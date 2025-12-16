Tim Cook 返工 7 小時已經多過打工仔一年人工，Full Pay 買樓只需兩日？美國打工皇帝榜首竟然另有其人

海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買1送1
當全球打工仔都在為通脹與生活成本精打細算，甚至要延後買樓結婚的人生大事時，美國頂級企業的行政總裁收入卻繼續創下歷史新高。據《財富》及 Equilar 最新發佈的數據顯示，Apple 行政總裁 Tim Cook 的賺錢速度驚人，只需工作 7 小時，其收入已超越普通美國人一整年的薪金。然而，令人意外的是，在 2025 年公佈的薪酬榜單上，Tim Cook 竟然未能打入三甲。
Tim Cook 年薪 5.8 億 時薪高達 3 萬
Apple 目前市值高達 4.1 萬億美元，穩坐全球市值第二大公司寶座。在 Tim Cook 的掌舵下，其個人薪酬亦水漲船高。
數據顯示，Tim Cook 在 2024 年的總薪酬達到 7,460 萬美元（約 5.82 億港元），較 2023 年增長 18%。這筆鉅款主要由 5,810 萬美元的股票獎勵、1,200 萬美元的非股權激勵計劃及其他報酬組成。
殘酷的對比：你的一年，他的一天
為了讓大家對這個數字更有概念， 更把 Tim Cook 的收入與美國勞工統計局（BLS）2025 年首季的平均薪酬作一場「殘酷對比」：
7 小時賺一年糧： 美國全職僱員平均年薪約 62,088 美元（約 48.4 萬港元）。Tim Cook 僅需工作約 7 小時，收入便已超越普通打工仔辛苦一年的所得。
半個鐘即賺 3 萬： 在大部分人通勤上班的 30 分鐘內，Tim Cook 已經進賬 4,256 美元（約 3.3 萬港元），這筆錢甚至比許多家庭的緊急備用現金還要多。
2 日即「Full Pay」上車： 對於普通人來說，買樓是幾十年的負擔。但根據招聘平台 Resume.ai 的運算，Tim Cook 只需工作 2.15 天，就能賺到 43.9 萬美元（約 342 萬港元），這正好是目前美國住宅價格的中位數。
買 iPhone 如買菜： 若購買一部自家公司售價 1,100 美元的 iPhone 17 Pro，Tim Cook 只需工作不到 8 分鐘；買一部 MacBook Pro，也只需 21 分鐘。
真正的「打工皇帝」：Starbucks 新老細強勢上榜
雖然 Tim Cook 的收入已是天文數字，但在 Equilar 發佈的「2025 最高薪 CEO 排行榜（Equilar 100）」中，他僅排名第七。真正的「吸金王」另有其人：
榜首競爭激烈： 雖然不同統計口徑會影響排名，但光電科技公司 Coherent Corp. 的 CEO Jim Anderson 在 2024 年獲得了高達 1.015 億美元（約 7.92 億港元） 的薪酬包，成為全美收入最高的 CEO 之一。
Starbucks 新帥上位： 緊隨其後的是由 Chipotle 過檔 Starbucks 的新任行政總裁 Brian Niccol。他獲批的總薪酬高達 9,580 萬美元（約 7.47 億港元），位列榜單前茅。
傳統巨頭： General Electric (GE) 的 CEO Larry Culp 以 8,740 萬美元（約 6.82 億港元） 排名高位；而 Microsoft 的 Satya Nadella 則以 7,910 萬美元（約 6.17 億港元） 排名第六，剛好壓過 Tim Cook。
經濟學家：貧富懸殊正在惡化
這種極端的收入差距並非個別現象。Equilar 報告指出，2024 年 CEO 薪酬中位數按年急升 21.9%，達到 3,090 萬美元（約 2.41 億港元）。
與此同時，美國銀行研究所（Bank of America Institute）的數據顯示，普通民眾的收入增長卻在放緩。2025 年低收入群體的工資增長僅為 1.3%，而高收入群體的增長則維持在 3.2%，雙方差距創下四年新高。
高級經濟學家 David Tinsley 直言：「疫情後低收入階層工資增長的趨勢正在逆轉，財富不平等再度擴大。」
現實是，不僅基層受苦，連年薪六位數的美國「中產富裕階層」也感到吃力。報告顯示，近一半的高收入人士推遲了度假計劃，約 17% 的人暫緩買樓，甚至有 6% 的人因此推遲結婚。當 Tim Cook 兩天就能買一層樓時，普通人卻在為延遲實現「美國夢」而掙扎。
Equilar 100: Highest-Paid CEOs 2025
How fast Fortune 500 Leaders earns your salary
