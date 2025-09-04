Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
【Times Square Bazaar】馬拉松便服及運動名牌開倉低至2折（即日起至08/09）
時代廣場展銷集舉行馬拉松便服及運動名牌開倉，品牌包括adidas、Nike、Reebok、new balance、CONVERSE、CATALOG、VANS、arena、le coq sportif、crocs、Columbia、havaianas、PUMA等，場內精選鞋款及服飾低至兩折，買2件再9折，買3件再75折！
日期：即日起至2025/09/08
地點：時代廣場展銷集 - 時代廣場一座16樓（可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往）
