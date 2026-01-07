Threads友大推LV高級茶葉去拜年！茶葉罐外觀惹熱議 網民：拜年定拜山呀？（附賀年茶葉禮盒推介）

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
賀年禮物學問多多，最近LV茶葉是否適合送禮引起大家熱議！即看內文：
就到農曆新年，買什麼賀年禮盒去長輩家中拜年已成為一種學問。近日，Threads一位網友大推一款泰國LV限定的高級芒果白茶葉，建議大家都買這款茶葉去拜年。只因茶葉價格只需$398，奢侈品而言價格比較相宜，而且網友更非常欣賞這罐茶葉的外觀，認為「勁靚勁有質感」、「留返個咁靚嘅盒可以用嚟當擺設又可以擺嘢」。不過其他網民似乎不買賬，認為茶葉罐的外觀拿去拜年會出事，即看看發生什麼事情！文末更有拜年不會出錯的茶葉禮盒推介，想抄作業的朋友們，耐心看下去吧。
網民熱評第一：骨灰龕嚟講佢算平
這篇貼文共引來12萬人觀看，樓主帖文按讚數有956，但熱評第一的留言「骨灰龕嚟講佢算平」，卻有4千多的按讚數，看來不少網民都覺得不適合在拜年期間送這罐尊貴的LV茶葉作為禮物。LV的東西一貫給人高貴、奢侈品的感覺，但樓主貼出的茶葉罐，以白色為主調，搭配經典花紋，不少網友都認為像「骨灰龕」，送出去就會「新年流流一次過得罪哂大姑奶舊老闆新老闆」、「死火，茶葉罐我睇成骨灰盅，你講拜年，我睇咗係拜山」。
原來是泰國熱門伴手禮！
不過小編在網上搜尋這罐茶葉，看到不少去泰國旅遊的網友，都很喜歡這罐茶葉，並認為這罐茶葉很適合作為伴手禮。口味是清新果茶味，如果日常買來當伴手禮也不會聯想太多，但作為拜年禮物而言，選擇最保守的紅色包裝才不會出錯。看完這篇帖文，大家會不會送這罐茶葉給朋友或長輩呢？
不會出錯茶葉賀年禮盒推介！
對拜年禮物很苦惱的朋友們。Pinkoi上其中有很多茶葉禮盒，包裝由喜慶紅色和金色組成，而且茶葉非常高質，價格也很親民，低至7折即可買到，大家可以去尋尋寶！
羽曦堂-國宴國際摘星台灣茶+獨家茶食｜9折特價：$475.1｜👉SHOP NOW
瑯茶-錦彩金墨福帖茶禮（1罐2盒）｜價錢：$451.1｜👉SHOP NOW
清友明心-阿里山金萱 x 青心烏龍｜價錢：$445.2｜👉SHOP NOW
羽曦堂-國宴級國際得獎摘星台灣茶葉禮盒｜9折特價：$403.4｜👉SHOP NOW
森小姐的茶店-招財貓戳戳樂茶禮盒｜7折特價：$264.9｜👉SHOP NOW
