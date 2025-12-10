【Times Square Bazaar】生活及兒童用品展 低至1折（即日起至15/12）

嚟時代廣場bazaar嘅好處就係可以同一時間買到唔同種類嘅至筍貨品！時代廣場展銷集今個星期舉行嘅《生活及兒童用品展》齊集左名牌廚具、小型家電、傢俬、床品、行李箱、兒童服飾、鞋履、玩具等，開倉品牌包括有Tefal、Good Idea、Casablanca、ace.、moodytiger、crocs、arena、vtech、LeapFrog、Active Minds、roam、MOD’IN等，精選貨品低至1折！

日期：即日起至2025/12/15

地點：時代廣場展銷集 - 時代廣場一座16樓（可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往）

詳情：請按此

