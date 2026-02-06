黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
Tim Cook 首度開腔談 CEO 繼任人、高管離任潮、Apple 50 週年
Tim Cook 強調不少人到時一定年紀後就會退休，是很正常的事，並不是什麼意外。
多名 Apple 資深高管在早前接連離開，下一任 CEO 的繼任人選也成為不少人關注的焦點。據彭博社 Mark Gurman 獲得的消息指，Tim Cook 在 Apple 內部員工大會上首度開腔回應繼任人、Apple 高管離任潮的問題。
外界對於 Apple 硬件工程副總裁 John Ternus 接任 Apple CEO 的呼聲最高，早前更有消息指已經開始擴大其職能，接手了前 COO Jeff Wiliams 退休後的軟件和硬件設計團隊。不過這次 Tim Cook 的發言沒有太多暗示，就只有表示他作為領導層的重要工作，是要考慮和作好接任安排；至於早前的高管離任潮，就表示有不少人到時一定年紀後就會退休，是很正常的事，並不是什麼意外。
Apple 即將在 4 月迎來成立 50 週年，傳說中的 iPhone 大摺會否趁機出現呢？Tim Cook 承諾指他們將會有一些慶祝活動，就具體內容未有詳述，果粉們不妨期待！
Apple's John Ternus Takes Over Design in Latest CEO Succession Move
Apple's Cook Talks Immigration, Succession and AI at Meeting
Tim Cook talks succession, executive departures during all-hands meeting
跳船前回心轉意？Apple 自研晶片核心人物 Johny Srouji 稱其「目前沒有打算離開」
Apple 原 UI 設計主管、Liquid Glass 締造者 Alan Dye 投奔 Meta
Apple 招募前 Google Gemini 工程主管 Amar Subramanya 出任 AI 副總裁
Tim Cook 被傳 2026 年初卸任 Apple CEO？Bloomberg 重磅反駁：內部無跡象顯示準備交棒
Apple CEO 繼任者大猜測！知情人士稱硬體工程主管 John Ternus 最有可能接班 Cook
