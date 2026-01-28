食客Threads表揚迪士尼職員用心處理家人食物敏感 早前填問卷反映職員未獲嘉許 網民：值得每間餐廳學習

近日有食客在 Threads上發帖公開表揚香港迪士尼樂園酒店餐廳職員，因其對食物敏感客人的細心處理與高度同理心，讓一家人難得可以安心、完整地享用一頓飯。帖文在網上引起不少共鳴，不但獲得大量網民讚好與轉載，更被形容為「久違的正能量」，不少人直言，這種用心服務，正正是香港餐飲業最值得被看見和學習的一環。

餐廳經理阿Ken貼心逐道菜跟進

樓主分享，妹妹患有嚴重食物敏感，甚至曾因誤食引發過敏性休克，需要召喚救護車，因此一家人外出用餐一向格外小心。樓主一家去年11月入住探索家酒店期間，於雲龍軒用午餐時，遇上當值餐廳經理阿Ken，對方在點餐時主動詢問是否有食物敏感，得知妹妹情況後，立即走入廚房與廚師詳細討論，並親自回到餐桌，逐道菜向妹妹解釋成分及可行的調整方案，甚至一起商量替換菜式。最令事主感動的是，廚師特別製作了 gluten-free 的咕嚕肉，令妹妹多年來首次可以由頭盤吃到甜品，毋須再「被迫放棄」任何一道菜。樓主坦言，過往不少餐廳即使有詢問敏感情況，往往都只是例行公事，甚或反問「介唔介意照食」，像阿Ken般認真跟進、將心比己的服務，實在罕見。

樓主上載的食物照片

樓主上載的食物照片

樓主上載的食物照片

樓主上載的食物照片

樓主上載的食物照片

網民：值得每間餐廳學習

帖文隨即引來大批網民留言，不少有食物敏感的患者或家人直言感動，直指「每當遇到好熱心既侍應/廚師認真對待食物敏感既嚴重性，我都會好感激佢地！」。有人亦分享迪士尼一向對食物敏感標示清晰，更多網民感謝樓主主動為用心工作的前線人員發聲，認為服務行業往往只被投訴，卻很少收到肯定，「我玩 threads 就係想見到呢啲 」。樓主本來指早前曾填問卷讚揚職員的表現，但阿Ken似乎未獲嘉許。樓主其後就更新指，透過網民的力量，已迅速收到迪士尼回覆電郵，指「佢地話會確保我呢一個嘉許轉達俾F&B Leadership Team知道」，讓事件有一個溫暖的後續。其實，當一間餐廳願意真正站在客人角度思考，食物價錢已成其次，食客能夠「食得安心又開心」，才是最難得、亦最值得被肯定的服務態度。

網民運用網絡力量推畀迪士尼睇！

網民大讚阿Ken

網民樂見好人好事帖文

網民大讚迪士尼的服務

網民指歐美對於食物敏感比香港處理得認真

圖片來源：Threads@anniemanb

