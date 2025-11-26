【Times Square Bazaar】DIESEL、Alexander McQueen、BALLY、STUART WEITZMAN等品牌開倉 低至1折（即日起至01/12）

【 Times Square Bazaar】DIESEL、 Alexander McQueen 、BALLY、 STUART WEITZMAN 等品牌開倉 低至1折（即日起至01/12）

時代廣場展銷集今個星期有名牌服飾特賣，參與品牌包括DIESEL、Alexander McQueen、BALLY、STUART WEITZMAN、TESTONI、Laurel、ARTE、roam、Her Own Words、Universe Optical、Galleria、American Tourister、Josef Seibel、Biba等，精選貨品低至1折！

現場優惠：

DIESEL全場貨品低至兩折

意大利鞋履品牌 TESTONI購買兩件貨品可享額外九折、四件以上額外八折

德國女裝品牌 Laurèl 低至兩折

西班牙手飾品牌低至兩折

STUART WETIZMAN $1000/對、$3000/5對

商務休閒品牌Roam 低至$10

Her Own Words 精選胸圍低至$139，買三件可享額外九折、買五件或以上可享額外八折

寰宇眼鏡多款名牌鏡框及太陽眼鏡低至三折

American Tourister 套裝價$1,366 | S size $499 | M size $649 | L size $799

Galleria 精美絲綢及羊絨圍巾低至$100

Biba精選服飾低至3折，買2件額外9折、3件額外8折、5件額外7折

Josef Seibel | Aiuti | Bella Freyaz 鞋履低至$199 | 三對$300

日期：即日起至2025/12/01

地點：時代廣場展銷集 - 時代廣場一座16樓（可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往）

詳情：請按此

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso