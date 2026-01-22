Threads 終於全面落廣告！下週起全球擴展，平台月活躍用戶達 4 億

Meta 宣布將 Threads 廣告擴展至全球所有用戶，並指 Threads 目前已達 4 億月活躍用戶。廣告將由下週開始上線，但會以「逐步擴展」方式推行，全面鋪開可能需時數個月。

早有鋪路：曾在 30 個國家測試

Threads 廣告全面擴展並非突然之舉，Meta 從 2025 年 4 月起在超過 30 個國家試行廣告，接觸到廣告的「脆友」其實已經能以億計算。今次屬於把 Threads 正式納入 Meta 成熟嘅廣告體系，令廣告投放可更系統化擴大規模。

與 FB、IG 同級「個人化」，圖片、影片、輪播都會出現

Meta 表示 Threads 上嘅廣告將由其 AI 驅動嘅廣告系統提供，並採用與 Facebook、Instagram 相同等級嘅「個人化」投放模式。換言之，廣告將基於用戶行為與興趣等訊號作投放與內容匹配。

廣告 廣告

動態內將支援多種廣告格式，包括圖片、影片以及輪播廣告，並以原生方式融入內容流，令用戶在瀏覽時會自然遇到廣告內容。

用戶體驗將受影響

對品牌與廣告主而言，若本身已投放 Meta 廣告，Threads 會成為可延伸觸及嘅新領域，尤其適合想在「文字為主、討論感較強」嘅社交環境擴大觸及嘅品牌。但從用戶角度出發，Threads 會由「較少商業化」走向「更接近 Instagram／Facebook」嘅內容結構，未來動態體驗勢必更受廣告影響。

