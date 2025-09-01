TikTok小鮮肉曾田陵介：BL劇爆紅背後的驚人真相！

鄉下男孩的意外星途

一個島根縣來的陽光男孩，靠著TikTok短片居然變成日劇新寵？😲 曾田陵介，1997年10月24日生，27歲，島根縣松江市人，廣島工業大學畢業，現在是ArowZ Entertainment的當紅小生！

他大二時參加學校選秀「Mr. Con」，結果一則模仿山崎賢人《狼少女與黑王子》的TikTok影片爆火，姐姐跑來喊：「你紅啦！」從此人生大開外掛！

2023年他來台北推《JOJO的奇妙冒險》舞台劇，還在IG大讚台灣夜市，讓粉絲超嗨！😄 這鄉下男孩怎麼突然衝進演藝圈？快跟Japhub小編來八卦一下！

TikTok影片點燃鎂光燈

曾田陵介的爆紅全靠TikTok！2018年，他在TikTok丟了一段模仿《狼少女與黑王子》的短片，陽光笑容加上青春活力，瞬間吸粉無數，他自己都傻眼說：「這也能火？」😳

同年，ArowZ Entertainment找上門，把他從廣島拉到東京。2020年，他在Abema TV的《別被月亮與狼醬所欺騙》第七季跟模特兒莉子組「Sotariko」CP，滿滿戀愛粉紅泡泡，

IG（@s24ry）從幾萬粉飆到18萬（現在29.9萬）！粉絲留言喊：「這CP甜到我心臟停了！」你有沒有被他的陽光氣質迷得暈頭轉向？

從小角色到BL劇男神

2020年大學畢業後，曾田陵介開始在神奈川電視台《貓額Wide》當固定來賓，陽光男孩的形象讓他圈粉超快！同年，他在《大叔喜歡可愛小玩意》第2、3話客串偶像角色，小露一手。

2021年，他在電影《堀與宮村》演井浦秀，訪問時笑說：「這傢伙完全不會看空氣，演得我快抓狂！」😆 2022年，他在《村井之戀》演又花心又專情的平井，青春糾結感演得超到位。

最厲害的是2022年的BL劇《只能親吻不幸同學了！》，他跟佐藤友祐演「不幸男」與「幸運男」的甜蜜戀情，粉絲尖叫：「這BL甜到爆炸！」你有沒有被他的螢幕魅力電翻？

私下是超萌貓奴男孩

別看曾田陵介螢幕上帥到不行，私下他可是個超親民的貓奴！他養了兩隻母貓「紅豆」跟「黃豆」，IG（@s24ry，29.9萬粉絲）常曬牠們的呆萌日常，粉絲笑說：「這傢伙根本是貓咪的代言人！」😺

他愛玩滑板、撞球，還會踢足球、耍魔術方塊，簡直是才藝小王子。他在X（@s24ry，128.5K粉絲）po了台北夜市體驗，寫道：「台灣臭豆腐真的好吃到不行！」

讓台灣粉絲超有親切感。他還說因為崇拜小栗旬才想當演員，夢想成為全能型男。你是不是也覺得他親切得像你家隔壁的帥哥？

粉絲暴動與業界力捧

曾田陵介的青春無敵魅力，連業界都瘋狂點讚！Japaholic誇他：「把青春的青澀愛情演得太真，未來大有搞頭！」他的《只能親吻不幸同學了！》在X上掀起熱潮，

粉絲留言：「陵介的笑容像夏日汽水，超清爽！」「Sotariko是我永遠的夢幻CP！」😍 2023年，他在《JOJO的奇妙冒險》舞台劇演仗助，連母校都找他回去拍宣傳片，人氣旺到不行！

業界說：「他抓得住年輕人的脈，演技越來越穩！」粉絲在IG喊：「快給陵介大製作男主啦！」你會不會也想看他挑戰大銀幕？

Japhub小編有話說

從島根小鎮到日劇新星，曾田陵介的爆紅之路簡直像部青春熱血漫！他的陽光笑容、甜到炸的BL演出，還有一對萌翻天的貓咪，誰能不愛？💪

想知道這位TikTok男孩還會帶來什麼驚喜？快去他的IG（@s24ry）或X（@s24ry）追最新動態，或者重刷《只能親吻不幸同學了！》感受他的無敵魅力！😎

你覺得曾田陵介會不會變成下一個小栗旬？快來留言跟Japhub小編聊聊吧！