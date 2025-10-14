Tim Cook 抖音直播帶貨，推 Center Stage 前置相機、宣佈 iPhone Air 中國開賣

不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
抖音直播帶貨已經是中國國內電商的基本做法，Apple 也入鄉隨俗，正式開通抖音的 Apple Store 官方旗艦店，而且更邀請得 CEO Tim Cook 現身帶貨，推介 2025 年新 iPhone 所搭載的 Center Stage 前置相機，同時更宣佈只支援 eSIM 的 iPhone Air 正式在中國開賣。
什麼是 Center Stage 前置相機
2025 年全新推出的 iPhone 17、iPhone 17 Pro 系列和 iPhone Air 都有搭載的 Center Stage 前置相機，是採用 iPhone 第一個方形前置鏡頭感應器，擁有更廣闊視角，相片畫質高達 1800 萬像素。用户無需再轉動 iPhone 橫向自拍，他們現在只需垂直手持 iPhone，即可拍攝直向或橫向的相片和影片。拍攝團體相片時，相片人物置中功能會運用 AI 自動擴闊取景範圍，並會由直向旋轉至橫向，讓所有人入鏡。Center Stage 前置相機支援 4K HDR 超防震攝錄，用户現可借助「雙向同步拍」(Dual Capture) 功能，用前後相機同時錄影，最適合拍攝自己，同時錄下眼前一切。經 FaceTime 或第三方 app 通話時，視像通話「人物置中」功能會讓用户保持入鏡，且位置穩定。
iPhone Air 入華、eSIM 繼續有限制？
就如我們在 iPhone Air 發布時所說，內地的 eSIM 使用情況比其它 iPhone 主流市場要複雜得多。目前能用內地 eSIM 服務的 Apple 手機僅限國行 iPhone Air 這一款，外版機器由於缺少 China CI，加上辦理過程中必須綁定手機的 eID 和 IMEI，因此非國行機是無法從三大電信商那裡申請到 eSIM 號碼的。除此之外，內地 eSIM 的限制也很多，比如必須當面辦理、同部手機僅可開通 2 個國內 eSIM 號碼、每月 eSIM 開卡次數有限等等。
iPhone Air 內地 10 月 17 日預售，北上工作港人更適合購買？
