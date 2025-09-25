【 Times Square Bazaar】JACK&JONES、NNormal、VIVOBAREFOOT、speedo等品牌服飾特賣低至1折（即日起至28/09）

時代廣場展銷集將舉行運動及潮流服飾特賣，有齊運動潮流服飾、鞋履、行李箱等，參與品牌包括JACK&JONES、NNormal、VIVOBAREFOOT、speedo、arena、Champion、Dickies、blueplace、JOSEF SEIBEL、MOONSTAR、DELSEY PARIS、KARL LAGERFELD、MARC JACOBS、MOD’IN等，精選貨品低至1折！

重點優惠：

JACK&JONES精選NBA聯名服飾系列低至4折

diadora精選運動鞋 $200/對起

Manduka精選瑜珈墊 $300

speed/ arena 精選三角/平腳泳褲、防曬衣/帽及女裝bra top一律 $108/2件，$139/3件

Champion精選logo Tee特價 $69，初秋長袖Tee款特價 $169

blueplace精選男女服飾低至 $199，輕便登山背囊 $250

JOSEF SEIBEL、Aiuti精選鞋款 2折起

DELSEY PARIS 精選LAGOS 行李箱3件套裝 $1880

ROSSONAPOLI 男女裝精選鞋款 $499起

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

日期：即日起至2025/09/28

地點：時代廣場展銷集 - 時代廣場一座16樓（可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往）

詳情：請按此

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit