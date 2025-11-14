Threads網友票選日本最失望景點！竟有多個旅遊熱點上榜，東京鐵塔、由布院都有份？｜日本好去處

Threads網友票選日本最失望景點 多個旅遊熱點上榜 東京鐵塔、由布院等等

不少網民近月在Threads上發起《XX大賽》，當中就包括了大家熱孰的《Threads日本失望景點》大賽。於10月底出帖，吸引網民留下1,922道留言，不少網民紛紛分享自己旅途中「中伏」的經歷，甚至連一些人氣景點也榜上有名。原來，夢幻的照片背後，可能藏著擁擠、人潮、商業味濃的真相，就看部分「失望景點」。

網友認為忍野八海童話池塘變商業街。（圖片來源：threads）

忍野八海：童話池塘變商業街

山梨縣的忍野八海曾被譽為「日本九寨溝」，但不少網民表示現場已被商業化淹沒。池塘旁邊滿是商店，售價偏高，遊客如潮，根本無法靜心欣賞風景。有網民直言：「根本是在看人，不是在看景。」

播磨屋橋，是公認的日本三大失望景點之一。（圖片來源：threads）

播磨屋橋：三大失望景點之一

高知縣的播磨屋橋早就被日本網民點名為「三大失望景點」之一。原本期待一座歷史悠久的橋樑，結果現場卻讓人直呼「就這！？」，僅是市中心的平平無奇、細小的橋。

高千穗峽，看絕景需配合天氣，有網民稱「拉肚子的顏色」。（圖片來源：threads）

高千穗峽：水色令人卻步

宮崎縣的高千穗峽以壯麗峽谷聞名，但有網民表示景色遠不如想像，水色混濁，有人形容像「拉肚子的顏色」，要看絕景還要看天氣時間因素。

阿美橫丁，已變為中國街，大量的中華料理店。（圖片來源：threads）

阿美橫丁：語言錯亂的購物街

東京上野的阿美橫丁是熱門購物地，但不少人反映這裡已變成「一堆中國店」，失去了原本的日本風情。

由布院童話街，照片與現場落差大。（圖片來源：threads）

由布院童話街：照片與現場落差大

大分縣的由布院童話街在社交平台上看來夢幻迷人，但實地造訪後卻讓人失望。街道擁擠、環境略顯髒亂，商業氣息濃厚，網民直言：「就是一條觀光客街，拍照好看但不值得特地去。」

有網民表示登上京都塔後，甚至因此不再造訪任何觀景台類景點。（圖片來源：threads）

京都塔：觀景台的幻滅

作為京都地標之一，京都塔卻被不少人評為「最無聊景點」。有網民表示登塔後只剩下三個字：「就這樣？」甚至因此不再造訪任何觀景台類景點。

熊本縣的草千里之濱，僅屬季節限定的美景，記得夏季來。（圖片來源：threads）

草千里之濱：季節限定的美景

熊本的草千里之濱在夏季綠意盎然，但其他季節則風景平淡，甚至荒涼。有網民提醒：「除了夏天以外千萬別去」，否則可能只見到一片枯黃草地。

札幌時計台，由內至外都平凡極，過譽地標代表。（圖片來源：threads）

札幌時計台：過譽地標代表

北海道札幌的時計台被日本人公認為「最過譽景點」之一。外觀普通，讓人懷疑為何會成為地標。

東京鐵塔，遠觀勝於登塔。（圖片來源：threads）

東京鐵塔：遠觀勝於登塔

東京鐵塔雖然外型優美，是不少人心中的浪漫象徵，但有網民認為登塔後景觀一般，建議「遠遠看就夠了」，不必花錢上去。

藏王狐狸村，網民稱可愛背後的真相是臭到極。（圖片來源：threads）

藏王狐狸村：可愛背後的真相

宮城縣的藏王狐狸村以可愛狐狸聞名，但有網民指出園區氣味難聞，狐狸狀態不佳，看起來病懨懨，令整體體驗大打折扣。

