Threads上現在紅這些！SALONIA無線離子夾、TRICENT香氛體驗機、大創護髮梳髮夾…一滑就被燒到

最近只要滑 Threads，很難不被這幾樣美容話題洗版。看起來不是什麼浮誇新品，但偏偏每一樣都精準打中日常需求，從隨身造型、香氛體驗到護髮小物，全都是那種「一用就回不去」的類型，也難怪討論度一路往上衝。

首先被最多人點名的，就是日本女生包包裡幾乎人手一支的SALONIA無線離子夾！它其實在去年10月於日本推出後，就因為無線設計加上輕巧外型引爆搶購，短短一個月就賣到缺貨~最近終於再度補貨，也讓這支離子夾重新在 Threads被翻出來討論，許多網友直接提醒：有要去日本的女孩，真的別錯過。

有附專屬收納包，也可以放在化妝包裡隨身帶著走。（圖／吳雅鈴攝）

這支SALONIA無線離子夾最被稱讚的，是它把「隨手整理」這件事做到很剛好。12mm細板設計，不管是整理瀏海弧度、修順外翹髮尾，或是臨時壓掉毛躁，都能快速完成，看起來自然又不會太刻意。機身小巧、霧感色系很耐看，放在包包裡也不突兀，完全就是為外出補造型而生的工具。

能緊密貼合髮絲的緩衝面板，搭配前端僅12mm的細長設計，可牢牢夾住髮絲。（圖／吳雅鈴攝）

更讓人心動的是它的電池採可拆式設計，符合航空規定，可以直接帶上飛機，對常旅行或出差的人來說超加分。不只如此，在緊急時刻還能作為行動電源使用，這點在Threads討論裡被不少人實測分享，也成為它能從眾多造型工具中脫穎而出的關鍵。

因為電池是可拆卸設計，所以出國也能放心帶上飛機，再加上竟然還有行動電源功能，難怪會被說是最聰明的離子夾。（圖／吳雅鈴攝）

另一個近期在Threads被稱為「I 人救星」的話題焦點，則是TRICENT™的香氛互動體驗機！不少人都是在人潮聚集的捷運出口注意到它，外型像一座簡約設計裝置，走近才發現竟然可以自己操作試香！不用靠櫃、不用聊天，照著螢幕指示就能選香、試香，整個過程乾淨又沒有壓力。

TRICENT™香氛互動體驗機首波進駐台北捷運五大站點：民權西路站、台北車站、東門站、中正紀念堂站及國父紀念館站，讓香氛探索自然融入每日通勤節奏。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

TRICENT™最大的特色，在於它把選香這件事拉回日常生活~透過觸控螢幕瀏覽香調資訊，選好後香氣會精準噴灑在手腕等部位，喜歡的話還能掃描QR Code 進一步了解或購買。很多Threads網友都提到，這種不被打擾、又能安心感受香氣的方式，反而更容易找到真正適合自己的味道，也讓香氛不再只是專櫃裡的選項。

TRICENT™平台目前整合了台灣原創保養品牌美珂媞歐McCTILL、質感香氛品牌JD Scent時氛及多款國際熱門經典香氣，打造如同「城市香氛圖書館」般的多元體驗。（圖／吳雅鈴攝）

最後則是默默被推爆的大創護髮梳髮夾！乍看之下只是個造型簡單的髮夾，但實際上把梳子與夾子結合在一起，護髮時可以一邊塗抹、一邊把頭髮固定順好，整個流程變得很省事。而且因為材質不含金屬，放在浴室也不怕生鏽，對愛泡澡、習慣在浴室做護髮的女生來說特別實用。

既是梳子也是髮夾的2 in 1貼心設計。（圖／翻攝自小紅書）

