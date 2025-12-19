TikTok與美投資方簽合資協議 擺脫遭禁命運

（法新社華盛頓18日電） TikTok今天表示，已與投資方簽署合資協議，確定公司得以繼續在美國營運，避免因中國持股問題而面臨禁令。

此舉為這款在美廣受歡迎短影音應用程式的經營之爭畫下句點。TikTok表示，目前在美國用戶超過1.7億。

根據法新社取得的一份內部備忘錄，TikTok執行長周受資告訴員工，中國母公司字節跳動（ByteDance）已就日後在美營運與新的合資方達成協議。

備忘錄指出，甲骨文（Oracle）、銀湖資本（Silver Lake）及設在阿布達比的MGX，將成為新合資企業的主要投資人。甲骨文執行董事長艾里森（Larry Ellison）長期以來是美國總統川普盟友。

周受資在備忘錄中說：「新的美國合資公司將負責TikTok在美數據保護、演算法安全、內容審查以及軟體驗證。」

「新公司還將擁有唯一且專屬權限，確保美國用戶的內容、軟體與數據安全。」

周受資告訴員工，新合資企業將持有一半TikTok股權，甲骨文、銀湖資本與MGX三家公司各占15%。

30.1%股份由字節跳動一些既有投資人的關聯公司持有；字節跳動持有其餘19.9%股份，符合美國聯邦法律「中國境內公司或個人不得超過20%」規定。

備忘錄指出，TikTok Global的美國子公司將管理全球產品互通性，以及部分商業活動，包括電子商務、廣告及行銷，意即美國TikTok電商、廣告業務仍歸字節跳動所有。

周受資表示，從現在到交割完成日期1月22日，中間仍有不少工作待完成。