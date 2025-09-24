TikTok危機：中美角力，數據之戰，真的能「嫁」出去嗎？

TikTok的美國存續之爭，表面上看似達成協議，但真的已經塵埃落定了嗎？一邊是急於「做成交易」的特朗普，另一邊卻是立場保守、設下重重條件的中國。這場橫跨太平洋的商業談判，背後其實是兩國在數據主導權與演算法控制權上的激烈角力。當美國要求TikTok將用戶資料交給甲骨文管理，並讓美國人掌握董事會主導權，中國又會如何回應？這樁看似「嫁女」的交易，最終會是皆大歡喜，還是功敗垂成？讓我們深入探討這場科技與政治交織的世紀大戲，看看誰才是這場博弈中的真正贏家。

