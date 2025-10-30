【 Times Square Bazaar】電腦及生活用品展 低至1折（即日起至03/11）

時代廣場展銷集今個星期有電腦及生活用品開倉，有超多電腦、廚具、濾水器、背囊、行李箱等！另外，仲有唔少大人小朋友服飾、鞋履，甚至連玩具都有特價清貨，品牌包括HP電腦、3M、I Love Kitchen我愛廚房、DELSEY PARIS、vtech、speedo、arena、JOSEF SEIBEL、DOUGHNUT、Moonstar、MOD’IN等，精選貨品低至一折！

場內優惠：

HP 精選手提電腦會場價低至4折，另有多款電腦開箱機每日限定優惠發售

3M 精選濾水系統低至半價，除送基本安裝外，部份型號更配GA認證水龍頭

德國製造WOLL 精選中式鑊低至半價

DELSEY PARIS LAGOS 3件行李箱套裝 ( 21'+26'+30') 組合價 $1,880

DOUGHNUT精選袋款低至7折，買1件額外9折，2件或以上額外85折

JOSEF SEIBEL、Aiuti精選男女鞋款15折起，部份鞋款低至$199

Moonstar 日本進口月星童鞋低至半價

vtech精選玩具低至55折

arena大人小童保暖衣55折起

日期：即日起至2025/11/03

地點：時代廣場展銷集 - 時代廣場一座16樓（可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往）

詳情：請按此

