Threads友分享家傭出品麥樂雞引網民艷羨 感恩請到「S級姐姐」 網民：留名等recipe

近日有網民在Threads上發帖分享自己家傭自製的麥樂雞，引起大量網民關注。樓主分享，兒子放學後突然想吃麥樂雞，沒想到家中姐姐竟然即晚親手炮製，成品外形與連鎖快餐店出品相似度高達九成，令其驚嘆不已，更感恩表示自己「好好彩請咗個S級姐姐」。帖文短時間內已吸引逾萬個like，不少網民留言直呼羨慕，紛紛詢問樓主能否公開姐姐的私伙食譜。

樓主大方分享食譜

樓主在帖文中寫道：「個仔尋日放學話要食麥樂雞，工人姐姐今晚就整咗出嚟」並附上一碟金黃香脆的自製雞塊照片，外形確實相當「似模似樣」，令人食指大動，難怪樓主形容為「同m記90%似」。大量網民隨即留言希望樓主可向家傭取得食譜並分享。樓主其後亦大方分享姐姐的做法指，首先要用攪拌機將雞胸和薯仔打碎，再加入鹽、蠔油、黑椒、紅椒粉及蒜粉調味，搓成小塊後裹上粟粉與麵粉，最後落油慢火煎至金黃色即可完成。看似簡單的幾步就能成功還原「麥樂雞」，讀者有興趣亦不妨一試。

樓主分享的「姐姐製」麥樂雞照片

網民熱議差10%原因

帖文爆紅後，網民除了大讚樓主「姐姐」手藝驚人，亦搞笑討論「差嗰10%」究竟差在哪裡。有留言笑指：「如果差10%係因為無咗甜酸醬」、「差嗰10%係m記冇姐姐用料咁新鮮」、「差過10% 就係麥記用垃圾肉你姐姐用靚肉」更有人直言：「淨係睇都覺得正過老麥N倍」。有人更封樓主家傭為「SSR級」，連醬料都似乎一應俱全。亦有網民分享相似童年回憶，指以前家傭也曾用類似方法自製雞塊或薯餅，加入薯仔增加口感，令人倍感親切。這篇「麥樂雞」帖文不但讓人見識到「高手在民間」，更讓不少網民感嘆請到好「姐姐」真的非常幸福！

又一個幸福的僱主

自家出品用料一定新鮮

識煮嘢已經非常好

想食＋1

讀者們都可以跟食譜試整！

圖片來源：Threads@cherrychoihy

