BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
近日有網民於社交平台Threads 發文分享獨門麥當勞早餐「配搭」 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力，引起網民熱烈討論，不少網民同時分享各自的「獨門秘方」，即睇內文：
近日有網民於社交平台Threads 上載照片發帖，「有冇人都會將M記早餐啲包點熱朱古力食」，一句看似隨意的疑問，竟瞬間引起網民熱烈討論。不少人對此獨特的食法感到震驚、困惑，甚至憤慨，亦有人保持開放態度，認為如果好味可以一試。帖文更引起不少網民分享各自的獨家食法。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
網民：你係咪有反社會人格
帖文一出，引來大批網民鬧爆樓主的「創新」食法，留言毫不留情，「為博流量浪費食物」、「麵包點任何液體都是垃圾」、「為咗呃like 不停玩食物」、「Call咗宇宙警察帶你離開地球」等等。不少人覺得這種食法是完全不能接受的。另一邊廂，亦有人則持開放態度並笑言，「噉樣算唔算係一種Oreo？」也有人想像起味道後覺得吸引亦不妨一試，「幻想到個包皮吸收晒熱辣辣又甜甜地嘅朱古力，真係一流，好正。」、「好食？下次試，淨係試過薯條點朱古力」等等。
網民分享「邪教」食法
網民的討論愈演愈烈，不少人更開始分享自己的獨家「邪教」食法。有人聲稱：「咁啱食緊舊蝦餃，都要點一點茶」、「脆香雞翼點熱朱古力，怕食辣既人浸一浸朱古力再食，都可以享受到脆香雞翼滋味」、「我阿爸食茶記會將啲包點落去熱華田」、「清湯通心粉少湯，倒杯熱朱落去食先正」，更有網民上載薯餅沾熱朱古力的片段稱，「朝早當然要食甜品」。原來除了薯條沾雪糕，不少人都有獨門的食品配搭，面對以上的各款組合，讀者們又會勇於嘗試嗎？
圖片來源：Threads@__samuellee__、Threads@devon.yip、Threads@hin._120、麥當勞官網
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識
Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！
Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？
街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死
關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！
Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
麵包店推介2025｜30間香港高質麵包店合集 低至$19食五星酒店出品/木村拓哉愛店/日本麵包大師監修
麵包是很多人每日的早餐，從以前的腸仔包到現在大熱的千層吐司，一個高質的麵包能為大家帶來飽肚的幸福感，這亦是為何大家願意花時間排隊買麵包。今次Yahoo Food就為大家推介港九新界30間高質麵包店，由上環、銅鑼灣至葵涌，合集各間人氣麵包店的鹹甜麵包，食足一個月都不嫌悶！Yahoo Food ・ 8 小時前
日本過江炭燒鰻魚飯「鰻丸」即將登陸屯門 主打備長炭現烤蒲燒/白燒鰻魚 預計明年2月開幕
鰻魚飯控注意！來自日本靜岡縣的關西風炭燒鰻魚專門店「鰻丸」即將來香港開分店！餐廳強調以備長炭現烤鰻魚，可選蒲燒或白燒兩種風味，鰻魚外脆內嫩，深受當地饕客喜愛。香港首店選址屯門市廣場，現已開始圍板裝修，預計將於2026年2月開業。Yahoo Food ・ 8 小時前
平坐Emirates雙層空中巴士A380不是夢！飛曼谷除夕倒數低至$1,397起 包飛機餐、25KG寄艙行李限額
來到2025年底，想想今年完成了to-do-list幾多件事情？就算一項都沒有，也不怕，因為Yahoo購物專員幫大家一把，找到Emirates年尾倒數平價機票，只要$1,526起就可以坐雙層寬體客機空中巴士A380到曼谷countdown，完成旅遊Bucket list的其中一項！另外，如套用優惠碼可以多減$200，價錢更低至$1,397，即睇詳情。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
閨密比男友更重要？女生每22天一次Girls’ Night能活得更快樂，最新研究揭女性最強療癒法
在繁忙的生活中，女生往往肩負多重角色，她們最容易忽略的往往是心靈的喘息。而最能讓她們暫時卸下包袱，重新整理情緒的最佳方法不是獨自追劇或是滑手機，而是來一場Girls’ Night！無論是窩在朋友家聊心事，還是喝著酒談八卦，這些看似平凡的姊妹聚會才是擁有最強治癒力的方法。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
VPN 推薦 2025｜VPN 服務必知 6 大細節，NordVPN 功能表現最全面、跨平台可選 Proton
VPN 服務可謂林羅滿目，而今次編輯團隊就為大家說明揀選 VPN 服務需要注意的五個重點，亦會推薦幾款 VPN 服務給大家參考。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
漢堡食譜｜自家製豬柳蛋漢堡【影片】
很多人都喜歡吃麥當勞的豬柳蛋漢堡，有豬柳、雞蛋和芝士，而那個麵包就是英式鬆餅English Muffin。英國人會將麵包切半，然後塗牛油和果醬享用。做法簡單，不用焗爐，只需用平底鑊便做到，非常簡單又好味！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1Cook1Cook煮一煮 ・ 8 小時前
新垣結衣到底吃什麼保鮮劑！ 星野源撿到寶還是壓力山大！
新垣結衣，ガッキー，這個名字一丟出來，大家腦袋裡自動播放那個咬ポッキー眨眼的畫面，對吧？1988年沖繩出生，家裡老么，從小就害羞，但鏡頭一架馬上變小太陽。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
洗頭水推介2025｜頭皮出油點算好？美編實測5款人氣洗頭水 第三款竟是「油頭救星」、漂染頭髮切忌用這款！韓國Olive Young熱賣款實力...
作為齊瀏海兼油性髮質人士之一，美編非常理解在香港天氣下，頭皮出油、髮絲細軟扁塌是多數人的日常煩惱，冬天更會毛燥易打結。有見及此﹐久違的美編實測一於為大家測試市面5款受歡迎且討論度高的洗頭水，一一檢視它們的控油實力、蓬鬆效果與洗後感受等，希望能為同樣在尋找本命洗髮精的你提供一份最實用的參考指南。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
【萬寧】週五購物攻略（只限21/11）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送鈣思寶6包裝；精選頭髮護理產品、精選沐浴產品買第2件半價；舒適達牙膏單支裝買滿$248送供應商$15現金優惠券2張；滴露沐浴露 900-950克優惠裝 $79/2件、買滿$79送道地極品烏龍茶 900毫升；La Roche-Posay HYALU B5抗皺緊緻精華 + B5抗皺緊緻面霜組合價 $550；精選Curel產品買2件75折；草姬靈芝孢子60粒$188/件、買10件送多1件及供應商$120現金優惠券1張；買護膚產品滿$300即送$50萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 6 小時前
灣仔美食｜前「糖朝」主理人重返甜品界開手工糕點店「甜入心」 招牌芒果糯米糍/斑蘭千層糕
香港甜品界迎來新勢力！位於灣仔的手工糕點小店「甜入心」，由90年代人氣糖水店「糖朝」創辦人洪翠娟主理，於2025年8月悄然開業。洪翠娟2012年賣盤退休後，相隔14年復出，每日手工製作一系列甜品，包括招牌芒果糯米糍、千層糕和朱古力等，成為近日街坊熱話。Yahoo Food ・ 8 小時前
韶關旅行團攻略：丹霞山、南華寺、紅沙漠一日遊！高鐵、交通、酒店懶人包
韶關自由行/旅行團必睇！精選丹霞山、南華寺、紅沙漠等 6 大韶關一日遊，純玩無購物！教你點樣搭高鐵去韶關，附上高評分酒店同獨家優惠碼，輕鬆玩轉廣東瑰寶！Trip.com ・ 1 天前
2025最強甜品及糖水店合集｜10間高質糖水甜品小店 大埔樹記腐竹糖水/$38糖水放題/開到凌晨
糖水、甜品有分新派跟傳統，但無論哪一款都是香港人食飯後，想延續聊天聚會的好地方。而且香港的甜品跟糖水店有個非常特別的地方，就是很多時候都是小店經營。就算是同一款糖水跟甜品，每間店都有自己的秘方，都值得大家去發掘。今次就集齊十間2025年最強糖水甜品小店，讓大家諗定飯後甜品食乜好！Yahoo Food ・ 1 天前
FBI 情報專家辦公桌展示彩虹旗遭解僱 入稟告局長違憲 指該旗由FBI贈予｜Yahoo
美國聯邦調查局（FBI） 一名情報專家上月突然被解僱，事主曾在辦公桌展示彩虹旗，質疑當局基於政治原因將他解僱。事主入稟控告局長帕特爾（Kash Patel）及美國司法部長邦迪，質疑解僱決定違憲，行使言論自由卻被報復，要求法庭頒令讓他復職。Yahoo新聞 ・ 1 天前
全球十大最差航空公司！美國航空最低分：行李不見、客艙冒煙、乘客被綁 亞洲航空公司亦榜上有名
行李不見、客艙冒煙、乘客被綁等等，都是全球最差航空公司的真實寫照。英國數位行銷公司Click Intelligence最新公布「全球航空公司顧客不滿指數」報告，揭示全球最讓乘客頭痛的航空公司排行榜。美國航空（American Airlines）以極低的乘客體驗分數奪下「最差航空」之名，而亞洲唯一上榜的則是廉航巨頭亞洲航空（AirAsia），大家選購機票時，要三思？Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
潘瑋柏老婆婚前主動追求！曾被傳去上「名媛培訓班」 Amy姐爆：我介紹他們認識
男星潘瑋柏2020年和小13歲的空姐宣云結婚後，始終維持一貫的低調作風，夫妻倆鮮少公開合照，也很少談及家庭生活，長期引發外界好奇。近日，與他們相識多年的共同友人「Amy姐」罕見談起兩人的戀愛過程，意外曝光這段婚姻的起點其實由宣云主動展開追求，讓不少粉絲直呼完全想不到。姊妹淘 ・ 1 天前
日媒:高市私下承認涉台言論過火 幕僚自責未能提前評估言論或致反彈
日本首相高市早苗本月初在國會的「台灣有事」發言，引發中日關係緊張。《朝日新聞》報道，高市早苗事後私下承認言論有點過火，幕僚則自責準備不足，未能提前評估有關言論可能造成反彈，未充分確認情況就讓首相作答。 日本有聲音將高市發表涉台言論，歸咎於當時國會質詢的提問者、在野立憲民主黨議員岡田克也，批評他窮追不捨提問，才會導致高市發表過火言論。岡田克也接受訪問時指，高市的發言完全出乎他的意料，他意識到言論糟糕，於是試圖稍微調整後續提問的方向，但未能扭轉結果。他認為，作為日本首相，絕不能說出越界的言論，質疑高市是否具備在複雜局勢下擔任首相的能力。(ST)infocast ・ 1 天前
有片｜古天樂被李思捷模仿跳《今期流行》無奈一笑 談與宣萱再情侶檔合作搞笑落閘：夠啦吓話
日前李思捷於TVB台慶模仿古天樂大跳《今期流行》，古仔出席活動受訪時被問及看法，一臉無奈微笑，更開玩笑指：「得啦！夠啦！」，表示不介意被醜化，最重要能令觀眾開心，回應非常大方。至於被問及觀眾非常期待古仔能與宣萱再情侶檔演出，古仔亦搞笑回應！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆
張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
脆友私心推爆的MUJI寶藏！梳子清潔刷、睫毛夾、削皮刀、指甲刀...回購率100%，真的是「相見恨晚」生活小物
網友激推！無印良品必買生活小物：梳子救星｜山毛櫸髮梳清潔刷網友心得：「這支真的是相見恨晚！以前清梳子上的頭髮都要拿牙籤挑半天，還清不乾淨。這支刷子硬硬的刷毛一刮，纏在梳子底部的頭髮、灰塵全部被勾出來，超級療癒！重點是才90元，質感還很好，真的每個女生都要有...styletc ・ 1 小時前
魔鬼藏在細節裡！日本女生「零死角」保養術：從指緣、美頸到全身香氣，7款細節控必備好物
沐浴即保養：THREE 香氛甦活系列對日本女生而言，洗澡不只是清潔，更是身心重整的儀式。THREE秉持「肌膚與心靈一體」的理念，將每日沐浴昇華為療癒時光，尤其洗澡完絕對會擦上身體乳來保持身體皮膚的細緻與柔嫩感。香氛甦活沐浴乳：以植物性潔淨成分為基底，添加5種天然AHA果...styletc ・ 35 分鐘前