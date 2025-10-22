TicNote 登陸香港！全球最薄 AI 錄音卡：實時轉錄粵語、即時生成會議紀要

文章來源：Qooah.com

全球首款集錄音、轉錄、AI 分析於一體的 TicNote 智能錄音卡正式登陸香港，由 Innoverate 獨家代理，官方定價 1288 港元，即日起在 CSL、豐澤、蘇寧等零售商上架。

TicNote 以 3mm 超薄機身、29g 超輕重量刷新錄音裝置便攜標準，搭配磁吸卡套可輕鬆附著手機背殼，實現 “無感佩戴”。硬件上，它內置 470mAh 電池，支援 25 小時連續錄音、20 天超長待機，1.5 小時即可快充滿電；還配備 64GB 高速ROM，能保存超 430 小時錄音內容，無 WiFi 環境下也能正常使用。

錄音方面，裝置搭載 3個 MEMS 麥克風，配合 AI 降噪技術，可精准過濾環境噪音、捕捉清晰人聲；支援「揚聲器」「聽筒」雙模式一鍵切換，分別適配線下會議、課堂等多人場景，以及遠程通話、電話採訪等私密場景。

其核心競爭力在於自家「Shadow AI」系統，整合 Gemini 2.5、ChatGPT-5 等主流大語言模型，能實現 120 + 種語言及方言（含粵語）的實時翻譯與轉錄，還具備智能斷句、全文搜尋、關鍵詞定位功能。此外，AI 可對錄音進行深度分析，生成會議紀要、待辦事項，甚至挖掘 「頓悟時刻」，為用戶提供靈感；配套 TicNote App 提供 40 + 專業總結模板，支援生成可視化思維導圖，還能自定義 Prompt。

TicNote 支援 APP 與 Web 雙端自動同步，用戶在網頁端工作區即可啓用 AI 處理功能。私隱保護上，用戶數據主要存儲於美國 Google Cloud，同時借助新加坡 AWS 服務器，嚴格遵循全球數據保護法律，確保跨境數據安全。

裝置內置存儲需額外付費，提供三個使用版本：

免費版：每月 600 分鐘語音轉文字、10 次文檔匯入、無限音頻輸入，含 10 小時錄音時長；

專業版：月付 98 港元（年付 588 港元優惠價），每月 1500 分鐘語音轉文字、30 次文檔匯入；

商務版：月付 228 港元（年付 1888 港元優惠價），每月 6000 分鐘語音轉文字、100 次文檔匯入。

TicNote 由出門問問（Mobvoi）研發，該公司深耕 AI 領域 13 年，獲 Google 與福斯汽車集團戰略投資；代理商 Innoverate 則是港澳地區電子器材批發領域的佼佼者，主營相機、AI 產品等裝置，致力於提供創新可靠的產品服務。