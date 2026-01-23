TikTok 美國業務正式落地！新合資公司 TikTok USDS 美國投資者主導，字節跳動持股降至 19.9% 仍保留算法

TikTok 終於在特朗普政府禁令死線前，完成將美國業務分拆到新實體 TikTok 美國數據安全有限公司（TikTok USDS Joint Venture LLC）嘅安排，令平台得以繼續喺美國營運，避免因未完成剝離而被封殺嘅風險。

新公司字節跳動持股降至 19.9%

TikTok 母公司字節跳動喺新合資公司持股將降至 19.9%，仍維持最大單一股東身份。而由非中國投資者主導嘅投資者群體合共持有 80.1%，其中三大美企甲骨文、Silver Lake、MGX 各持股 15%，由 Dell 家族辦公室為代表的其餘美國投資人持股 5%，剩餘 30.1% 則歸 TikTok 現有全球股東。

新合資公司將由七人董事會監管，成員包括 TikTok CEO 周受資，以及來自甲骨文、Silver Lake、MGX 等投資者的代表或相關人士。管理層方面，Adam Presser 獲委任為 CEO，Will Farrell 出任首席安全官。

TikTok 算法授權使用，所有權仍屬字節跳動

字節跳動將繼續擁有 TikTok 算法嘅知識產權，並以授權方式畀新合資公司使用。

換句話講，美國新實體會就算法安全、合規要求同在地監管承擔更大責任，但技術核心嘅 IP 仍歸中國，呢點亦係理解整個交易架構嘅重點之一。

美國數據、算法安全、內容審核由合資公司負責

新合資公司嘅核心任務，係負責美國用戶數據保護、算法安全、內容審核（信任與安全政策）以及軟體保障，並以更嚴格嘅私隱與網絡安全措施去回應國安層面疑慮。

公告亦提到，合資公司會以甲骨文提供嘅美國雲端環境作為安全基礎，並會針對美國用戶數據重訓內容推薦算法，減少外部操控風險嘅疑慮。另外，保障範圍不只 TikTok，亦涵蓋 CapCut 同 Lemon8 等字節旗下產品、網站。

與此同時，由字節全資控股、原 TikTok 在美剩餘的實體將繼續負責電商、廣告、市場營運等活動，以及 TikTok 產品在全球範圍內的「互連互通」。

美國用家體驗不變

TikTok 強調嘅「互聯互通」，代表數量超過 2 億嘅美國用家仍可看到國際內容，美國創作者亦能繼續被全球觀眾發現，維持平台「全球社群」運作方式。750 萬商家亦可繼續經營，商業活動不受影響。

