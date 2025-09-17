焦點

10.1國慶優惠　半價看電影　免費乘電車天星小輪等

Yahoo Tech HK

TikTok 再續命 90 天，未來在美業務或由美國投資者主要持股，算法仍需中方授權

解決方案基本和預想的一樣。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
TikTok 再續命 90 天，未來在美業務或由美國投資者主要持股，算法仍需中方授權
TikTok 再續命 90 天，未來在美業務或由美國投資者主要持股，算法仍需中方授權

雖然中美雙方已經就 TikTok 在美營運問題達成了基本框架共識，但眼看 TikTok 的第三次寬限即將到期，特朗普為穩妥起見還是發了一份新的行政令再給 TikTok 續命 90 天。相信在這段時間裡，這場曠日持久的拉鋸戰終將迎來結局。根據特朗普的說法，他將於週五與習近平通話「確認所有相關事宜」，此前美國商務部長 Scott Bessent 也表示「具體的商業條款已經確定」。

華爾街日報在其最新的報導中透露，TikTok 在美業務的處理方案最終還是定為由中美兩國的投資方成立合資公司。其中美國投資方將持有約 80% 股份，中方股東的持股份額按照規定須低於 20%。美國政府可指定董事會成員以確保美方主導位置，但平台所用的算法仍需要中方授權，用家數據的安全則仍由已與 TikTok 合作過的 Oracle 繼續負責。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支

《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支

行政長官李家超指，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，為增加本港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。

AASTOCKS ・ 1 小時前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因

內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因

曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。

Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友

五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友

網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。

Yahoo 娛樂圈 ・ 49 分鐘前
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏

「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏

近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000

暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000

最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。

鉅亨網 ・ 6 小時前
何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密

何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）與高級消防隊長男友Douglas於2022年被揭拍拖，不時結伴外遊，隨後宣布訂婚，感情生活一度高調甜蜜，頻繁喺社交平台曬恩愛，但婚期至今未定。然而，近年有傳二人感情起變化，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照，暗示二人可能已分手，Douglas亦鮮少出席何家活動，令外界傳出分手傳聞。不過，最近二人似乎又有復合跡象。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力

53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力

說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」

《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」

行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。

AASTOCKS ・ 1 天前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市　售價僅美心四分之一

「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市　售價僅美心四分之一

中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。

Yahoo財經 ・ 4 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角

沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角

在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。

Bloomberg ・ 1 天前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」

姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」

姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!

胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!

萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。

Yahoo 地產 ・ 1 天前
《施政報告》2025懶人包｜居屋綠白表配額比例升｜放寛轉讓年期至10年｜長者業主免補價樓換樓計劃 ｜「租置2.0」無影

《施政報告》2025懶人包｜居屋綠白表配額比例升｜放寛轉讓年期至10年｜長者業主免補價樓換樓計劃 ｜「租置2.0」無影

行政長官李家超新一份《施政報告》除提及增加公營房屋供應、縮減公屋輪候時間外，更著墨於豐富置業階梯，以鼓勵向上流。

28Hse.com ・ 50 分鐘前
95歲巴菲特生活罕見曝光 熬夜看拳王爭霸

95歲巴菲特生活罕見曝光 熬夜看拳王爭霸

美國當地時間上周六（13 日）深夜，傳奇拳擊手特倫斯 · 克勞福德在拉斯維加斯擊敗墨西哥拳王卡內洛 · 阿爾瓦雷斯，以職業生涯 42 勝 0 敗的成績，成為世界拳擊史上首位統一三個級別四大組織金腰帶的拳王。

鉅亨網 ・ 5 小時前
大快活「橙色營銷」 飲食寒冬絕地反擊？

大快活「橙色營銷」 飲食寒冬絕地反擊？

本港多間上市餐飲集團去年業績倒退，本地消費意願依然疲弱，持續陷入飲食寒冬；其中大快活（0052）截至今年3月底止全年業績，純利按年急跌29.8%，毛利率與同店銷售均告下跌，內地業務亦蝕上千萬元，中港市場競爭壓力巨大。不過近日適逢iPhone 17「宇宙橙」推出，引起網絡炒熱「大快活橙」，而最新大快活亦連發多項營銷手段，未知能否作絕對反擊，把握機會吸引情緒消費

Yahoo財經 ・ 1 天前
「車厘龜」𡃁模程美段奉子成婚幸福晒婚照 未婚夫成熟穩重樣子曝光

「車厘龜」𡃁模程美段奉子成婚幸福晒婚照 未婚夫成熟穩重樣子曝光

昔日「𡃁模」程美段（Kiwi）因參加TVB節目《美女廚房》而漸為人識，後來上杜汶澤煮食節目擔任主持，一件「車厘龜」貼身衫更成為話題。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
「婆婆藥油」變Y2K潮物？印尼品牌小手作網上爆紅，將藥油變潮流掛飾

「婆婆藥油」變Y2K潮物？印尼品牌小手作網上爆紅，將藥油變潮流掛飾

印尼小店手作飾品品牌elokal話題十足，最近將老人家隨身帶備的藥油，改造成極具Y2K風格的頸鏈與鑰匙扣。這些迷你膏藥造型不但充滿港式集體回憶，還加上bling bling串飾、蝴蝶、熊仔等元素，即刻變身新一代時尚掛飾。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
聰心雅談│藥捷事件一鋪玩爛遊戲規則（何啟聰）

聰心雅談│藥捷事件一鋪玩爛遊戲規則（何啟聰）

不知就裏的投資者，以為股價調整便買入，結果卻中了莊家的陷阱。眼下所見，上日股價腰斬時買入的，不少是屬於北水的買盤，換句話說，可能是內地的散戶。現時事件可能會令內地有散戶虧大本，監管機構又會否在稍後重新檢視遊戲規則？

Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
57歲伊能静分享兩性關係「聊天技巧魅力」，避免成為「話題終結者」先從分享開始

57歲伊能静分享兩性關係「聊天技巧魅力」，避免成為「話題終結者」先從分享開始

57歲伊能靜近日在訪談節目中，分享兩性關係的聊天技巧，有助增強魅力而減低成為「話題終結者」的機會，一起來努力增加對談自信吧！

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
美零售銷售大幅升0.6%勝預期

美零售銷售大幅升0.6%勝預期

美國普查局數據顯示，今年8月美國的零售銷售按月增0.6%，與經修正的7月的0.6%增幅相同，超出市場對0.2%小幅增長的預期。最大增幅出現在非商店零售商(2%)；服裝店(1%)；體育用品、嗜好品、樂器和書籍(0.8%)；餐飲服務和酒吧(0.7%)；加油站(0.5%)；以及汽車(0.5%)。另一方面，零售銷售在其他商店零售商減少(-1.1%)。 同時，排除餐飲服務、汽車經銷商、建材商店和加油站的銷售(用於計算GDP)的零售銷售升0.7%，高於7月0.5%增長及市場預期的升0.4%。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 16 小時前