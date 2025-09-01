小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
TikTok小鮮肉曾田陵介：BL劇爆紅背後的驚人真相！
TikTok小鮮肉曾田陵介：BL劇爆紅背後的驚人真相！
鄉下男孩的意外星途
一個島根縣來的陽光男孩，靠著TikTok短片居然變成日劇新寵？😲 曾田陵介，1997年10月24日生，27歲，島根縣松江市人，廣島工業大學畢業，現在是ArowZ Entertainment的當紅小生！
他大二時參加學校選秀「Mr. Con」，結果一則模仿山崎賢人《狼少女與黑王子》的TikTok影片爆火，姐姐跑來喊：「你紅啦！」從此人生大開外掛！
2023年他來台北推《JOJO的奇妙冒險》舞台劇，還在IG大讚台灣夜市，讓粉絲超嗨！😄 這鄉下男孩怎麼突然衝進演藝圈？快跟Japhub小編來八卦一下！
TikTok影片點燃鎂光燈
曾田陵介的爆紅全靠TikTok！2018年，他在TikTok丟了一段模仿《狼少女與黑王子》的短片，陽光笑容加上青春活力，瞬間吸粉無數，他自己都傻眼說：「這也能火？」😳
同年，ArowZ Entertainment找上門，把他從廣島拉到東京。2020年，他在Abema TV的《別被月亮與狼醬所欺騙》第七季跟模特兒莉子組「Sotariko」CP，滿滿戀愛粉紅泡泡，
IG（@s24ry）從幾萬粉飆到18萬（現在29.9萬）！粉絲留言喊：「這CP甜到我心臟停了！」你有沒有被他的陽光氣質迷得暈頭轉向？
從小角色到BL劇男神
2020年大學畢業後，曾田陵介開始在神奈川電視台《貓額Wide》當固定來賓，陽光男孩的形象讓他圈粉超快！同年，他在《大叔喜歡可愛小玩意》第2、3話客串偶像角色，小露一手。
2021年，他在電影《堀與宮村》演井浦秀，訪問時笑說：「這傢伙完全不會看空氣，演得我快抓狂！」😆 2022年，他在《村井之戀》演又花心又專情的平井，青春糾結感演得超到位。
最厲害的是2022年的BL劇《只能親吻不幸同學了！》，他跟佐藤友祐演「不幸男」與「幸運男」的甜蜜戀情，粉絲尖叫：「這BL甜到爆炸！」你有沒有被他的螢幕魅力電翻？
私下是超萌貓奴男孩
別看曾田陵介螢幕上帥到不行，私下他可是個超親民的貓奴！他養了兩隻母貓「紅豆」跟「黃豆」，IG（@s24ry，29.9萬粉絲）常曬牠們的呆萌日常，粉絲笑說：「這傢伙根本是貓咪的代言人！」😺
他愛玩滑板、撞球，還會踢足球、耍魔術方塊，簡直是才藝小王子。他在X（@s24ry，128.5K粉絲）po了台北夜市體驗，寫道：「台灣臭豆腐真的好吃到不行！」
讓台灣粉絲超有親切感。他還說因為崇拜小栗旬才想當演員，夢想成為全能型男。你是不是也覺得他親切得像你家隔壁的帥哥？
粉絲暴動與業界力捧
曾田陵介的青春無敵魅力，連業界都瘋狂點讚！Japaholic誇他：「把青春的青澀愛情演得太真，未來大有搞頭！」他的《只能親吻不幸同學了！》在X上掀起熱潮，
粉絲留言：「陵介的笑容像夏日汽水，超清爽！」「Sotariko是我永遠的夢幻CP！」😍 2023年，他在《JOJO的奇妙冒險》舞台劇演仗助，連母校都找他回去拍宣傳片，人氣旺到不行！
業界說：「他抓得住年輕人的脈，演技越來越穩！」粉絲在IG喊：「快給陵介大製作男主啦！」你會不會也想看他挑戰大銀幕？
Japhub小編有話說
從島根小鎮到日劇新星，曾田陵介的爆紅之路簡直像部青春熱血漫！他的陽光笑容、甜到炸的BL演出，還有一對萌翻天的貓咪，誰能不愛？💪
想知道這位TikTok男孩還會帶來什麼驚喜？快去他的IG（@s24ry）或X（@s24ry）追最新動態，或者重刷《只能親吻不幸同學了！》感受他的無敵魅力！😎
你覺得曾田陵介會不會變成下一個小栗旬？快來留言跟Japhub小編聊聊吧！
其他人也在看
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！
韓國女星孔孝真與韓裔美國歌手 Kevin Oh 結婚後，工作依然浪接浪十分充實。繁重的工作、婚姻以外，她亦能平衡社交及個人生活，生活從容不逼而活在當下，就是靠自我建立生活的人生勝利組。一起來向這坐「鬆弛感女神」學習生活平衡之道吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
渾水專欄│《鬼滅》撐起全港票房 小品電影有錯嗎？（渾水）
隨着觀眾口味變化和疫情後觀影習慣的改變，無論是做電影院，還是拍電影，每個持份者都在思考電影業的未來出路。 幾年前，Marvel 風靡全球，但現在，全世界反而更流行一些小品電影，整體潮流逐漸發生了變化。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
61歲張達明近況曝光 身體暴瘦需撐拐杖 好友攙扶健康惹關注
現年61歲的藝人張達明，昔日口齒伶俐兼擅長搞笑，於2011年確診鼻咽癌後一直與病魔搏鬥，體重一度瘦至剩下40公斤（約88磅），近年抗癌成功逐步復出幕前Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝霆鋒45歲生日帶父母探店吃大餐 89歲謝賢近況曝光 精靈揮手開心舉杯
早前忙於開演唱會的謝霆鋒，於8月29日迎來45歲生日，當天他在個人微博「鋒味」上載「探店」影片，可見去了一家餐廳吃大餐，同場還有89歲爸爸謝賢（四哥）及73歲媽媽狄波拉(拉姑)，一家三口開心享用美食。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄧麗欣夥拍林峯張繼聰開拉闊 台灣大隻仔男友與未來外母排排坐撐場
鄧麗欣（Stephy）近年事業愛情兩得意，去年被爆與台灣大隻猛男拍拖，她隨即在IG公開戀情，甜甜地留言指「感謝大家的祝福」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林家謙紅館演唱會第九場盲盒嘉賓驚喜揭盅 張栢芝久未在港演唱呼籲活在當下珍惜所愛
林家謙《White Summer》紅館演唱會第九場邀得久未露面的張栢芝擔任嘉賓，為全場觀眾揭開這個難以猜中的盲盒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黎宣逝世享年93歲 黎姿姑媽 香港電影之父黎民偉女兒《真情》演阿家深入民心
曾於《真情》演阿家（阮文娟）一角而深受觀眾歡迎嘅甘草演員黎宣驚傳逝世，傳媒向黎宣女兒查詢後證實黎宣於周四（28日）凌晨辭世，暫未知黎宣離世原因。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
黃淑蔓捲「W姓女歌手」風波 本尊回應：大家唔使估
近日一名跨性別人士，在網台節目《情感關注組》中以電話訪問形式向主持人Dada和子羽爆料，透露曾跟W姓女歌手有過一段情，並指女方知道對方有另一半時仍堅持在一起，更指以對方的年紀，床上功夫已經很深厚。主持人追問歌手身份，當事人提供了9大線索：1. 歌手 2. 胸大 3. 曾唱過為人皆知的主題曲，推出出道作時只有十多歲 4. 曾有新聞指她與另一位歌手有拗撬 5. 本身簽約了唱片公司，後來有唱電視劇集主題曲或片尾曲 6. 曾拍攝女性用品廣告 7. 幾姣8.現時仍活躍於幕前 9. W姓！」主持人曾競猜過幾位女星，包括：林欣彤、JW、衛蘭，但都遭當事人否認。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Taylor Swift 訂婚引發股市效應 美投資平台推「The Swift Effect」組合
Taylor Swift 與 Travis Kelce 訂婚，投資平台即推「The Swift Effect」組合，押注婚慶、珠寶及零售股受惠，聯儲局亦曾點名「Swift 經濟」推高消費。Yahoo財經 ・ 1 天前
陳曉華被網民爆與朱敏瀚蜜遊日本 認同遊：我同女仔朋友去旅行你哋又唔發現
日前有網民於社交平台發文，於日本街頭偶遇張振朗、楊偲泳和朱敏瀚，並與三人合照 ，照片中雖然陳曉華Hera 未有現身，不過就暗示照片由Hera拍攝，隨即被爆出Double Dating。昨晚（31日），Hera出席港姐2025決賽活動，Hera就親自回應，更承認有一同出遊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 21 小時前
操盤手札記│3.85厘息銀債 成港股程咬金（割柑人）
新一批銀債保底息3.85厘，浮息同最近6個月通脹掛鈎，以較高者為準，半年派息一次，年期3年，每手10,000元。以發行額達550億元計，相當於一隻大型股份嘅集資額，加上3.85厘息具吸引力，相信會抽走股市唔少資金！Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
阿里績後股價急彈逾16% 首財季業績符預期 研發新AI晶片
阿里巴巴(9988.HK)上周五(29日)收市後公布首財季收入增近2%至2,477億元人民幣，符合預期。研發新AI晶片消息刺激阿里美股(BABA.US)急彈12.9%至135美元，今日(1日)阿里港股高開14.95%，最高見137.5元。現報134.4元，升16.16%，成交7,219.5萬股，涉資97.23億元。AASTOCKS ・ 3 小時前
豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價
豐澤又開特賣場！今次荃灣特賣場由即日起至9月7日舉行，現場有多款人氣品牌家電、手機、智能手錶及平板電腦等產品，最搶手有Dyson風扇及風筒、Huawei/Honor手機及智能手錶等等，即刻睇吓今次有咩抵買產品啦！YAHOO著數 ・ 1 小時前
日本人長壽晚餐菜單大公開！「這樣吃」抗炎控糖又延壽，輕鬆維持體重不怕老
人們常說「你吃什麼，就成為什麼」，而日本人的飲食方式正是好好詮釋了這句話的代表。如果希望擁有如日本人般的健康體魄，不妨從今天開始調整晚餐菜單，讓這種簡單而平衡的飲食方式，成為你的日常習慣！Yahoo Style HK ・ 27 分鐘前
自助餐低至$1XX！港麗酒店自助餐快閃買一送一 體驗正宗印度咖哩/冰鎮鱈場蟹腳/日式刺身
位於金鐘港麗酒店的兩大餐廳「樂聚廊」及「咖啡園」，8月28日中午十二點均分別在Klook推出自助午餐快閃買一送一優惠！樂聚廊的「印度風情自助午餐」人均低至$197，即可體驗正宗印度咖哩及甜品；而咖啡園的「國際美食自助午餐」人均則低至$281，供應多款環球美食如冰鎮鱈場蟹腳、日式刺身、馬來西亞喇沙等！兩款自助餐均提供大量美食，無論鍾情印度風味還是國際佳餚，總有一款合口味！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
古佩玲港姐決賽回應樣貌進化傳聞 自爆當年選美爭啲跣低喺台上
古佩玲（Kelly）2019年參選香港小姐勇奪季軍入行，數度被指疑容貌升級。古佩玲昨晚（8月31日）出席2025香港小姐競選決賽，再次就樣貌疑似再進化指控作出回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
美國關稅重創印度！大量美國訂單被取消、工廠停工
美國國土安全部公告顯示，美國對印度商品徵收 50% 高額關稅的措施正式生效。這項關稅新政立即對印度出口造成嚴重衝擊，尤其是皮革與鑽石加工行業，訂單被大批取消，不少工廠被迫停工，當地經濟與就業形勢陷入危機。鉅亨網 ・ 1 天前