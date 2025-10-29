TikTok 利用 AI 技術將長視頻轉換為短片

TikTok 在昨日的美國創作者峰會上宣布了三項新功能，包括針對創作者的收入分享更新，提供訂閱服務的工具，並幫助創作者在影片早期規劃階段及將較長影片剪輯為多個短片的過程中使用。

Smart Split 是一款由人工智能驅動的剪輯工具，可以自動將較長的影片編輯成較短的片段。儘管它適用於長度超過一分鐘的影片，TikTok 表示這對於長時間的播客錄音或全天候拍攝的可穿戴攝影機錄製的影片特別有用。用戶只需選擇希望轉換為短片的影片部分，Smart Split 將處理剩餘的工作，包括選擇長度、生成字幕，甚至將內容重新框定為豎屏格式。該功能現已通過 TikTok Studio 網頁管理平台在全球推出。

AI Outline 是一個旨在錄製前使用的工具。顧名思義，它利用人工智能根據提示或選擇平台上熱搜的主題生成影片大綱。大綱包括自動生成的影片標題、標籤、吸引注意的開頭和腳本創意，創作者可以根據自己的風格進行編輯和完善。然而，與 Smart Split 不同，AI Outline 的推出範圍更為有限。自今日起，僅對美國、加拿大及「部分市場」的年滿 18 歲的 TikTok 創作者開放，未來幾週將進行更廣泛的推廣。

目前，提供訂閱費用以獲得獨家內容的 TikTok 創作者，在扣除費用後可獲得 TikTok 收入分享的 70%。但滿足條件的創作者，包括擁有至少 10,000 名追隨者、過去一個月獲得 100,000 次觀看，以及上個月至少發佈三部僅限訂閱的影片，將能解鎖額外的每月獎勵，將收入分享提升至最高 90%。

