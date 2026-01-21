嬰兒服飾、用品、玩具開倉 低至1折（即日起至26/01）

時代廣場展銷集即日起至1月26日進行嬰童用品低至1折開倉，品牌包括Tommee Tippee、KIDZTATION、Daisy & Dion、Twenty B、Pearson、Seeds、Moonstar、Cupid、vtech、Braun等。今次大推新年服飾只需$39-$99，亦有精選嬰童衣物$380/9件，英國No.1育兒品牌Tommee Tippee產品低至$45！

現場優惠：

北歐瑞典嬰童系列$45/件；$120/3件；$210/6件；$300/9件

Daisy & Dion 外出服低至3折；家居服買二送三

Tommee Tippee 育兒產品低至$45

Twenty B童裝服飾低至$39 ; 新年服飾$39-$199

Cupid 精選Bibi兒童休閒鞋$99 | 返學鞋$199

Pearson 朗文學習筆$499，即送價值$445雙解詞典

Seeds 精選圖書$100/8本

vtech 玩具低至半價

BB開倉日本製造餵奶紗巾$100/3包

Moonstar童裝鞋低至$299

日期：即日起至2026/01/26

地點：時代廣場展銷集 - 時代廣場一座16樓（可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往）

詳情：請按此

