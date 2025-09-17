10.1國慶優惠 半價看電影 免費乘電車天星小輪等
TikTok 再續命 90 天，未來在美業務或由美國投資者主要持股，算法仍需中方授權
解決方案基本和預想的一樣。
雖然中美雙方已經就 TikTok 在美營運問題達成了基本框架共識，但眼看 TikTok 的第三次寬限即將到期，特朗普為穩妥起見還是發了一份新的行政令再給 TikTok 續命 90 天。相信在這段時間裡，這場曠日持久的拉鋸戰終將迎來結局。根據特朗普的說法，他將於週五與習近平通話「確認所有相關事宜」，此前美國商務部長 Scott Bessent 也表示「具體的商業條款已經確定」。
華爾街日報在其最新的報導中透露，TikTok 在美業務的處理方案最終還是定為由中美兩國的投資方成立合資公司。其中美國投資方將持有約 80% 股份，中方股東的持股份額按照規定須低於 20%。美國政府可指定董事會成員以確保美方主導位置，但平台所用的算法仍需要中方授權，用家數據的安全則仍由已與 TikTok 合作過的 Oracle 繼續負責。
