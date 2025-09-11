【 Times Square Bazaar】DSQUARED2、GCDS、Laurel、ARTE等名牌服飾特賣低至1折（即日起至15/09）

時代廣場展銷集將舉行名牌服飾特賣，品牌包括：DSQUARED2、GCDS、Laurel、ARTE、GALLERIA、Her Own Words、RICCINI、roam、HOM、寰宇眼鏡、Karl Lagerfeld、Marc Jacobs、PINKO、ROSSONAPOLI、WE11DONE、MOD’IN等，優惠更低至1折，場內優惠包括：

DSQUARED2 一至四折； 買三件九折；買六件八折

GCDS 低至$150

德國女裝品牌Laurel低至兩折

RICCINI 服裝系列買兩件半價

西班牙珠寶首飾品牌ARTE 低至兩折

ROAM 男士Business Casual 服飾全部一折

GALLERIA 山羊絨披肩低至兩折

寰宇眼鏡開倉多款名牌太陽鏡及平光鏡低至三折

HOM 男士內褲低至$100/條 ； 衣物$180/件 $300/2件

Her Own Words 精選胸圍$199 ; 買三至四件可享9折；買五件或以上可享八折

PINKO手袋低至$799

Versace 男女裝Tee $499-$1,299

日期：即日起至2025/09/15

地點：時代廣場展銷集 - 時代廣場一座16樓（可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往）

詳情：請按此

