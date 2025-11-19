TikTok 正測試內容推薦新選項，用家可選擇「少看一點」AI 作品

AI 模型越來越強，機器生成的圖片、影片在社交平台上出現的比例也愈來愈高，甚至都有了點氾濫的趨勢。如果你對此有些不爽的話，應該會歡迎 TikTok 即將引入的新功能。他們正在測試給「為你推薦」（For You）頁面增加針對影片類型自訂推薦比例的選項，也就是說用家可根據自己的偏好決定有多少 AI 內容出現在推薦頁裡。如果一切順利，未來幾週內大家應該就會在 app 裡看到變化。

這套方案和 Pinterest 之前的做法相近，因為真實的創作被 AI 作品淹沒，該平台一度遭到社群的猛烈批評。TikTok 也面臨類似情況，因此他們希望新的推薦比例選項配合原有的 AI 檢測、標示系統，能盡可能滿足那部分求真用家的需求。說到檢測，TikTok 其實也在測試一項新的「隱形浮水印」技術。它能增加他人難以去除、只有 TikTok 可以讀取的額外安全層，讓系統可以更可靠地辨別與標記 AI 內容。

