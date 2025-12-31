ad-lib、 BEN DAVIS 、FRFX、JANSPORT、DOUGHNUT開倉 低至1折（即日起至05/01）

時代廣場展銷集今個星期進行《新年特賣》，品牌包括ad-lib、BEN DAVIS、FRFX、JANSPORT、DOUGHNUT、Champion、Dickies、LEE、Wrangler、Wenger、Campo Marzio、adidas、arena、speedo、Galleria、PINKO、Marc Jacobs、ROSSONAPOLI等，優惠更低至1折！

現場優惠：

意大利手袋品牌Campo Marzio 低至$100

本地品牌ad-lib衣物低至$190

BEN DAVIS 精選產品低至$49 | JANSPORT背包$199 | FAIRFAX 低至$290

Doughnut 背包低至7折｜買一件可享額外9折｜兩件額外85折

Wrangler精選秋冬服飾低至$169

A.P.G 衣物低至$149

Galleria 羊毛圍巾低至$200

speedo、arena男女裝保暖衣 $200

A.P.C袋款低至$599

KENZO 衣物$499起

—

日期：即日起至2026/01/05

地點：時代廣場展銷集 - 時代廣場一座16樓（可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往）

詳情：請按此

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso