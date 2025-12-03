Timberland黃靴成爆紅單品！Timberland黃靴怎麼襯？3個黃靴穿搭靈感提案

▲ ELLE.com.hk

Timberland黃靴的comeback你跟上了嗎！隨着復古、Y2K style的興起，這對經典黃靴該從鞋櫃內拿出來再穿一遍了！來到2025年黃靴該怎麼穿搭呢？今次ELLE為你整理了3個穿搭題案，一起來趕上黃靴的潮流吧！

Timberland

Timberland 為何再次爆紅？

Timberland黃靴是00年代的潮流產物，隨着Y2K風潮的興起，高飽和度的黃靴成為了年輕一代鐘愛的鞋履，配搭復古牛仔褲、trackpants、五分褲都能帶出千禧代的叛逆hip hop魅力，是波鞋以外的百搭鞋履之一，且能成為造型的亮點。

Daniel Zuchnik/Getty Images

Timberland黃靴穿搭靈感：牛仔褲

潮流興復古，黃靴與牛仔褲的組合來到2025年仍然是經典配搭；這身denim on denim的造型配搭Timberland黃靴簡直就是復古look的最佳示範，帶出hip hop的街頭感，卻以花花耳環帶回現代的女性魅力。

Edward Berthelot/Getty Images

牛仔套裝又怎少得了工人褲呢？一年四季都能穿的工人褲也是配搭Timberland的好夥伴，尤其是印有pattern的款式，配搭Vintage的牛仔布LV手袋、漁夫帽，沒有互搶風頭不特止，更巧妙地把maximalism發揮到極致，最後以皮帶和黃靴呼應手袋上的皮革，整體非常和諧。

Christian Vierig/Getty Images

黃靴之所以變得再度流行，很大部分是因為闊褲的興起，寬鬆垮褲配上黃靴的超 Hip Hop 造型，闊腳的褲款跟靴類相當契合，讓黃靴成為許多人拿來搭配的首選；就像這條洗水的牛仔褲，讓人想起Timberland一直推崇的工裝look。

305pics/Getty Images

除了藍色牛仔褲外，黑色牛仔褲也能用於配搭Timberland黃靴！如果怕全黑造型配黃色太突兀的話，可以在身上加添黃色飾物來平衡顏色比例，例如是黃色鏡片的太陽眼鏡，讓上身都抹上少許黃色來突出造型的顏色配搭。

Edward Berthelot/Getty Images

當然，Timberland黃靴並不是街頭風的專利，配搭正式的大衣、裇衫也駕馭得到，與牛仔褲混搭後又多了一份fusion的感覺，散發型格又獨特的魅力。

Matthew Sperzel/Getty Images

Timberland黃靴穿搭靈感：五分褲

五至七分褲近年擺脫了「俗氣」這二字，只要穿對單品、穿合比例，就能駕馭到五六分褲，就像圖上所示範的，以3件上衣塑造層次感，露出纖腰拉長身體比例，再配搭白襪和黃靴，非常型格！

Claudio Lavenia/Getty Images

編輯認為要穿五分褲的話，最重要是褲管要夠寬鬆，就能顯腰、腿幼！如果還是欠缺些甚麼，可以從基本單品中略加穿搭技巧來增加時尚感，如Jacket跌膊、露出boxer褲頭橡筋、在褲子上扣上鎖匙扣等等，加飾物後、穿上黃靴後就能完成造型。

Edward Berthelot/Getty Images

Timberland黃靴穿搭靈感：駝色單品

穿搭中的不死法則莫過於monotone！要數最相近黃靴又易穿的顏色，非駝色調莫屬，你可以穿上駝色的外套，配搭黑色短裙子、白襪來配搭Timberland，穿出工裝少女感。

Claudio Lavenia/Getty Images

駝色調又怎能少了trench coat呢？率性的單品，配上牛仔褲、Timberland黃靴後讓造型更有趣，配上漁夫帽更能突顯這身混搭的造型，既隨性又能保持時尚感。

305pics/GC Images

編輯認為Timberland黃靴的穿法甚多，最重要的是黃靴是越穿越耐看的，即使穿舊了、滿佈痕跡都不要緊，反而讓它更有味道，配搭洗水、造舊等廢土style非常合襯，你也入手一對試試吧！

