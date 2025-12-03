【 Times Square Bazaar】IMAGINEX Group x 連卡佛開倉 低至1折（即日起至08/12）

【Times Square Bazaar】IMAGINEX Group x 連卡佛開倉 低至1折（即日起至08/12）

時代廣場展銷集今個星期有IMAGINEX Group x 連卡佛開倉，品牌包括：Brooks Brothers、Club Monaco、Paul Smith、ARTE、ASH、MARK FAST、Galleria、Mr & Mrs Italy、PIERO GUIDI、BRIC’S、jovens、STELLA LUNA、MADARA等，優惠更低至1折！

現場優惠：

連卡佛購買三至四件貨品可享額外7折 | 購買五件或以上貨品可享額外55折

Club Monaco 低至一折

Paul Smith 低至一折

Brooks Brothers 低至三折

Stella Luna 鞋履$399-$599

西班牙手飾ARTE低至兩折

Hallmark 行李喼低至三折

Mark Fast 低至三折

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2025/12/08

地點：時代廣場展銷集 - 時代廣場一座16樓（可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往）

詳情：請按此

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso