽水品牌「人人汽水」(Being Soda)，憑藉「秘魯聖木」的獵奇口味，以及清新的「檸檬咖啡梳打」，在網上掀起極高討論度。究竟這些口味是驚喜還是驚嚇？Yahoo Food小編立即為大家進行實測！

「人人汽水」實測 ！最愛檸檬咖啡梳打

看名字最令人期待的，莫過於「秘魯聖木梳打」。秘魯聖木平時多用於焚香淨化，變成飲品後，第一口衝擊力極強！它帶有一種非常清幽、淡雅的木質香氣，完全無糖零卡，用作調配煙燻威士忌更是意想不到地合拍。除了聖木，另一款讓人驚艷的是品牌的「檸檬咖啡梳打」是小編最愛的口味，新鮮檸檬汁的酸度，中和了精品咖啡的微苦，配合細緻持久的氣泡感，比Cold Brew更清爽！如果追求口味有層次感，品牌首創的「低糖湯力水」加入了陳皮與新鮮檸檬，淡淡的柑橘香氣配上咖啡或琴酒，口感層次瞬間提升。

「人人汽水」新系列實測！包裝簡約超吸引

秘魯聖木都能做汽水？

秘魯聖木汽水質感透明清澈

檸檬咖啡梳打氣泡綿密

