放題優惠｜Threads網友分享牛角假日「拍烏蠅」 今即推買一送一優惠！人均$204即可任食車海老、塩味牛油帶子、安格斯和牛系列（附網購連結）

放題優惠｜Threads網友分享牛角假日「拍烏蠅」 今日即推買一送一優惠！人均$204即可任食車海老、塩味牛油帶子、安格斯和牛系列（附網購連結）

近日有網友在Threads分享到牛角放題用餐，假日時段卻遇上「拍烏蠅」冷清場面，引起不少討論。為吸引更多食客，牛角隨即推出限時優惠反擊，於11月18日晚上9時起在Klook獨家發售買一送一放題優惠，只需$408起，即人均$204，即可享用「LV2燒肉上級者100分鐘放題」，較原價$816起勁慳一半，更可食美國SRF安格斯和牛及豐富海鮮。優惠非常吸引，牛角Fans快手Book定去振興牛角經濟！

立即查看牛角放題優惠頁

任食120+款燒肉海鮮 限量優惠人均$204

今次牛角獨家推出的牛角放題買一送一優惠，折後人均只需$204，套餐提供100分鐘用餐時間，讓你盡情燒烤多達120款以上的食材選擇，絕對是牛魔王們的福音。「LV2 燒肉上級者放題」包羅多款優質肉類及海鮮，美國SRF安格斯和牛系列包括肩脊肉、一口牛、牛肋條及壺漬美國和牛，海鮮方面則有車海老、塩味牛油帶子、魷魚軟骨燒及味醂魚乾。人氣品項更是星級陣容，包括上級牛肋肉、厚切腹胸肉、牛肉漢堡、薄燒澳洲和牛赤身、美國牛頸脊、牛五花及骨附牛肋肉等。雞類選擇方面提供日本雞軟骨燒、日本雞橫隔膜、雞腿肉及蔥塩麻香雞翼，豚肉系列則有厚切北海道豚腩肉、豚肉燒、豬頸肉及大腸，款款食材新鮮，為你呈上正宗日本燒肉體驗。

獨家限量牛角放題買一送一 LV2燒肉上級者100分鐘放題

【買一送一】LV2 燒肉上級者100分鐘放題（星期一至四） | 11月27日前適用

特價：$408起/2位，人均$204｜ 原價：$816起/2位

SHOP NOW

燒鰻魚

無論是美國SRF安格斯和牛及壺漬美國和牛，還是車海老，款款食材新鮮！

190品特選燒肉及海鮮

