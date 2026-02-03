「人間Tiffany」是宋雨琦！官宣成為Tiffany品牌大使，同款首飾美到窒息

宋雨琦近日正式成為Tiffany & Co.大中華區品牌大使。這位在音樂與時尚領域都充滿獨特魅力的偶像，在全新的品牌形象照中，完美演繹了Tiffany標誌性的HardWear系列珠寶，氣場十足！

Photo from Tiffany & Co.

在形象照中，宋雨琦配戴了多件18K玫瑰金打造的HardWear系列單品。這個系列以充滿結構感的鏈條與工業風扣環設計，線條俐落鮮明，呈現出高級珠寶較少見的個性風格，與她年輕敢於嘗試的氣質相當合拍，展現了珠寶搭配的更多可能性。

Photo from Tiffany & Co.

她佩戴的鋪鑲鑽石大型耳環，以醒目的鏈環造型鑲滿鑽石，非常搶眼！搭配簡約的素色上衣或俐落西裝外套，能立刻為日常造型提升氣場。

Photo from Tiffany & Co.

同系列的鑲鑽鏈環戒指，將經典扣環與璀璨鑽石結合，設計精緻又有辨識度，不論是單戴還是和其他不同風格的戒指疊搭，亦能輕鬆營造出層次感。

Photo from Tiffany & Co.

而金球與鎖頭造型項鍊無疑是系列的標誌作品，立體的鎖頭吊墜很有個性，個性的雙層設計，不管是搭配休閒襯衫還是優雅裙裝，都能在頸間成為無法忽略的焦點。

Photo from Tiffany & Co.

Photo from Tiffany & Co.

垂墜球型與鎖扣單圈手鍊，則融合了柔美與力量感，球形元素讓鏈條看起來沒那麼剛硬。單獨戴在手腕上，就是一件別緻又出色的重點配飾。

Photo from Tiffany & Co.

