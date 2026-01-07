Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Threads友大推LV高級茶葉去拜年！茶葉罐外觀惹熱議 網民：拜年定拜山呀？（附賀年茶葉禮盒推介）

就到農曆新年，買什麼賀年禮盒去長輩家中拜年已成為一種學問。近日，Threads一位網友大推一款泰國LV限定的高級芒果白茶葉，建議大家都買這款茶葉去拜年。只因茶葉價格只需$398，奢侈品而言價格比較相宜，而且網友更非常欣賞這罐茶葉的外觀，認為「勁靚勁有質感」、「留返個咁靚嘅盒可以用嚟當擺設又可以擺嘢」。不過其他網民似乎不買賬，認為茶葉罐的外觀拿去拜年會出事，即看看發生什麼事情！文末更有拜年不會出錯的茶葉禮盒推介，想抄作業的朋友們，耐心看下去吧。

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

網民熱評第一：骨灰龕嚟講佢算平

這篇貼文共引來12萬人觀看，樓主帖文按讚數有956，但熱評第一的留言「骨灰龕嚟講佢算平」，卻有4千多的按讚數，看來不少網民都覺得不適合在拜年期間送這罐尊貴的LV茶葉作為禮物。LV的東西一貫給人高貴、奢侈品的感覺，但樓主貼出的茶葉罐，以白色為主調，搭配經典花紋，不少網友都認為像「骨灰龕」，送出去就會「新年流流一次過得罪哂大姑奶舊老闆新老闆」、「死火，茶葉罐我睇成骨灰盅，你講拜年，我睇咗係拜山」。

Threads網友大推LV茶葉

茶葉罐以白色為主調（圖片來源：樓主分享的圖片）

原來是泰國熱門伴手禮！

不過小編在網上搜尋這罐茶葉，看到不少去泰國旅遊的網友，都很喜歡這罐茶葉，並認為這罐茶葉很適合作為伴手禮。口味是清新果茶味，如果日常買來當伴手禮也不會聯想太多，但作為拜年禮物而言，選擇最保守的紅色包裝才不會出錯。看完這篇帖文，大家會不會送這罐茶葉給朋友或長輩呢？

這罐茶葉原來是泰國熱門手信，而且還有配套的餅乾。（圖片來源：網上圖片）

不會出錯茶葉賀年禮盒推介！

對拜年禮物很苦惱的朋友們。Pinkoi上其中有很多茶葉禮盒，包裝由喜慶紅色和金色組成，而且茶葉非常高質，價格也很親民，低至7折即可買到，大家可以去尋尋寶！

更多拜年茶禮盒按此

羽曦堂-國宴國際摘星台灣茶+獨家茶食

羽曦堂-國宴級國際得獎摘星台灣茶葉禮盒

森小姐的茶店-招財貓戳戳樂茶禮盒

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2026〡點心放題回本推介20間！低至$66位/不限時任食/酒店點心享75折優惠

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$138隻/一鴨三食/片皮鴨放題

散水餅│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？