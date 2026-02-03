八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
「人間Tiffany」是宋雨琦！官宣成為Tiffany品牌大使，同款首飾美到窒息
宋雨琦近日正式成為Tiffany & Co.大中華區品牌大使。這位在音樂與時尚領域都充滿獨特魅力的偶像，在全新的品牌形象照中，完美演繹了Tiffany標誌性的HardWear系列珠寶，氣場十足！
在形象照中，宋雨琦配戴了多件18K玫瑰金打造的HardWear系列單品。這個系列以充滿結構感的鏈條與工業風扣環設計，線條俐落鮮明，呈現出高級珠寶較少見的個性風格，與她年輕敢於嘗試的氣質相當合拍，展現了珠寶搭配的更多可能性。
她佩戴的鋪鑲鑽石大型耳環，以醒目的鏈環造型鑲滿鑽石，非常搶眼！搭配簡約的素色上衣或俐落西裝外套，能立刻為日常造型提升氣場。
同系列的鑲鑽鏈環戒指，將經典扣環與璀璨鑽石結合，設計精緻又有辨識度，不論是單戴還是和其他不同風格的戒指疊搭，亦能輕鬆營造出層次感。
而金球與鎖頭造型項鍊無疑是系列的標誌作品，立體的鎖頭吊墜很有個性，個性的雙層設計，不管是搭配休閒襯衫還是優雅裙裝，都能在頸間成為無法忽略的焦點。
垂墜球型與鎖扣單圈手鍊，則融合了柔美與力量感，球形元素讓鏈條看起來沒那麼剛硬。單獨戴在手腕上，就是一件別緻又出色的重點配飾。
哈梅內伊:若美國挑起戰爭將會引發地區全面戰爭
伊朗最高領袖哈梅內伊警告,如果美國挑起戰爭,將會引發地區全面戰爭。哈梅內伊接見伊朗各界民眾時稱,美國曾經多次聲言所有選項都在桌上,以此威脅伊朗,包括軍事行動選項。如今美方仍然不斷宣稱已派遣航母等,但伊朗人民不會被這類威脅影響。他稱,伊朗不會主動挑起戰爭,亦無意侵犯他國,但面對任何侵犯和挑釁,伊朗人民必將予以堅決回擊,美國人必須意識到,若執意發動戰爭,衝突將迅速蔓延為一場波及整個地區的戰爭。 (BC)#哈梅內伊 #伊朗 #美國 #美股
早晨天氣節目(02月02日上午7時) - 學術主任李智鴻
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。
Tory Burch突發激減低至45折！$1XXX買大容量返工袋、半價買idle宋雨琦同款、皇牌Ella Tote bag只需$1,673！
臨近新年，又是採購新裝的好時機，各大時裝網站都輪番進行不同品牌的優惠，實在令人眼花撩亂。最近美國輕奢品牌Tory Burch於Farfetch突發激減，最低折至45折，由OL返工常用的大容量Tote bag、明星同款小廢包甚至多個皇牌系列如Ella、Fleming、Kira系列都有折。是次減價袋款多達二百多款，超多選擇，Tory Burch fans還是一直心思思想入手的朋友趕急把握這次機會吧！
今晚食乜好｜Yahoo靈感廚房！一按即出兩餸一湯 逾千道家常菜／湯水／減肥餐
每日放工最頭痛的問題，莫過於「今晚食乜好」？煮一頓飯，又要諗湯水、又要諗小菜，甚至還要準備甜品，對於忙碌的香港人來說絕對是腦力大挑戰。為了幫大家解決煩惱，Yahoo Food推出了超強大的食譜合集及「靈感廚房」小工具，整合超過幾千款食譜，從雞翼、蒸排骨到牛油果食譜應有盡有，讓你從此告別選擇困難症！
中東局勢告急 伊朗最高領袖：若美伊衝突將演變為區域大戰
隨著美國總統川普威脅對伊朗實施軍事打擊，德黑蘭與華府之間的緊張局勢已升級至臨界點。伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei)1 日發出強烈警告，宣稱美國若對伊朗發動任何攻擊，都將在整個中東地區引發一
買名牌開運大法，奢侈品牌都有分「五行風水屬性」？Threads熱話品牌五行屬性分類，愛馬仕、YSL金水雙全
Threads近期就有個關於「奢侈品五行屬性分類」，選名牌選對了旺自己的聲稱會越來越好運！當然，玄學術數也是個參考，也許想買名牌的心才是主因，難怪有脆友留言指，「我是五行全喜的。」一起來參考這個品牌五行屬性分類吧！
李蘊遭投訴MV冇影 新歌推不同造形滿足粉絲
【on.cc東網專訊】歌手李蘊（Renee）離婚後活出「第二人生」，重投樂壇再出新歌《屏幕倚賴法則》，日前在觀塘與音樂人見面推介新歌時，她說：「今次首歌係想講關於隔着屏幕嘅關係，現今社會好多人都會拎住個電話，但係其實人與人之間嘅關係應該有溫度嘅，而唔係隔着屏幕嗰
農曆新年2026｜新年全盒3大低卡新派零食推薦！減肥都食得的蛋白脆片／韓國人氣杏仁／杜拜朱古力都有？
傳統全盒一向擺滿舊式新年食品，如油角、糖蓮子、瑞士糖等，但大家都知這些零食高糖、高油，又高脂肪！今年新年一於搞搞新意思，除了擺放傳統食品外，不妨搭配一些新款零食，如薯片、朱古力、堅果等，大人小朋友都鍾意！Yahoo購物專員精選iHerb超抵買三大類零食推薦，平時食又得，新年放入全盒都得，絕對又抵又好食！
白銀暴跌30%後還沒跌完？分析師警告最慘恐下68美元、三大關鍵觀察點
白銀價格上週五（30 日）出現歷史級重挫，引發市場高度關注。儘管部分投資人期待跌深反彈，但資深商品分析師指出，這波修正可能仍未到盡頭，交易人需密切留意幾項關鍵訊號。
深圳杉杉奧特萊斯廣場Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包
想在深圳一次過入手奢侈品牌，又不想舟車勞頓走多個商場？2022年開業的「深圳杉杉奧特萊斯廣場店」，是杉杉商業集團首次進軍華南市場、亦是其於深圳開設的首間分店，匯聚近200個國際及本地品牌，折扣低至1折起。本文為你整理Outlet樓層分布、交通方式、3大必攻亮點、必食餐廳及周邊酒店推介，一篇掌握深圳奢侈品Outlet一日遊攻略。
世界級Pizza名店Vincenzo Capuano登陸灣仔利東街！全球Top 13意式薄餅＋必試金剪刀剪「空氣感」餅皮
香港Pizza迷有福了！繼中環Fiata勇奪亞太區排名前列後，另一間在全球薄餅界舉足輕重、於 2025年「50 Top Pizza」全球薄餅店中排名第13位的Vincenzo Capuano驚喜宣佈，即將進駐香港灣仔利東街！這間以創新與傳統結合見稱的名店，將為香港帶來最具話題性的「當代拿坡利薄餅」。
巴士安全帶｜「集體甩轆」追責難 江玉歡否認議員「不知審甚麼」 劉兆佳促內部調查｜Yahoo
立法強制巴士乘客戴安全帶的法例實施僅 6 日，就被當局以「法律條文未能反映立法原意」為由暫時撤回，目前將盡快刪除相關條文。《明報》專欄「聞風筆動」今日（2 日）引述「官府中人」意見指，今次事件屬於「集體甩轆」，情況罕見，追究責任亦有一定難度，相信政府高層本周要處理。文章又引述全國港澳研究會顧問劉兆佳說，政府應該內部調查事件，又指如果今次事件無人問責，公眾不會「收貨」。
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛
張智霖與袁詠儀19歲的兒子張慕童（暱稱「魔童」），1月26日和父母一起現身香港機場，被網友偶遇。他的身高成為焦點，目測已超過185公分，站在人群中特別顯眼。
宣萱剖白當年離巢全因拒絶取悅他人 直言古天樂是兄弟不是「CP」：佢唔當我女人
今晚（ 2 月 2 日）起一連三集，陳志雲邀得宣萱擔任《又係時候同一天講再見》嘉賓。 電影《尋秦記》、感情， 到演藝生涯的點滴，娓娓道出33 年間的浮沉。陳志雲重提宣萱1994 年與古天樂等一眾演員現身《K-100》挑戰TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，其率直敢言再度成為網民焦點。陳志雲指原來當時他也在場，宣萱立刻笑言：「好多謝你冇雪我。」，並解釋當年發言動機：「有問題發生嘅時候，自己人就會人俾人鬧，出面人（歌星）就會唔會俾人鬧。」陳志雲解釋歌手一個騷僅一百元，宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」