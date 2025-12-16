Tim Cook 返工 7 小時已經多過打工仔一年人工，Full Pay 買樓只需兩日？美國打工皇帝榜首竟然另有其人

關注

CUPERTINO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 12: Apple CEO Tim Cook holds up a new iPhone 15 Pro during an Apple event on September 12, 2023 in Cupertino, California. Apple revealed its lineup of the latest iPhone 15 versions as well as other product upgrades during the event. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
CUPERTINO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 12: Apple CEO Tim Cook holds up a new iPhone 15 Pro during an Apple event on September 12, 2023 in Cupertino, California. Apple revealed its lineup of the latest iPhone 15 versions as well as other product upgrades during the event. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

當全球打工仔都在為通脹與生活成本精打細算，甚至要延後買樓結婚的人生大事時，美國頂級企業的行政總裁收入卻繼續創下歷史新高。據《財富》及 Equilar 最新發佈的數據顯示，Apple 行政總裁 Tim Cook 的賺錢速度驚人，只需工作 7 小時，其收入已超越普通美國人一整年的薪金。然而，令人意外的是，在 2025 年公佈的薪酬榜單上，Tim Cook 竟然未能打入三甲。

Tim Cook 年薪 5.8 億 時薪高達 3 萬

Apple 目前市值高達 4.1 萬億美元，穩坐全球市值第二大公司寶座。在 Tim Cook 的掌舵下，其個人薪酬亦水漲船高。

數據顯示，Tim Cook 在 2024 年的總薪酬達到 7,460 萬美元（約 5.82 億港元），較 2023 年增長 18%。這筆鉅款主要由 5,810 萬美元的股票獎勵、1,200 萬美元的非股權激勵計劃及其他報酬組成。

殘酷的對比：你的一年，他的一天

為了讓大家對這個數字更有概念，Resume.ai 更把 Tim Cook 的收入與美國勞工統計局（BLS）2025 年首季的平均薪酬作一場「殘酷對比」：

7 小時賺一年糧： 美國全職僱員平均年薪約 62,088 美元（約 48.4 萬港元）。Tim Cook 僅需工作約 7 小時，收入便已超越普通打工仔辛苦一年的所得。

半個鐘即賺 3 萬： 在大部分人通勤上班的 30 分鐘內，Tim Cook 已經進賬 4,256 美元（約 3.3 萬港元），這筆錢甚至比許多家庭的緊急備用現金還要多。

2 日即「Full Pay」上車： 對於普通人來說，買樓是幾十年的負擔。但根據招聘平台 Resume.ai 的運算，Tim Cook 只需工作 2.15 天，就能賺到 43.9 萬美元（約 342 萬港元），這正好是目前美國住宅價格的中位數。

買 iPhone 如買菜： 若購買一部自家公司售價 1,100 美元的 iPhone 17 Pro，Tim Cook 只需工作不到 8 分鐘；買一部 MacBook Pro，也只需 21 分鐘。

真正的「打工皇帝」：Starbucks 新老細強勢上榜

Starbucks CEO Brian Niccol addresses store managers and company leaders from across the country, at the Thomas &amp; Mack Center on the campus of the University of Nevada, during Leadership Experience 2025 in Las Vegas, Nevada, U.S., June 10, 2025. Joshua Trujillo/Starbucks Coffee Company/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
Starbucks CEO Brian Niccol addresses store managers and company leaders from across the country, at the Thomas & Mack Center on the campus of the University of Nevada, during Leadership Experience 2025 in Las Vegas, Nevada, U.S., June 10, 2025. Joshua Trujillo/Starbucks Coffee Company/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

雖然 Tim Cook 的收入已是天文數字，但在 Equilar 發佈的「2025 最高薪 CEO 排行榜（Equilar 100）」中，他僅排名第七。真正的「吸金王」另有其人：

榜首競爭激烈： 雖然不同統計口徑會影響排名，但光電科技公司 Coherent Corp. 的 CEO Jim Anderson 在 2024 年獲得了高達 1.015 億美元（約 7.92 億港元） 的薪酬包，成為全美收入最高的 CEO 之一。

Starbucks 新帥上位： 緊隨其後的是由 Chipotle 過檔 Starbucks 的新任行政總裁 Brian Niccol。他獲批的總薪酬高達 9,580 萬美元（約 7.47 億港元），位列榜單前茅。

傳統巨頭： General Electric (GE) 的 CEO Larry Culp 以 8,740 萬美元（約 6.82 億港元） 排名高位；而 Microsoft 的 Satya Nadella 則以 7,910 萬美元（約 6.17 億港元） 排名第六，剛好壓過 Tim Cook。

經濟學家：貧富懸殊正在惡化

這種極端的收入差距並非個別現象。Equilar 報告指出，2024 年 CEO 薪酬中位數按年急升 21.9%，達到 3,090 萬美元（約 2.41 億港元）。

與此同時，美國銀行研究所（Bank of America Institute）的數據顯示，普通民眾的收入增長卻在放緩。2025 年低收入群體的工資增長僅為 1.3%，而高收入群體的增長則維持在 3.2%，雙方差距創下四年新高。

高級經濟學家 David Tinsley 直言：「疫情後低收入階層工資增長的趨勢正在逆轉，財富不平等再度擴大。」

現實是，不僅基層受苦，連年薪六位數的美國「中產富裕階層」也感到吃力。報告顯示，近一半的高收入人士推遲了度假計劃，約 17% 的人暫緩買樓，甚至有 6% 的人因此推遲結婚。當 Tim Cook 兩天就能買一層樓時，普通人卻在為延遲實現「美國夢」而掙扎。

