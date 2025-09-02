TikTok挑戰玩噴火焫著衫，12歲仔燒傷後悔：我以為很酷。(X)

美國一名12歲少年跟風TikTok挑戰，把酒精倒進瓶子後點火以製造「噴射火焰」的效果，期間焫著少年上衣，導致上半身嚴重燒傷。事後少年的母親感嘆：「他的皮膚看起來好像融化了」。少年亦坦言：「我以為TikTok挑戰好酷，所以冒險玩火」。

綜合報道，事發於上月16日，居住在德州的12歲少年Caden Ballard和哥哥於TikTok看到一段影片，見有人把外用酒精倒進瓶子裡然後點火，火焰就噴射出來，Caden說：「我和我哥哥嘗試，感覺很酷」兩人便在家裡做實驗，看完火焰噴射後，兄弟倆以為火熄了，Caden拿起瓶子要丟掉進垃圾桶，此時他哥哥驚呼：「你的襯衫著火了」，趕緊把Caden的上衣扯下來，再叫他趴下、滾動避免身上的火延燒，鄰居聽到兩人的慘叫急忙呼救。

稱「康復期漫長而痛苦」網上發起籌款

Caden上半身嚴重燒傷，緊急送往達拉斯的燒傷科，他的媽媽憶述著：「臉、胸部、手臂、肚子……他的皮膚看起來好像都融化了」。Caden在醫院搶救下已脫離險境，但他身上11%燒傷，需要很長時間才能恢復。目前家人需往返大城市的醫院，加上請假照顧、醫藥費等，家裡帳單堆積如山，因此他們在平台「GoFundMe」發起線上募款，盼望能緩解經濟壓力，頁面上寫道「這段旅程(康復期)將漫長而痛苦。」

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/tiktok挑戰玩噴火焫著衫-12歲仔燒傷後悔-我以為很酷/595110?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral