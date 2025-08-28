「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
【Times Square Bazaar】生活用品及休閒服飾特賣低至1折 DeLonghi 1.7L電水壺減至$398（即日起至01/09）
時代廣場展銷集舉行生活用品及休閒服飾特賣，傢俬及小家電品牌包括Good Idea、BRAUN、DeLonghi、KENWOOD、sistema、STONELINE、WOLL、Delsey、J-Tex等，仲有休閒服飾例如Doughnut、CIANO、Ainti、Josef Seibel、Columbia、Soprano等，精選貨品低至1折！
日期：即日起至2025/09/01
地點：時代廣場展銷集 - 時代廣場一座16樓（可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往）
詳情：請按此
【屈臣氏】旅行必備好物精選 LA ROCHE-POSAY旅行體驗裝$80（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選旅行必備好物，屈臣氏柔淨旅行毛巾套裝$19/件、DODOME 即棄浴缸套(2個裝)$20/件、BANANAL清爽控油滋養液 100毫升$119/件、LAKEY 出行坐廁墊10片$22/件、ELLIPS髮絲營養系列受損修護50粒$79/件、LA ROCHE-POSAY 旅行體驗裝$80/件、LA ROCHE-POSAY 旅行體驗裝$80/件、日本叮叮清涼舒緩走珠液20毫升$21.9/件、CETAPHIL舒特膚溫和護膚套裝$49/件！YAHOO著數 ・ 7 小時前
法國菜餐廳L'AMOUR任食海鮮魚子醬餐買一送一！人均$449起任食自家制極品黃油蟹粉意大利捲捲粉/即開生蠔/慢煮南非鮑魚
想在喧囂中環或悠閒太和嚐盡加拿大翡翠螺、日本帶子、南非鮑魚和魚子醬？8月28日下午三點，L’AMOUR於KKday推出快閃任食海鮮魚子醬套餐買一送一優惠，折後人均最平$449起，四道或五道菜任你選，均包含無限追加海鮮，任食加拿大翡翠螺、日本北海道帶子、慢煮南非鮑魚、魚子醬、生蠔、自家制極品黃油蟹粉意大利捲捲粉，星期五、六、日更有有歌手駐場表演，一於去好好享受一下！Yahoo Food ・ 6 小時前
Amazon優惠｜HP OmniBook 5 破底價，HK$4,670 入手 14 吋輕便長續航 Copilot+ 筆電
高通和微軟在 Copilot+ PC 上的合作較以往更為成功，而 HP 推出的 OmniBook 5 便是該類產品中一個不錯的選擇，它目前正在 Amazon 上以歷史新低 US$600 促銷。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
川普籲起訴索羅斯父子 指其策動美國暴力示威
（法新社華盛頓27日電） 美國總統川普今天主張，億萬富豪索羅斯及其子應遭刑事起訴，因為他的家族是全美各地「暴力抗議」幕後主使者。川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「索羅斯（George Soros）和他很棒的極左兒子應該為了他們對暴力抗議和遠不止於此（的事件）提供的支持，依RICO法被起訴。」法新社 ・ 13 小時前
八達通樂悠節丨大派$828萬現金回贈獎賞 買滿$100賞$8 阿信屋7折、大家樂$1配熱奶茶、一粥麵送香滑齋腸粉、半價食蠔皇鮑魚燒賣
八達通聯同多達120個商戶舉辦828樂悠節，於8月28日至9月10日期間，送上$828萬現金回贈獎賞，以及於超過6,600個消費點享受快閃優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
Yahoo Live｜關智斌Kenny相隔六年再開騷 演唱會前大劇透！
男神關智斌Kenny相隔六年再舉行個人演唱會，即將登上啟德體藝館演唱嘅Kenny亦大呼期待！演唱會仲有一個月就舉行，Kenny率先現身《Yahoo Live》嚟個大劇透，由舞台到歌單都精心設計，仲有咩值得留意嘅地方？ 8月28日（四），下晝2點半，Kenny聯同我哋新嘅嘉賓主持 施可瑩Lillian 就會一齊傾吓計！記住留意喇！約定你2點半見啦！ * 《Yahoo Live》結合了音樂、娛樂、八卦和娛樂圈中的大小事。無論對音樂敏感、狂熱於明星八卦，還是對娛樂圈圈中事感興趣，這個節目都能滿足大家的好奇心。 我們將為你揭開娛樂圈的神秘面紗，分享明星們的日常生活、八卦新聞和獨家內幕消息。 同時，帶您深入探索音樂界的最新動態，介紹當前最熱門的音樂人和專輯，並分享他們的背後故事。 💡 立即追蹤YAHOO HONG KONG YouTube頻道+開啟推播通知，緊貼最新YAHOO節目視頻！https://bit.ly/3a1jUCG ▶︎ 立即追蹤Yahoo娛樂圈IG，掌握最新娛樂八卦：https://bit.ly/3kjqnjD #YahooLive #Yahoo娛樂圈 #YahooHK #關智斌Kenny #施可瑩LillianYahoo LIVE HK ・ 6 小時前
人氣小店「Dear Bakery」進駐九龍塘TASTE 營業至晚上11時 手工Bagel$18起
開業十年的大圍咖啡烘焙小店「Dear Coffee & Bakery」，自今年4月大圍店停業後，一直以pop-up店型式在啟德Airside及大圍圍方售賣自家手工貝果。最近店主於社交媒體宣佈，因收到超市邀請，已成功進駐九龍塘又一城TASTE百佳超市，並以固定檔位的形式同大家見面，場內有限定即製貝果三文治，也會有冷凍貝果供應。Yahoo Food ・ 11 小時前
香港金牛無緣修頓戰季後賽 四強移師深圳 決賽首兩場主場定於啟德體藝館
香港金牛在本季全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽穩佔榜首，以19勝1負的成績昂然打入季後賽。惟早前接獲賽會通知，表示修頓球場籃框與底線距離不足2米，未符NBL規格，球隊不可於修頓場館出戰季後賽賽事。Yahoo 體育 ・ 6 小時前
機場餐廳推介｜10間機場必食必買餐廳商店 東京米芝蓮拉麵/香港手信/咖啡菠蘿油
一趟旅行的開始，未必一定要到達當地才是開始！其實想延伸旅程的愉快感，不妨將機場作為開始旅程的起點跟結束旅程的終點！香港機場除了出名高質，就連餐飲都是五星級水平，更有不少特色手信店，非常方便大家可以買手信給國外親友！現在機場更不時進駐人氣食店，無論是去程還是回程都能令旅客心滿意足。Yahoo Food ・ 11 小時前
【OK便利店】買Justsoft酸種包或波提冬甩 送淳茶舍無糖飲料（即日起至01/09）
由8月28日至9月1日期間，只要到Circle K買任何一款Justsoft酸種包或波提冬甩，即送淳茶舍烏龍茶無糖飲料500毫升樽裝一件！YAHOO著數 ・ 7 小時前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售 網上炒價驚見XXXX元 即睇搶購攻略(附連結)
【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可am730 ・ 3 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Yahoo Style HK ・ 1 天前
迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到
泡泡瑪特Labubu 迷你版8月28日晚上在多家線上平台開售，有分析指旗下IP進入成熟收割期，加上公司執行能力強勁，未來盈利能力維持理想。之不過，熱炒的星星人、迷你Labubu，盤點市場其實有對手，原來一眾日本IP包括Chiikawa、任天堂IP已經轉為劍指幼兒市場，屆時中國小孩從小就喜愛日本IP，Labubu若不變陣，將面對激烈挑戰Yahoo財經 ・ 4 小時前
李家鼎患胃炎暴瘦廿幾磅 醫生講解三大成因 鼎爺真係中其中一項？
人稱「鼎爺」嘅李家鼎因為主持《阿爺廚房》而成為飲食達人，更加開展餐飲事業。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。Yahoo Style HK ・ 11 小時前