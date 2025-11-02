Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Threads網友大讚「Lululemon神級手袋」CP值超高！附高人氣Lululemon手袋推薦 低至7折

Lululemon曾被譽為「瑜伽褲界的Hermès」，市值甚至一度超過運動品牌龍頭Adidas！但千萬不要以為Lululemon只有瑜伽服裝值得入手，旗下其他配件系列同樣引發搶購熱潮。眾多產品中，有一款被稱為「牛角包」的手袋，憑藉極致輕盈的設計與驚人收納能力，成功躋身品牌最難入手單品之列！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

Lululemon牛角包袋成新寵！比瑜伽褲更難買

Lululemon的「牛角包」手袋自推出以來便成為品牌的人氣單品，最近在Threads上更是獲網友力推。其獨特之處在於極輕盈，手袋自身重量幾乎可忽略不計，卻能承載遠超想像的物品。袋身採用柔軟邊緣設計，配合U型輪廓，能自然貼合身體曲線，無論當作腋下或是斜揹袋也同樣舒適，完全擺脫傳統手袋的累贅感。

廣告 廣告

Lululemon Pleated Shoulder Bag 10L

材質選用方面，採用防水耐磨的高性能布料，能有效抵禦突如其來的雨水侵襲，同時經得起日常頻繁使用的考驗。有用家經過一年半的實測，發現即便是每日上班、週末購物或長途旅行中使用，這款袋始終維持如新狀態，絲毫未見明顯的磨損跡象。相較於市面上動輒過千元的手袋，可謂是CP值極高！

Lululemon Pleated Shoulder Bag 10L

「牛角包」手袋的收納功能更是最大亮點，雖然外觀看似扁平，卻足足擁有10公升容量的內部空間，能輕鬆容納手提電腦、水樽、筆記本及各種日用品。外側隱藏式手機收納袋設計巧妙，內部更有多個分隔口能妥善整理小型物件。

Lululemon Pleated Shoulder Bag 10L

手袋的肩帶設計經過改良，寬版肩帶採用加厚軟墊，有效分散重量壓力，即使長時間揹負亦不會在肩膀留下勒痕。可調節長度設計讓不同身高的用家都能找到最舒適的長度，無論單肩、斜揹或手提皆可。

Lululemon Pleated Shoulder Bag 10L

Pleated Shoulder Bag 10L

價錢：$780

SHOP NOW

更多Lululemon人氣手袋推薦

Lululemon人氣手袋推薦1：Convertible Ruched Crossbody Bag 6.5L

價錢：$880

手袋採用褶皺肩帶設計，最大特色在於可拆卸調節肩帶。袋身採用柔軟布料製成，觸感舒適且富有彈性，能自然貼合身體線條。內部設有拉鍊暗袋與開放式收納格。既能滿足日常外出需求，又不會顯得過於累贅，特別適合喜愛輕便出行的人。

SHOP NOW

Lululemon Convertible Ruched Crossbody Bag 6.5L

Lululemon Convertible Ruched Crossbody Bag 6.5L

Lululemon人氣手袋推薦2：Daily Multi-Pocket Tote Bag 20L

價錢：$580

寬敞的袋身空間完全不用擔心容量不足，更貼心的是，袋底經過加固處理，能獨立站立而不會倒塌，能輕鬆取放物品。外側配備多個開放式口袋方便取物，內部則設有獨立小袋，妥善保管貴重物品。

SHOP NOW

Lululemon Daily Multi-Pocket Tote Bag 20L

Lululemon Daily Multi-Pocket Tote Bag 20L

Lululemon人氣手袋推薦3：City Essentials Shoulder Bag 4L

7折特價：$480｜價 錢：$680

造型靈感來自月牙形輪廓，設有可調節肩帶，既可手提亦可肩孭。外層拉鏈袋安全又方便，側邊插袋可放小物，內層結構貼心實用。

SHOP NOW

Lululemon City Essentials Shoulder Bag 4L

Lululemon City Essentials Shoulder Bag 4L

Lululemon人氣手袋推薦4：Leather Alternative Shoulder Bag 8L

7折特價：$1,380｜ 價錢：$1,980

採用人造皮革製成，皮質外觀媲美真皮的細膩紋理與光澤感，觸感柔軟舒適。袋身線條簡約俐落，拋光金屬配件為整體設計增添精緻感，展現低調奢華的格調。

SHOP NOW

Lululemon Leather Alternative Shoulder Bag 8L

Lululemon Leather Alternative Shoulder Bag 8L

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

雙11優惠推薦：

雙11優惠2025｜UGG官網限時低至半價！I-DLE同款兩件8折/雪靴平逾$800

雙11優惠2025｜Chevignon突發折上折低至24折！短裝T恤$100有找/低至$319入手牛仔蛋糕裙、直筒工裝牛仔褲

雙11優惠2025｜FRESH人氣紅茶精華比官網平近$200、潤色護唇膏多色選擇低至$1XX

雙11優惠2025｜Sasa莎莎網店推雙11早鳥優惠限時12折起！Le Labo香水官網價83折／Byredo不用$900

雙11優惠2025｜各大網購折扣情報大合集！最抵名牌手袋／波鞋／美妝／超市優惠推薦（不斷更新）