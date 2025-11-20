Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

近日有網民於社交平台Threads 上載照片發帖，「有冇人都會將M記早餐啲包點熱朱古力食」，一句看似隨意的疑問，竟瞬間引起網民熱烈討論。不少人對此獨特的食法感到震驚、困惑，甚至憤慨，亦有人保持開放態度，認為如果好味可以一試。帖文更引起不少網民分享各自的獨家食法。

網民：你係咪有反社會人格

帖文一出，引來大批網民鬧爆樓主的「創新」食法，留言毫不留情，「為博流量浪費食物」、「麵包點任何液體都是垃圾」、「為咗呃like 不停玩食物」、「Call咗宇宙警察帶你離開地球」等等。不少人覺得這種食法是完全不能接受的。另一邊廂，亦有人則持開放態度並笑言，「噉樣算唔算係一種Oreo？」也有人想像起味道後覺得吸引亦不妨一試，「幻想到個包皮吸收晒熱辣辣又甜甜地嘅朱古力，真係一流，好正。」、「好食？下次試，淨係試過薯條點朱古力」等等。

樓主分享的火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力

有網民表示可以一試

網民分享「邪教」食法

網民的討論愈演愈烈，不少人更開始分享自己的獨家「邪教」食法。有人聲稱：「咁啱食緊舊蝦餃，都要點一點茶」、「脆香雞翼點熱朱古力，怕食辣既人浸一浸朱古力再食，都可以享受到脆香雞翼滋味」、「我阿爸食茶記會將啲包點落去熱華田」、「清湯通心粉少湯，倒杯熱朱落去食先正」，更有網民上載薯餅沾熱朱古力的片段稱，「朝早當然要食甜品」。原來除了薯條沾雪糕，不少人都有獨門的食品配搭，面對以上的各款組合，讀者們又會勇於嘗試嗎？

有網民分享「蝦餃配茶」食法

有網民分享「薯片浸湯」食法

圖片來源：Threads@__samuellee__、Threads@devon.yip、Threads@hin._120、麥當勞官網

